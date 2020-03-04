Доскакали до полуфинала: как «Спартак» обыграл ЦСКА

Для московского «Спартака» четвертьфинал против столичных армейцев — главная игра в текущем сезоне. В результате отвратительного отрезка в сентябре красно-белые лишили себя борьбы за еврокубки в Российской премьер-лиге, поэтому единственной целью для команды Доменико Тедеско остался Кубок России. У ЦСКА положение куда лучше, чем у оппонентов. Коллектив под руководством Виктора Гончаренко продолжает свое становление, параллельно борясь за вторую путевку от России в групповой этап Лиги чемпионов (первая, очевидно, достанется петербургскому «Зениту») и за национальный кубок.

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Перед очной встречей соперники провели первые матчи в весенней части чемпионата России — спартаковцы на «ВТБ Арене» обыграли «Динамо» со счетом 2:0 и показали качественный футбол, чем серьезно подняли настроение своим болельщикам. Красно-синие, напротив, сыграли не очень здорово и лишь в самой концовке усилиями бразильского россиянина Марио Фернандеса спасли ничью в игре против екатеринбургского «Урала». На бровке в том матче отсутствовал главный тренер команды, отбывавший дисквалификацию из-за нецензурной брани в декабрьской игре против «Сочи». По мнению игроков, заменявший его Сергей Овчинников справился со своими обязанностями и не был виновен в плохом результате команды.

Во время стартовых минут дерби определялся полуфинальный соперник победителя текущей игры. В Грозном выясняли отношения местный «Ахмат» и «Зенит», которые находятся на разных полюсах в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. К стартовому свистку московского матча чеченская команда лидировала в счете, но занятно, что спартаковцы первый мяч забили практически синхронно с ответным зенитовским: пушечным ударом из-за штрафной в самый угол ворот Зелимхан Бакаев открыл счет.

Радости активной трибуны фанатов не было предела, но это было только начало — спустя девять минут Эсекьель Понсе удвоил преимущество «Спартака». Армейская команда и не думала паниковать и сдаваться — мгновенный ответ Игоря Дивеева после розыгрыша углового сократил отставание до минимума.

Голевой удар был нанесен с линии вратарской — оппонента потерял Самюэль Жиго.

Количество моментов просто зашкаливало: Соболев, Рассказов, Бакаев — все они упустили хорошие возможности для того, чтобы забить. У армейцев в атаке неплохо проявляли себя Набабкин, Фернандес и Влашич.

Предугадать, куда качнется чаша весов в следующий момент, было невозможно: уж очень плохо оборонялись и те, и другие. Часто это приводило к обострению и без того накалившейся до предела ситуации, нарушение Кутепова на Влашиче заставило оппонентов пободаться.

На 38-й минуте игры Зелимхана увели с поля, где продолжили оказывать ему помощь после столкновения с Дивеевым. Благо, ушиб оказался терпимым — спартаковец быстро вернулся на поле. Но как оказалось позже, ненадолго.

Игроки Виктора Гончаренко в концовке тайма добавили оборотов и вернули интригу: второй раз в игре результативно ошибся Жиго, позволивший Ильзату Ахметову пробить из убойного положения — 2:2.

По окончании первой половины игроки «Спартака» и ЦСКА по дороге в подтрибунное помещение устроили потасовку — Артем Ребров высказал претензии молодому защитнику ЦСКА Вадиму Карпову и толкнул его в голову. Запасной вратарь хозяев, отмечающий, к слову, сегодня свое 36-летие, быстро получил отпор от Марио Фернандеса, заступившегося за своего партнера по команде.

В перерыве «Зенит» оформил выход в полуфинал Кубка России — успех петербуржцам принес точный удар вечно молодого Юрия Жиркова на 97-й минуте, а Доменико Тедеско выпустил вместо травмировавшегося Бакаева нидерландца Гуса Тила. Тут же стало известно, что в столкновении с Дивеевым Бакаев получил сотрясение мозга.

Вторую половину «Спартак» начал с давления и на протяжении десяти минут не выпускал гостей с их половины поля. В это время фанатская трибуна хозяев активно гнала своих любимцев вперед. Но первая же армейская контратака чуть не закончилась тотальным фиаско для красно-белых — лишь подкат Жиго спас «Спартак» от третьего пропущенного мяча.

Затем атакующий потенциал обеих команд подугас, все-таки для игроков это всего лишь второй официальный матч после зимнего перерыва, поэтому фанатам пришлось развлекаться самостоятельно. Армейский сектор устроил зажигательное пирошоу:

красивости от ЦСКА pic.twitter.com/r9EMNyAdpJ — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) March 4, 2020

из-за которого, правда, арбитр матча Сергей Иванов на некоторое время приостановил игру.

Крал забросил мяч в свободную зону, вокруг которой не было ни одного футболиста в черных футболках — страховать пришлось Акинфееву, своевременно вышедшему из ворот.

Вскоре на поле стадиона появился полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.

Его встретили громким свистом — у воспитанника ЦСКА особое отношение к извечным соперникам.

В следующей атаке Тил навешивал в штрафную, и в этот момент с трибун послышалось: «Слишком мягко»! Но аккуратный кросс нашел голову Соболева, а тот пробил вплотную со штангой.

На 68-й минуте хозяева могли забить третий гол — после затяжной позиционной атаки головой в упор бил Александр Соболев, но Акинфеев смог сложиться и поймать мяч.

Айртон получил пространство перед штрафной, но запустил мяч сильно выше ворот. А в следующей атаке Дзагоев в падении замкнул подачу с левого фланга в исполнении Николы Влашича и был в сантиметрах от того, чтобы принести победу своей команде в основное время.

В начале первого дополнительного тайма Федор Чалов уступил место на поле Илье Шкурину. Белорус на сотой минуте обработал мяч, развернулся и пробил в ближний угол — нет гола, «Спартак» спасла штанга.

Особо острым в первом экстратайме стало противоборство Эсекеля Понсе и Вадима Карпова: сначала россиянин заехал локтем в аргентинца, а затем заработал на себе фол, за который №19 получил вторую желтую карточку. Это решение рефери вывело из себя скамейку «Спартака» — предупреждение получил даже Артем Ребров, сильно возмущавшийся действиями Иванова. Да, такой день рождения голкипер забудет еще не скоро.

Джордан Ларссон воткнул мяч в створ ворот Акинфеева – 3:2! «Открытие Арена» беснуется в экстазе, в кучу малу около углового флажка прибежал даже Доменико Тедеско, а фанаты с северной трибуны запели свои традиционные победные мотивы! Дело близилось к победе хозяев, и тут в игру вступили маленькие футбольные хитрости — паузы после падений красно-белых затягивались, мяч после фолов разыгрывался не так быстро, как мог бы:

Зобнин - желтая, и потасовочка pic.twitter.com/8cXaJm6CDV — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) March 4, 2020

Но несмотря на это, ЦСКА не терял надежды на то, чтобы забить третий. Зрители досматривали матч стоя и встретили финальный свисток бурными овациями.

Георгий Джикия вместе со своими партнерами подошли к трибуне В и поучаствовали в перекличке с фанатами:

Яркая победа над принципиальным соперником была добыта спартаковцами в меньшинстве, а завершившееся дерби имеет все шансы войти в историю и стать одним из классических. Тех, которые будут вспоминаться еще долгое-долгое время.