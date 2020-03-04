«Полная дура»: Емельяненко поспорил с Канделаки

Скандальный российский боец Александр Емельяненко угодил в неприятную историю в преддверии поединка против Магомеда Исмаилова. Еще в конце января спортсмен вновь попал за решетку, получив семь суток ареста за нарушение общественного порядка в Анапе, после чего отправился в Грозный, где проходит тренировочный лагерь. Он является членом клуба «Ахмат» и зачастую готовится к боям именно в Чечне.

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А в этот раз он даже заключил пари с одним из руководителей клуба Абузайдом Висмурадовым — командиром СОБР «Терек» подразделения Федеральной службы национальной гвардии в Чеченской Республике и личным охранником главы республики Рамзана Кадырова. По условиям спора, Емельяненко в течение года должен воздерживаться от алкоголя. Если он нарушит условие, то отдаст автомобиль, подаренный ему Кадыровым.

Это уже далеко не первый случай, когда Емельяненко оказывается в Чечне в тяжелый для себя момент. В частности, после освобождения из тюрьмы в 2016 году руку помощи ему протянул именно «Ахмат». С тех пор он находится в дружественных отношениях с Кадыровым, который регулярно составляет ему компанию для спаррингов.

А не так давно боец стал героем поста телеведущей Тины Канделаки. Она затронула тему взаимоотношений Емельяненко и Кадырова, заявив, что спортсмен «нажил себе врагов» и «вряд ли станет чемпионом мира».

«Александр Емельяненко — трудный ребенок российских MMA. Перечень громких заголовков про его пьянство, драки, насилие и антисоциальное поведение просто не поддается исчислению. Но я лично вижу, как из раза в раз он приходит в себя и оказывается в «Ахмате», — написала Канделаки в своем канале в Яндекс.Дзен.

Главным посылом журналистки стал тот факт, что Кадыров якобы необходим Емельяненко, поскольку именно политик является для него тем человеком, который «умеет прощать и давать человеку второй шанс».

«Разве мы слышали хотя бы об одном скандале Александра в Чечне? Разумеется, нет. Там нет места алкоголю, только спорт и настоящая борьба, в том числе борьба за будущее Александра не только и не столько в спорте, сколько в дальнейшей жизни.

Я утверждаю: каждый человек заслуживает права на раскаяние и исправление. Плевать за глаза в комментариях может каждый, а вот дать человеку шанс, который ему нужен, и сделать это не для шумихи могут единицы. Емельяненко не нужен Кадырову. Вот Кадыров действительно нужен Александру. И каждый раз, когда наш боец просит о поддержке, он ее получает. А взамен отдает то, что может отдать: свое желание тренироваться с другими бойцами и в том числе с главой Чеченской Республики», — считает она.

Так или иначе, но сообщение Канделаки об отсутствии скандалов вокруг Емельяненко в Чечне оказалось пророческим. В ответ на ее пост боец записал видеообращение, в котором, не углубляясь в детали, оскорбил журналистку.

«Никогда не думал, что Тина Канделаки такая дура. Был о ней лучшего мнения. Дура, полная дура», — говорит спортсмен на видео, опубликованном в Instagram-stories.

Правда, генерального продюсера «Матч ТВ», судя по всему, спич Емельяненко не удивил. Она посоветовала ему остаться в Чечне.

«Еще раз убедилась, что Саша очень нуждается в воспитании, поэтому верю: если он задержится в «Ахмате», то там с этим блестяще справятся», — написала она в Telegram.

В конечном итоге извиниться бойцу все же пришлось. В своих социальных сетях Канделаки опубликовала видео, на котором Емельяненко и Кадыров просят у нее прощение, обещая отправить цветы в честь 8 марта. «Чуть-чуть вспылил. Ладно, Тина, не взыщи!» — сказал спортсмен.

Напомним, что последний год выдался у 38-летнего Емельяненко очень насыщенным. Его дважды задерживали правоохранительные органы в состоянии алкогольного опьянения за различные правонарушения, а в одном из эпизодов спортсмен даже устроил ДТП. Из-за этого не состоялся его поединок в организации RCC, а спустя некоторое время бойцу пришлось сняться с боя на турнире «Битва на Волге 12» — он упал с велосипеда и разбил себе лицо. За весь год он поучаствовал лишь в одном спортивном мероприятии: в ноябре Емельяненко встретился в боксерском поединке со стронгменом Михаилом Кокляевым, нокаутировав того в первом раунде.

Теперь же он готовится к возвращению в клетку — его соперником на турнире ACA 107 в Москве, который состоится 3 апреля, станет Магомед Исмаилов.