«Все его подписи поддельные»: что случилось с Родченковым

Последний день суда

3 марта Спортивный арбитражный суд (CAS) должен закончить слушания по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые в 2017 году были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от Игр и лишены своих медалей Сочи-2014 за якобы имевшие место допинговые махинации.

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Обвинения против них строились на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который в 2016 году улетел в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Беглый химик утверждал, будто пробы биатлонисток, завоевавших серебро в сочинской эстафете, являлись «грязными», а в лаборатории их оперативно меняли на «чистые», при этом уничтожая образцы с допингом.

Еще одним источником обвинений служил доклад независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, который заявлял о якобы существующей в России государственной системе сокрытия допинга. Однако в своем расследовании Макларен опирался на слова Родченкова обо всех этих подменах и прочих махинациях, так что в случае возникновения недоверия к словам информатора встанет вопрос и об адекватности выводов целой комиссии.

Стоит отметить, что недоверие к показаниям Родченкова за первый день слушаний изрядно усилилось.

«Родченков уже солгал один раз»

В суд явился немецкий тренер Вольфганг Пихлер, который работал с женской сборной России с 2011 по 2014 год и готовил ее к Олимпийским играм в Сочи.

Специалист всегда твердил, что не верит в виновность своих подопечных, и на прошедшем слушании больше часа давал показания, объясняя, почему считает Родченкова лжецом.

«Я дал пояснения по всем поставленным вопросам. Убежден, что Зайцева и Романова не нарушали антидопинговых правил. Во время слушаний я заявил, что, по моему мнению, Родченков лжет,

— цитирует Пихлера ТАСС. — Например, он говорил, будто бы в январе 2013 года я находился с Екатериной Глазыриной в Оберхофе, хотя в тот момент мы были на сборе в Зефельде, где готовились к этапу в Рупольдинге, а Глазырина даже не планировала приезжать в Оберхоф. Эти слова — неправда, и такие факты многое говорят о Родченкове. В Германии у нас есть выражение: «Если кто-то солгал один раз, то ему уже нельзя верить». Эта история показывает, что нельзя доверять всему, что Родченков говорит».

Также Пихлер рассказал, что был рад видеть своих бывших подопечных Романову и Зайцеву, с которыми ему удалось встретиться за совместным ужином накануне заседаний и подробно обсудить ситуацию.

«Им важно бороться за правду, потому что, как мне кажется, все это — большая борьба с Россией, в которой замешано много политики», — подытожил Пихлер.

Поскольку немецкий наставник с 2014 года не работает со сборной России и не имеет крепких связей со страной, возможно, арбитры CAS будут доверять его показаниям больше, чем верили бы словам местных специалистов.

Кроме того, даже МОК, изначально не допустивший Пихлера на Игры в Пхенчхан — 2018, куда он направлялся в качестве наставника сборной Швеции, затем отменил свои санкции, признав, что тренер никак не связан с возможными допинговыми нарушениями.

Таким образом, репутация Пихлера официально чиста, и это может в некоторой степени помочь ему в оправдании своих подопечных.

«Абсолютно все подписи Родченкова являются поддельными»

А вот показания Родченкова вызывают сомнения. В первый день слушаний адвокат биатлонисток Алексей Панич заявил, что все подписи на его письменных показаниях (аффидевитах) являются фальшивыми. Как же сторона защиты пришла к такому выводу?

Сначала этот вопрос подробно исследовали специалисты из международной компании Group-IB.

Они установили, что все файлы с показаниями Родченкова различаются по метаданным (размеру, версии PDF и т.д.), но есть элементы, которые на всех документах выглядят одинаково, — это фрагменты с подписью.

«Эти изображения имеют одинаковый размер, формат и хеш-сумму — уникальный идентификатор файла. Оба изображения с подписью отчуждаемы, то есть могут быть скопированы и извлечены из файлов, — отметил заместитель руководителя лаборатории Group-IB Сергей Никитин. — Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего, это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой».

Выходит, что Родченкову было сложно от руки подписать документы с важнейшими доказательствами якобы имевших место махинаций.

Однако ситуация может оказаться еще запутаннее: согласно выводам британского эксперта-почерковеда с опытом работы более 40 лет, даже скопированная подпись на самом деле не принадлежит информатору WADA.

«Мы сравнивали подписи с другими подписями господина Родченкова, которые нами были получены в московской лаборатории, где он ранее работал директором. Были изучены более ста образцов, хотя для проведения экспертизы обычно требуется около двух десятков, — рассказал адвокат Панич.

— Мы привлекли к работе одного из лучших английских экспертов-почерковедов, который неоднократно выступал в судах как Великобритании, так и других государств. И он пришел к выводу о поддельности подписей господина Родченкова».

Юрист также отметил, что иностранный специалист был приглашен для оценки почерка потому, что защита была уверена, что выводам только российских почерковедов суд не станет верить.

«Российские и британские эксперты-почерковеды пришли к выводу, что все, абсолютно все подписи Родченкова на аффидевитах являются поддельными. И такой же вывод был сделан Group-IB. Эти доказательства были приняты к рассмотрению судом», — подытожил Панич.

CAS потребовал, чтобы Международный олимпийский комитет в течение суток дал объяснения происходящему, чтобы уже 3 марта, в последний день слушаний, можно было окончательно понять, кому верить.

МОК пока отказался от официальных комментариев СМИ по этой ситуации.

Вообще эта ситуация с фальшивыми подписями (если МОК не сможет опровергнуть этот факт) кажется довольно жуткой. Родченков бежал в США уже четыре года назад, и с тех пор его никто не видел.

Показания против российских спортсменов он давал письменно и лишь в январе 2018 года, когда CAS срочно рассматривал дела подозреваемых атлетов перед Пхенчханом, был вынужден появиться по видеосвязи, но сидел в балаклаве и темных очках, так что разглядеть лицо было невозможно. Причем тогда его слова показались суду сбивчивыми и противоречивыми, так что CAS полностью оправдал 28 спортсменов и 11 — частично.

Также Родченков давал интервью телеканалу CBS, однако там он был непохож сам на себя — это объясняли тщательным гримом, нанесенным для того, чтобы никто не смог узнать внешность информатора WADA в целях безопасности.

Что сейчас происходит с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории и стоит ли доверять присланным бумагам под его подписью — это один большой вопрос.

Адвокат Панич отметил, что ожидает получить резолютивную часть вердикта в течение ближайших двух-трех недель, а полное решение — через несколько месяцев.