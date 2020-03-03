Гретцки не устоять: как Овечкин идет за вечным рекордом

Лучший бомбардир среди всех российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиги за ее историю Александр Овечкин продолжает блистать за океаном. В свои 34 года он по-прежнему очень и очень хорош, и это недостаточно точное описание его игры и значимости.

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Овечкин несколько лет назад переживал очевидный спад, и тогда многим казалось, что он сдувается. Даже если бы это оказалось правдой, Овечкин все равно оправдал бы свое прозвище — Александр Великий. Но в том числе великий он и потому, что голоден до голов и побед, что никогда не останавливается, а хоккей остается его страстью.

У Ови уже был спад в начале 2010-х, но тогда после локаута он вернулся из России в суперформе, забросив 32 шайбы за 48 игр. Затем Ови выдал три сезона подряд с 50+ голами, но после этих четырех подряд титулов лучшего снайпера лиги случился кошмарный сезон.

В кампании-2016/17 Овечкин забросил суперскромные для себя 33 шайбы. Отличный результат для большинства других хоккеистов сразу же заставил прессу и болельщиков заговорить о закате карьеры россиянина.

Забавно, что в том сезоне «Морис Ришар Трофи» за наибольшее число голов в лиге достался показавшему аномальную для себя снайперскую результативность, обычно больше специализирующемуся на передачах Сидни Кросби.

Не то чтобы между Ови и Кид Сидом действительно существовало то соперничество, которое всячески провоцировала пресса на заре их карьер, но определенный щелчок по носу Александру тут, наверное, все же присутствовал.

Впрочем, мотивация самого Овечкина была далеко не только в том, чтобы обставить канадский символ поколения. Александр мечтал о Кубке Стэнли и точно не собирался покидать Олимп.

В итоге форвард изменил режимы питания и подготовки к сезону, заметно похудел и вернулся летом 2017-го обновленным, но все таким же звездным.

Тем сезоном Овечкин заставил замолчать скептиков и изменить о себе мнение самых упертых критиков. Форвард забросил 49 шайб, вернув себе титул лучшего снайпера лиги, и набрал 87 очков, но главное было в плей-офф.

Там капитан «Кэпс» по-настоящему (на пару с Евгением Кузнецовым) повел их к победе. 27 (15+12) очков в 24 встречах очень помогли в завоевании Кубка Стэнли, а сам россиянин получил титул MVP плей-офф.

В прошлом сезоне Ови снова подтвердил свой статус главного снайпера современности, выиграв восьмой «Морис Ришар» в карьере, после чего потихоньку пошли разговоры о том, что россиянин, вполне возможно, достанет еще недавно казавшийся вечным снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

Великий за свою долгую профессиональную карьеру забросил в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира феноменальные 894 шайбы.

Овечкину до этой цифры еще очень далеко, но она не выглядит недостижимой. В нынешнем чемпионате он пока не является лучшим снайпером, но снова участвует в гонке и нисколько не сдал.

По ходу сезона капитан «столичных» разменял знаковый рубеж в 700 голов в НХЛ, став всего восьмым хоккеистом в истории, кому удалось покорить данный рубеж.

Уже по ходу этого чемпионата — нет сомнений — Александр Великий выйдет на седьмое место, обойдя Майка Гартнера, у которого набралось за годы выступлений 708 голов. У Овечкина уже сейчас 703, а играть осталось еще целых 17 встреч!

И ведь еще пару месяцев назад было ощущение, что гонка за «Морис Ришаром» в этом году обойдется без лидера «Вашингтона», но он в нее включился очень мощно. Во второй половине января и начале февраля Ови забросил 14 шайб в семи встречах!

После этого была, правда, пятиматчевая безголевая серия, когда он стоял в двух голах от 700-го, но после нее на его счету пять голов в шести играх.

Сейчас у Овечкина 45 шайб в сезоне, и он отстает от лидирующего чеха Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз» всего на два гола. 45 забросил еще Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс», а у сделавшего минувшей ночью покер Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз» 43 шайбы.

Вот эта четверка и разыграет звание лучшего снайпера, и шансы Овечкина выглядят как минимум очень хорошими. Но даже если он и не возьмет свой девятый «Морис Ришар» (Алекс и так рекордсмен по количеству выигранных им данных призов), продолжится его погоня за Гретцки.

Остающаяся 191 шайба только кажется такой огромной пропастью. На деле в своем нынешнем темпе Александру хватит и четырех сезонов.

Да, скорее всего, годы возьмут свое, и Ови уже через пару лет начнет забрасывать меньше, но, во-первых, здоровье, по всей видимости, позволит ему играть хоть до 42 лет, а уж на 20-30 голов за год он будет способен до самого конца карьеры.

Не так давно на шесть лет продлил с клубом контракт шведский центр и «Кэпиталз» и главный диспетчер в карьере Ови Никлас Бэкстрем. Никуда не денется и Кузнецов. Так что фундамент для результативных бросков разрушен не будет.

Теперь ожидается, что и Овечкин не позднее июня продлит свое соглашение с «Кэпс» еще лет на пять, и это станет декларацией: «Рекорд Гретцки, я иду за тобой!»