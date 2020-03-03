Семейный подряд: экс-звезда «Ливерпуля» отстранен из-за ставок

Экс-нападающий сборной Англии Даниэль Старридж до 17 июня 2020 года отстранен от любой деятельности, связанной с футболом. Это связано с делом еще прошлогодней давности, когда Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула против него обвинение в нарушении одного из пунктов правил о ставках. Тогда игрок получил шестинедельное отстранение и штраф в размере £75 тыс. из-за того, что в январе 2018-го предоставил двоюродному брату Леону конфиденциальную информацию о своем потенциальном переходе в «Севилью» и попросил родственника сделать ставку на этот исход. Такое развитие событий считалось маловероятным, и букмекеры давали на него большой коэффициент.

Однако выиграть у братьев в конечном итоге не получилось: вместо Андалусии Даниэль Старридж, права на которого тогда принадлежали «Ливерпулю», отправился в аренду в «Вест Бромвич Альбион».

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Несмотря на это, на момент получения дисквалификации нападающий уже не являлся футболистом «красных», поскольку покинул клуб в связи с истечением контракта и находился в отпуске в статусе свободного агента, соответственно, играть и без того не имел возможности. Ко всему прочему, тогда на территории большей части Европы уже открылось летнее трансферное окно, благодаря чему он спустя некоторое время беспрепятственно подписал соглашение с турецким «Трабзонспором».

Через некоторое время дело Старриджа отправили на пересмотр. FA утверждала, что первоначальные санкции Апелляционной комиссии, учитывая «серьезность нарушения», являются слишком мягкими. Независимый совет поддержал позицию организации: штраф футболисту увеличили до £150 тыс., а дисквалификацию — до четырех месяцев. В официальном пресс-релизе уточняется, что ужесточение наказания основано на новых обнаруженных фактах нарушения правил форвардом.

«Регулирующая комиссия неправильно применила правила ФА в отношении использования внутренней информации и сделала выводы из факта, который не может быть подтвержден. В результате апелляционная комиссия нашла доказанные два дополнительных обвинения, которые были первоначально отклонены. Апелляционная комиссия согласилась, что штраф, изначально наложенный на Старриджа, был чрезмерно снисходительным, поэтому увеличила его запрет на футбольную деятельность до четырех месяцев», — сказано в тексте заявления.

Было установлено, что в общей сложности родственники Старриджа, 28 человек, поставили £14 тыс. на его переход в «Севилью» — пытались и больше, но около £20 тыс. букмекерские компании не приняли. Если бы они сыграли успешно, то семья игрока выиграла бы в районе £317 тыс.

«Это были безумные дни. Я разочарован и огорчен этим решением. Хочу сказать, что это был очень долгий, затянувшийся процесс, из-за которого мне было сложно сконцентрироваться на футболе. Я собираюсь продолжать кампанию, цель которой в том, чтобы профессиональные футболисты могли свободно общаться со своими семьями и друзьями без риска быть обвиненными в чем-либо.

Мне кажется, что практика ставок на трансферы футболистов должна быть прекращена», – заявил Старридж в обращении на своем YouTube-канале.

Руководящий орган Международной федерации футбола (ФИФА) в свою очередь подтвердил, что дисквалификация будет иметь всемирный эффект, то есть нападающий не сможет играть за любую команду, а не только английскую. Предполагается, что именно из-за этого «Трабзонспор» расторг контракт с форвардом по взаимному согласию. Впоследствии игрок признался, что это было его инициативой, поскольку он не хотел «получать зарплату за то, что не играет». Соглашение, подписанное прошлым летом, было рассчитано на три года. И Старридж, переживавший профессиональный кризис в последние годы, нашел себя именно в Турции: за 11 проведенных матчей в национальной чемпионате он отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В турнирной таблице «черноморские штормы» идут на втором месте, уступая лидеру одно очко и имея одну игру в запасе.