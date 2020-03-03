Губерниев не летит в Чехию: коронавирус поразил биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место — одно из самых известных спортивных событий в Европе. В дни соревнований на трибунах и вдоль трассы располагаются около 100 тысяч человек из разных стран — это в десять раз больше постоянного населения города.

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В этом году программа этапа будет весьма интересной: для разогрева спортсмены пробегут скоростной спринт, затем настанет время для мужской и женской эстафеты, а закроют соревнования два масс-старта, в которых биатлонисты всей группой ринутся к заключительным медалям.

Для российских болельщиков этап в Нове-Место будет особенно интригующим: уже известен состав мужской сборной, и в него все-таки вошел Александр Логинов, который после обысков полицейских на недавнем чемпионате мира всерьез размышлял, стоит ли продолжать сезон.

Также в команду попал перспективный Карим Халили 1998 года рождения, неплохо показавший себя на чемпионате Европы, — в качестве финишера он затащил сборную на второе место в смешанной эстафете.

Кроме того, в состав вошли Матвей Елисеев, взявший на Евро золото в спринте, Евгений Гараничев, от которого можно ожидать все что угодно, а также Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.

В общем, посмотреть будет на что. Единственная проблема — смотреть будет некому. По крайней мере, вживую.

Власти Чехии приняли решение закрыть этап Кубка мира для болельщиков из-за боязни распространения коронавируса.

«Международный союз биатлонистов (IBU) подтверждает, что чешское правительство решило оставить в силе проведение турнира в Нове-Место, однако событие будет закрыто для зрителей. IBU находится в контакте с организаторами и властями, чтобы понять детали этого решения и оценить, будут ли затронуты интересы других сторон и нужно ли предпринимать какие-либо дополнительные меры.

Мы сожалеем о том, что в этом году турнир не посетят 100 тысяч человек, — это делало этап Кубка мира в Нове-Место уникальным для наших атлетов. В настоящий момент IBU связывается с организаторами, чтобы предоставить фанатам информацию по поводу возврата денег за билеты», — гласит объявление на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

На данный момент в Чехии зафиксировано лишь пять случаев заражения — и все инфицированные прибыли из Италии.

Однако учитывая, что на биатлон собирались приехать 100 тысяч из разных концов Европы, опасения местного правительства можно понять.

Загвоздка в том, что соревнования стартуют уже 5 марта, а объявление о закрытии трибун появилось всего за три дня до первой гонки, так что развернуть эту армаду любителей биатлона назад фактически невозможно — разве что останавливать всех на границе и отсылать домой.

Пока что о таких мерах речи не шло, а значит, большинство фанатов, давно купивших билеты и договорившихся о выходных днях, так или иначе приедут в Чехию и будут проводить время в Нове-Место или соседних городах, наблюдая за гонками по трансляции. В общем, если не на свежем воздухе вдоль трассы и не на трибунах, то в барах и других заведениях риск заразиться коронавирусом все равно остается.

Местные жители в ожидании наплыва иностранных гостей уже скупили все продукты в магазинах, чтобы по минимуму появляться на улице и с кем-либо контактировать.

Спортивный директор сборной Норвегии Пер Арне Ботнан сообщил, что команду попросили закупить собственные продукты, чтобы не остаться голодными по ходу турнира.

«Нам позвонили и сказали привезти свою муку, пасту, рис. Предупредили, что в магазинах пустые полки — люди скупили все», — цитирует Ботнана VG.

Тем временем лидер Кубка мира знаменитый француз Мартен Фуркад возмущен тем, что соревнования не отменили вовсе — ведь позаботиться стоит и о спортсменах.

«Непоследовательность в отношении борьбы с коронавирусом продолжается. Чешские фанаты не могут посетить этап в Нове-Место, но при этом целая толпа биатлонистов без проблем путешествует, хотя все мы были в Италии менее 14 дней назад…» — написал француз в Twitter.

Inconsistency continues with #COVID19 . Czech fans cannot attend to @biathlonNMNM while there is no problem for the whole biathlon caravan to travel there in spite of the fact we were all in Italy less than 14 days ago (7)... https://t.co/8Se0NkpYzT — Martin Fourcade (@martinfkde) March 2, 2020

Инкубационный период коронавируса (то есть срок, за который должны проявиться симптомы) составляет от двух до 14 дней. Это означает, что даже те биатлонисты, которые выглядят сейчас нормально, могут носить в себе вирус.

Стоит учитывать и тот факт, что одними спортсменами дело не ограничивается — вместе с ними на турнир прибудут команды тренеров, сервисменов, менеджеров и аналитиков, которые также находились на чемпионате мира с 13 по 23 февраля.

В эти даты в Италии число зараженных уже достигало 322 человек, от болезни умерли десять пациентов, в шести северных регионах страны приостановили свою работу детские и образовательные учреждения, был введен запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе и спортивных — это затронуло и матчи Серии А.

В биатлоне же все проходило как обычно — никаких ограничений и дополнительных проверок. А затем громыхнул скандал с обысками Логинова, и про коронавирус все совершенно забыли.

Правда, теперь в Чехию могут приехать немало зараженных спортсменов и членов их команд — и Фуркад совершенно верно это подметил. С французом согласился и известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«А вот хочется понять... болельщиков в Чехии на биатлон не пустят, но город не закрыт, куча людей все же может приехать, соревнования по биатлону пройдут без зрителей, но контакты с жителями Нове-Место и с гостями города, спортсменами, журналистами и т.д. будут. Так коронавирус не может распространяться? Интересненько. И прав Фуркад: мы же все были на севере Италии всего неделю назад...

Помню больницу в Нове-Место: у меня палец болел, ходил к хирургу. Чувак оказался полным профаном, грубил и хамил, в ответ был послан.

Палец вылечили в итоге австрийцы, но больница местная — это что-то с чем-то. Интересно, как там коронавирус лечат?»

— написал комментатор в своем Telegram-канале.

А вскоре стало известно о том, Губерниев не поедет в Нове-Место и будет комментировать соревнования из Москвы.

«В связи со вспышкой коронавируса в Чехии творческая бригада в Нове-Место не летит! Трансляции Кубка Мира будут в полном объеме, работаем из Москвы. Уверен, что старты без зрителей и телевизионных журналистов из России помогут нашей сборной все преодолеть и бороться за золото в каждой гонке», — иронично написал журналист в Instagram.

Впрочем, находятся и те, кто выступает против закрытия трибун для зрителей. Так, чешский биатлонист Михал Крчмарж сравнил гонки без фанатов с сексом без оргазма.

«Почувствуйте разницу! — написал спортсмен, выложив фото заполненного и пустого стадиона. — Я пытаюсь понять и принять решение властей Чехии, но все еще не преуспел в этом. Также я старался найти сравнение, которое точно охарактеризовало бы этап Кубка мира в Нове-Место без фанатов… и я нашел его! Это будет как секс без оргазма».

«Секс без оргазма и партнера», — добавила в комментариях коллега Крчмаржа по сборной Чехии Ева Кристейн-Пускарчикова, ставшая призером чемпионата мира 2020 в смешанной эстафете.