Губерниев не летит в Чехию: коронавирус поразил биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место — одно из самых известных спортивных событий в Европе. В дни соревнований на трибунах и вдоль трассы располагаются около 100 тысяч человек из разных стран — это в десять раз больше постоянного населения города.
В этом году программа этапа будет весьма интересной: для разогрева спортсмены пробегут скоростной спринт, затем настанет время для мужской и женской эстафеты, а закроют соревнования два масс-старта, в которых биатлонисты всей группой ринутся к заключительным медалям.
Для российских болельщиков этап в Нове-Место будет особенно интригующим: уже известен состав мужской сборной, и в него все-таки вошел Александр Логинов, который после обысков полицейских на недавнем чемпионате мира всерьез размышлял, стоит ли продолжать сезон.
Также в команду попал перспективный Карим Халили 1998 года рождения, неплохо показавший себя на чемпионате Европы, — в качестве финишера он затащил сборную на второе место в смешанной эстафете.
Кроме того, в состав вошли Матвей Елисеев, взявший на Евро золото в спринте, Евгений Гараничев, от которого можно ожидать все что угодно, а также Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.
В общем, посмотреть будет на что. Единственная проблема — смотреть будет некому. По крайней мере, вживую.
Власти Чехии приняли решение закрыть этап Кубка мира для болельщиков из-за боязни распространения коронавируса.
«Международный союз биатлонистов (IBU) подтверждает, что чешское правительство решило оставить в силе проведение турнира в Нове-Место, однако событие будет закрыто для зрителей. IBU находится в контакте с организаторами и властями, чтобы понять детали этого решения и оценить, будут ли затронуты интересы других сторон и нужно ли предпринимать какие-либо дополнительные меры.
Мы сожалеем о том, что в этом году турнир не посетят 100 тысяч человек, — это делало этап Кубка мира в Нове-Место уникальным для наших атлетов. В настоящий момент IBU связывается с организаторами, чтобы предоставить фанатам информацию по поводу возврата денег за билеты», — гласит объявление на официальном сайте Международного союза биатлонистов.
На данный момент в Чехии зафиксировано лишь пять случаев заражения — и все инфицированные прибыли из Италии.
Однако учитывая, что на биатлон собирались приехать 100 тысяч из разных концов Европы, опасения местного правительства можно понять.
Загвоздка в том, что соревнования стартуют уже 5 марта, а объявление о закрытии трибун появилось всего за три дня до первой гонки, так что развернуть эту армаду любителей биатлона назад фактически невозможно — разве что останавливать всех на границе и отсылать домой.
Пока что о таких мерах речи не шло, а значит, большинство фанатов, давно купивших билеты и договорившихся о выходных днях, так или иначе приедут в Чехию и будут проводить время в Нове-Место или соседних городах, наблюдая за гонками по трансляции. В общем, если не на свежем воздухе вдоль трассы и не на трибунах, то в барах и других заведениях риск заразиться коронавирусом все равно остается.
Местные жители в ожидании наплыва иностранных гостей уже скупили все продукты в магазинах, чтобы по минимуму появляться на улице и с кем-либо контактировать.
Спортивный директор сборной Норвегии Пер Арне Ботнан сообщил, что команду попросили закупить собственные продукты, чтобы не остаться голодными по ходу турнира.
«Нам позвонили и сказали привезти свою муку, пасту, рис. Предупредили, что в магазинах пустые полки — люди скупили все», — цитирует Ботнана VG.
Тем временем лидер Кубка мира знаменитый француз Мартен Фуркад возмущен тем, что соревнования не отменили вовсе — ведь позаботиться стоит и о спортсменах.
«Непоследовательность в отношении борьбы с коронавирусом продолжается. Чешские фанаты не могут посетить этап в Нове-Место, но при этом целая толпа биатлонистов без проблем путешествует, хотя все мы были в Италии менее 14 дней назад…» — написал француз в Twitter.
Инкубационный период коронавируса (то есть срок, за который должны проявиться симптомы) составляет от двух до 14 дней. Это означает, что даже те биатлонисты, которые выглядят сейчас нормально, могут носить в себе вирус.
Стоит учитывать и тот факт, что одними спортсменами дело не ограничивается — вместе с ними на турнир прибудут команды тренеров, сервисменов, менеджеров и аналитиков, которые также находились на чемпионате мира с 13 по 23 февраля.
В эти даты в Италии число зараженных уже достигало 322 человек, от болезни умерли десять пациентов, в шести северных регионах страны приостановили свою работу детские и образовательные учреждения, был введен запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе и спортивных — это затронуло и матчи Серии А.
В биатлоне же все проходило как обычно — никаких ограничений и дополнительных проверок. А затем громыхнул скандал с обысками Логинова, и про коронавирус все совершенно забыли.
Правда, теперь в Чехию могут приехать немало зараженных спортсменов и членов их команд — и Фуркад совершенно верно это подметил. С французом согласился и известный комментатор Дмитрий Губерниев.
«А вот хочется понять... болельщиков в Чехии на биатлон не пустят, но город не закрыт, куча людей все же может приехать, соревнования по биатлону пройдут без зрителей, но контакты с жителями Нове-Место и с гостями города, спортсменами, журналистами и т.д. будут. Так коронавирус не может распространяться? Интересненько. И прав Фуркад: мы же все были на севере Италии всего неделю назад...
Помню больницу в Нове-Место: у меня палец болел, ходил к хирургу. Чувак оказался полным профаном, грубил и хамил, в ответ был послан.
Палец вылечили в итоге австрийцы, но больница местная — это что-то с чем-то. Интересно, как там коронавирус лечат?»
— написал комментатор в своем Telegram-канале.
А вскоре стало известно о том, Губерниев не поедет в Нове-Место и будет комментировать соревнования из Москвы.
«В связи со вспышкой коронавируса в Чехии творческая бригада в Нове-Место не летит! Трансляции Кубка Мира будут в полном объеме, работаем из Москвы. Уверен, что старты без зрителей и телевизионных журналистов из России помогут нашей сборной все преодолеть и бороться за золото в каждой гонке», — иронично написал журналист в Instagram.
Впрочем, находятся и те, кто выступает против закрытия трибун для зрителей. Так, чешский биатлонист Михал Крчмарж сравнил гонки без фанатов с сексом без оргазма.
«Почувствуйте разницу! — написал спортсмен, выложив фото заполненного и пустого стадиона. — Я пытаюсь понять и принять решение властей Чехии, но все еще не преуспел в этом. Также я старался найти сравнение, которое точно охарактеризовало бы этап Кубка мира в Нове-Место без фанатов… и я нашел его! Это будет как секс без оргазма».
«Секс без оргазма и партнера», — добавила в комментариях коллега Крчмаржа по сборной Чехии Ева Кристейн-Пускарчикова, ставшая призером чемпионата мира 2020 в смешанной эстафете.