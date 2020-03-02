Покаялись за допинг: ВФЛА признала обвинения в махинациях

Избранный 28 февраля новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в первые дни своей работы приступил к вопросу восстановления статуса организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). После того, как министерство спорта России во главе с Олегом Матыциным вернуло ведомству государственную аккредитацию Юрченко заявил о необходимости лично выступить на ближайшем заседании совета World Athletics, которое состоится 11-12 марта в Монако.

Именно там должна решиться судьба всей российской легкой атлетики, которая по-прежнему остается дискредитированной.

«От имени ВФЛА я обратился с просьбой о целесообразности моего присутствия на заседании совета World Athletics, которое состоится в марте», — заявил Юрченко.

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Обратились к представителям международного ведомства и главные легкоатлеты России: трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, специализирующийся в беге на 60 и 110 метров с барьерами, и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. От лица членов комиссии спортсменов ВФЛА они выразили надежду на то, что «российский вопрос» разрешится как можно быстрее и, что главное, положительно для отечественных легкоатлетов.

«В связи с тем, что ближайший совет, на котором обсудят дальнейшую судьбу российской легкой атлетики состоится уже 11-12 марта, комиссия спортсменов рассчитывает на скорейшее проведение переговоров между всеми заинтересованными сторонами», - говорится в заявлении.

Но главное не это. Основное внимание стоит обратить именно на действия нового руководства ВФЛА. Так, изначально Евгений Юрченко после того, как Минспорта вернул федерации госаккредитацию, публично признал правомерность претензий World Athletics, которая уличила российское ведомство в нарушении антидопинговых правил.

«Готов объявить, что обращаюсь с письмом с признанием правомерности претензий, которые World Athletics предъявляла к ВФЛА. Наши первоочередные задачи - выстроить взаимодействия с World Athletics и вернуть наших спортсменов для участия в международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде», — заявил Юрченко.

Впоследствии же новый президент ВФЛА все-таки признал не только правомерность претензий в отношении федерации, но и сами обвинения в допинговых махинациях.

«От имени президента ВФЛА я полностью признал обвинения дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко. Также от себя лично и от имени ВФЛА я принес извинения World Athletics и всей мировой легкоатлетической семье в связи с теми негативными последствиями, которые были нанесены чистоте и целостности легкой атлетики в связи с делом Данила Лысенко»,

— приводит слова чиновника пресс-служба ВФЛА.

Именно этого и ожидали от Всероссийской федерации легкой атлетики представители World Athletics на протяжении нескольких месяцев.

Еще в августе 2018 года российский прыгун в высоту Данил Лысенко был обвинен в нарушении антидопниговых правил. В частности, спортсмен пропустил три допинг-теста за один соревновательный год, что запрещено правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Из-за этого атлет был временно отстранен, однако дело приобрело новый оборот после его попытки оправдаться. Так, Лысенко в ходе расследования предоставил медицинские документы, которые должны были доказать, что один из допинг-тестов он пропустил из-за болезни. Однако позднее выяснилось, что справки оказались поддельными. В частности, имя врача, который подписывал эти документы, не было найдено ни в одной из баз, а по адресу медицинского учреждения, указанного в справке, никакой больницы в итоге не оказалось. Сам Лысенко признался в фальсификации документов, но при этом отметил, что пошел на данный шаг не самостоятельно.

В ходе расследования легкоатлет подчеркнул, что решение о подмене справок было принято с подачи тогдашнего руководства ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным. Впоследствии дисциплинарный орган AIU отстранил чиновника от своей деятельности, а тот позднее подал в отставку с поста главы организации.

Помимо Шляхтина и Лысенко AIU отстранил личного тренера прыгуна Евгения Загорулько, исполнительного директора федерации Александра Паркина, главу региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову и антидопингового координатора федерации Елену Иконникову.

В связи с «делом Лысенко» ВФЛА оказалась на грани полного исключения. AIU ожидал от ведомства официального письма с объяснениями, почему данные махинации были допущены, однако российская организация всякий раз не укладывалась в дедлайн. Дисциплинарный орган даже несколько раз отодвигал сроки, но объяснений так и не дождался. Из-за World Athletics изначально приостановила процесс восстановления ВФЛА в статусе, а затем и вовсе выразила намерение принять «самые жесткие санкции» вплоть до полного исключения ведомства из своего состава. Именно этот вопрос и был в итоге поставлен в повестку дня грядущего заседания совета международной ассоциации.

«Вопрос об исключении ВФЛА будет зависеть от того, когда россияне ответят на наше письмо. Дальше будет избран один из двух путей в зависимости от реакции ВФЛА. Следующее очередное заседание совета состоится в марте. Не исключаем, что World Athletics полностью исключит ВФЛА из числа своих членов»,

— утверждали в World Athletics.

Напомним, что своего статуса Всероссийская федерация легкой атлетики лишена еще с ноября 2015 года, когда World Athletics прислушалась к рекомендациям независимой комиссии WADA. Из-за этого все российские легкоатлеты (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) не были допущены до участия в летних Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, а на остальных международных соревнованиях выступали исключительно под нейтральным статусом. Данный статус отечественные спортсмены теперь не могут получить ввиду того, что World Athletics из-за «дела Лысенко» приостановил процесс восстановления статуса ВФЛА. Таким образом, российские легкоатлеты не имеют на данный момент права выступать на международных турнирах.