«Роналду захотел вернуться»: как «Реал» уничтожил «Барселону»

Одно из главных противостояний мирового футбола прошло 1 марта в Мадриде. «Реал» и «Барселона» долго раскачивались, пытаясь найти дыры в обороне оппонентов: спасали вратари, на помощь приходила фортуна, подводила реализация. Однако во второй половине встречи хозяева добились своего. Винисиус Жуниор и Мариано забили два безответных мяча в ворота «каталонцев» и добыли для «королевского клуба» столь важный триумф над принципиальным соперником.

Как итог, «Реал» с 56 очками вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» же с 55 баллами опустилась на второе.

После финального свистка главный тренер победителей Зинедин Зидан отметил самоотдачу своих футболистов, сделавших правильные выводы из проигрыша «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2), и отдельно похвалил нападающих — Мариано и Винисиуса, который стал самым молодым игроком, забивавшим в «Эль Класико» в Ла Лиге в XXI веке.

«Я рад за Винисиуса, парень это заслужил. Он забил важный мяч в ворота важного соперника. Я бы хотел, чтобы Иско тоже отличился, однако тер Штеген сотворил отличный сейв. Мариано доказал свою важность: вышел на замену и забил. Ему было непросто из-за того, что он мало играл.

Реклама

Да, у нас прекрасные ощущения! Первый тайм был непростым, но вот вторая половина была очень хороша. В нападении мы играли превосходно и отлично прессинговали», — цитирует Зидана Marca.

С похвалами француза в адрес игроков «Реала» кардинально не согласился защитник «Барселоны» Жерар Пике. Он раскритиковал уровень, показанный мадридцами на домашней арене.

«Поначалу мы контролировали игру... В первом тайме это был один из худших «Реалов» на «Сантьяго Бернабеу», против которого я играл. Но уже после перерыва они отодвинули нас и забили первый мяч в самый обидный момент. Нам нужно было использовать свои возможности, и тогда у них были бы большие проблемы.

Да, они вышли из этой ситуации победителями, но мы не намерены сдаваться. У «Барселоны» есть все, чтобы стать чемпионом», — проанализировал матч Пике.

Эпатажному партнеру по сборной Испании тут же ответил капитан «Реала» Серхио Рамос.

«У каждого есть право на мнение. Готов подписать контракт, чтобы побеждать в каждом «Класико», если это будет означать такую плохую игру в первом тайме, как считает Пике», — передает позицию Рамоса Daily Mail.

Так же, как Жерар, был категоричен и директор проигравшей команды Гильермо Амор, заявивший, что «Реал» не заслуживал победы в этом противостоянии.

«Мадридцы высоко прессинговали и хотели разрушить нашу игру. Это дорого нам обошлось, однако я не считаю, что «Реал» заслужил победу. Мы доминировали на поле, они же отвечали контратаками. В первом тайме мы контролировали ход игры и несколько раз могли забить. Не получилось: когда прощаешь команду вроде «Реала», у нее появляются шансы. Когда они забили, то почувствовали, что могут победить — это приободрило Мадрид.

Месси сыграл хорошо, здорово действовал в первые 45 минут, создавал моменты. Но, когда проигрываешь, все выглядит не в лучшем свете. Повторюсь, мы провели отличный первый тайм и играли лучше, однако потом потеряли контроль», — приводит слова Амора Goal.

Стоит отметить, что на матче своей бывшей команды присутствовал легенда «Реала» — ныне выступающий за «Ювентус» Криштиану Роналду.

Воспользовавшись отменой матчей в Италии из-за коронавируса, португалец прилетел в Испанию, чтобы вживую понаблюдать за игрой экс-партнеров против Месси и компании. Если верить журналисту Эду Агирре, которого в западных СМИ называют другом Роналду, 35-летний португалец настолько скучает по Мадриду, что даже рассматривает вариант воссоединения с «Реалом» в ближайшем будущем.

«Я уверен, что Роналду ощутил желание вернуться в «Реал», он мадридист. То, что Криштиану пережил в день «Эль Класико», когда его встретили фанаты, — это невероятно.

За час до его приезда на стадион люди уже были все на эмоциях. А потом началось настоящее сумасшествие, и даже матч отошел на второй план, — весь мир ждал возвращения Роналду на «Бернабеу». Он приехал, и он является мадридистом, я знаю, что сегодня у него возникло желание вернуться в клуб.

Да, в настоящий момент он полностью сосредоточен на выступлениях за «Ювентус», однако в футболе ничего нельзя говорить наверняка. Никто не знает, что произойдет в будущем», — цитирует Агирре El Chiringuito TV.