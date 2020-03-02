Русская тройка: Овечкин, Кузнецов и Ковальчук крушат НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» в родных стенах противостоял «Вашингтон Кэпиталз». Инициатива переходила из рук в руки, хозяева как могли сопротивлялись фавориту поединка, но в итоге встреча закончилась именно победой гостей – 3:4.

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У победителей блистал российский нападающий Александр Овечкин: капитан «Вашингтона» оформил дубль и отдал голевую передачу. Еще по шайбе забросили Рихард Паник и Том Уилсон. Также нельзя не заметить, что нападающий Илья Ковальчук оформил результативную передачу, тогда как Евгений Кузнецов записал на свой счет сразу два паса.

Что же касается «Миннесоты», то в ее составе отличились Райан Донато, Кевин Фиала и Зак Паризе.

Что интересно, ставший первой звездой матча Овечкин после финальной сирены больше радовался не за себя, а за Ковальчука, набравшего первое очко за «столичный» клуб.

«Почему я так хорошо играю против «Миннесоты» на выезде? Не знаю. Здесь особая эмоциональная обстановка. Наверное, потому что многие игроки родом отсюда. Это чувствуется: все заряжены и очень эмоциональны.

Гол, который мы оформили вместе с Ильей и Кузнецовым? Вся команда старается помочь Ковальчуку. Он пытается адаптироваться, потому что у нас другая система игры, другие партнеры. Он с каждым матчем действует лучше и лучше, старается показывать свой максимум», — цитирует Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

О Ковальчуке (к слову, ставшего пятым российским игроком, набравший очки за три клуба в одном сезоне НХЛ) высказался и Кузнецов. Нападающий «Вашингтона» признался, что появление в команде Ильи не сможет не сказаться на прогрессе «столичных».

«Все было просто: я увидел, что Овечкин открыт, и отдал ему пас. Появление Ковальчука дает нам возможность выпускать разные звенья и чередовать сочетания. Мы должны придерживаться схемы игры и выполнять задание тренера», — рассказал Евгений.

Наконец, об экспериментальном звене, в которое вошла «русская тройка» Овечкин – Кузнецов – Ковальчук порассуждал и главный тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден.

«Да, пробуем это сочетание. Пару раз выпускал их на одну или две смены, а затем они стали чувствовать друг друга. Здорово, что Ковальчук набрал первое очко и поймал свою игру. Приятно иметь такого хоккеиста в составе. По правде говоря, я не был уверен, как будет играть тройка русских… Наводил справки на этот счет. В сборной они вместе много не играли, поэтому я хотел посмотреть разные комбинации, которые заставят наших соперников обороняться», — проанализировал специалист.

Возвращаясь к Овечкину, отметим, что россиянин забросил 356-ю шайбу на выезде в НХЛ и вышел на чистое третье место по данному показателю. Позади остался легендарный Яромир Ягр, у которого в активе 355 голов, тогда как у лидера Уэйна Гретцки на счету 402 гостевые шайбы. Вторым идет Стив Айзерман (362).

Как итог, теперь у Александра 45 заброшенных шайб и 18 результативных передач (62 очка) в 64 встречах сезона-2019/2020 при показателе полезности «-12». Всего за карьеру российский голеадор отыграл 1148 матчей и набрал 1274 (703+571) очка при коэффициенте полезности «+82».

Что же касается остальных поединков игрового дня, то в дебютном матче 1 марта «Нью-Йорк Рейнджерс» дома проиграл «Филадельфии Флайерз» со счетом 3:5. Гости благодаря этой победе продлили победную серию до шести поединков кряду.

В составе проигравших два голевых паса себе в актив записал россиянин Артемий Панарин. Это уже 90 (32+57) очко отечественного хоккеиста в нынешнем сезоне — Хлебушек обновил свой личный рекорд. В предыдущем розыгрыше НХЛ, выступая за «Коламбус Блю Джекетс», форвард набрал 87 (28+59) очков.

Помимо этого, Панарин первым из российских представителей НХЛ набрал 90 очков в сезоне — 2019/2020.

That's it from today.



We're back here on Tuesday. pic.twitter.com/2poyFwzGWZ — New York Rangers (@NYRangers) March 1, 2020

Так же 1 марта «Коламбус» обыграл «Ванкувер» (5:3), «Флорида» не смогла совладать с «Калгари» (0:3), «Анахайм» дома проиграл «Нью-Джерси» (0:3), а «Вегас» в родных стенах был сломлен «королями» из «Лос-Анджелеса» (1:4).

#NHLScores



PHI 5 - NYR 3

CGY 3 - FLA 0

CBJ 5 - VAN 3

WSH 4 - MIN 3

NJD 3 - ANA 0

LAK 4 - VGK 1https://t.co/NFSYj50hKj pic.twitter.com/tpB9pWGuGg — NHL (@NHL) March 2, 2020

Все результаты игрового дня