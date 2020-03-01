Ужасный разгром: «Ливерпулю» не дали переписать историю АПЛ

В матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) случилось одно из самых громких событий 2020 года — «Ливерпуль» разгромно проиграл «Уотфорду», который до этой встречи находился в зоне вылета во второй дивизион, и прервал свою беспроигрышную серию из 44 матчей подряд в чемпионате.

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Теперь футбольная общественность сможет наконец сосредоточиться не на статистике, которая появлялась в преддверии каждого выступления мерсисайдцев и оказывала на них немалое давление, а на самой игре, которую демонстрируют подопечные Юргена Клоппа. Немного успокоится и многочисленная фанатская база команды.

Но почему же серия без поражений в чемпионате Англии прервалась именно в игре против «Уотфорда» на «Викаридж Роуд»? И могла ли ситуация измениться в лучшую для «красных» сторону по ходу встречи?

Помимо этих вопросов, существует еще много второстепенных, но давайте попробуем разобраться в ситуации. «Шершни» перед стартовым свистком болтались в зоне вылета и в дополнительной мотивации перед игрой не нуждались — борьба за выживание на дне таблицы Премьер-лиги и без того накалена до предела (а неожиданный успех «Норвича» в игре с «Лестером» (1:0) может до конца запутать положение дел).

Ливерпульский коллектив перед этим матчем провел в АПЛ непростую игру против лондонского «Вест Хэма», забив победный мяч только в заключительной десятиминутке (3:2).

И будем честны: шанс на эту победу подарил «Ливерпулю» вратарь «молотобойцев» Лукаш Фабьянски, запустивший мяч между ног после простейшего удара Мохамеда Салаха, сравнявшего в итоге счет (2:2).

После этого мерсисайдцы додавили оппонента, забив на 81-й минуте победный мяч.

На фоне таких встреч (и поражения от «Атлетико» в Лиге чемпионов») становилось ясно, что мерсисайдцы переживают некоторый спад. Однако после многочисленных успехов уверенность «красных» в том, что любой матч завершится в их пользу, уже начала перерастать в слепую самоуверенность.

И в игре против «Уотфорда» незыблемое ощущение от собственной мощи погубило «Ливерпуль». Команда провела безликий первый тайм, в котором в пять раз уступила хозяевам по числу ударов (правда, в створ ни с одной, ни с другой стороны выстрелов не было). Футболисты выходили на второй тайм без какого-либо напряжения — да, соперник играет неплохо и может доставить проблемы, но не зря же мы являемся действующими победителями Лиги чемпионов?

Однако реальность оказалась куда более жестокой: сначала Исмаила Сарр после скидки в исполнении Абдулайе Дукуре открыл счет, затем он же убежал к воротам Алисона Беккера и перекинул через него мяч, а в финале Трой Дини шикарно пробил с края штрафной, не оставив ни единого шанса голкиперу на отражение этого удара.

Итог игры оказался закономерным — 3:0 в пользу подопечных Найджела Пирсона.

Буквально тут же Twitter лондонского «Арсенала» выдал многозначительное «уф», тем самым благодаря «Уотфорд» за сохранение 49-матчевой беспроигрышной серии в исполнении игроков Арсена Венгера.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп на послематчевой пресс-конференции заявил, что его команда не заслужила стать частью истории Английской премьер-лиги, так как показала неудовлетворительный футбол:

«Парни установили уже много рекордов, а этого нельзя добиться, просто захотев. Рекорд — это результат выступлений, а сегодня мы выступили слабо.

Мы не сможем стать лучшей командой в истории Англии, потому что сегодня мы просто не были достаточно хороши. Возможно, нам удастся установить какой-нибудь другой рекорд в будущем».

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк отдал должное соперникам, отметив, что они действовали предельно дисциплинированно. Также он заявил, что болельщикам и поклонникам клуба не надо паниковать и впадать в депрессию по поводу упущенного рекорда.

«Рекорды нужны только прессе, мы не держим их в голове. Похвалим «Уотфорд», в этом матче его игрокам удалось придерживаться своего плана, а вот мы создали слишком мало шансов для взятия ворот. Сложно принять такой результат и три пропущенных мяча, но нам надо продолжать работать. После таких поражений мы должны развиваться как команда».

Для «красных» эта неудача должна стать последним звоночком перед ответным противостоянием в Лиге чемпионов против мадридского «Атлетико», учитывая, что первая встреча завершилась проигрышем (0:1) и каждый забитый испанцами мяч на «Энфилде» будет цениться больше.