Ответил неприличным жестом: скандальная победа Анкалаева в UFC

В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо. Однако за сутки до мероприятия поединок потерял свой изначальный статус: на пояс претендовал только американец, когда как его соперник провалил взвешивание. Согласно правилам, Фигейредо также обязали отдать оппоненту 30 процентов своего гонорара. Проще говоря, бой имел значение только для Бенавидеса, который в случае победы стал бы чемпионом.

«Я потерял к нему уважение. У него была самая большая возможность в жизни, и он промотал ее таким образом», — говорил он перед поединком.

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Вопреки тому, что у Бенавидеса была куда большая мотивация (это была уже третья его попытка стать чемпионом), на бразильца это никак не повлияло. Во втором раунде близкого боя, где американец доминировал, соперники неудачно столкнулись головами, из-за чего у Джозефа открылось рассечение. В один момент он отвлекся на повреждение, пропустив удар в челюсть, после которого отправился в нокаут. «Это мой ночной кошмар. Вещи, которые должны были произойти – не сбылись. Я хорошо работал, но недостаточно», — сказал он позднее.

Что касается турнирных раскладов, то наилегчайший вес по-прежнему простаивает без чемпиона. Напомним, что пояс дивизиона стал вакантным после того, как в декабре прошлого года от него добровольно отказался действующий чемпион легчайшего дивизиона Генри Сехудо. Однако победа Фигейредо, а не Бенавидеса, говорит о том, что его следующий бой снова будет титульным. Не исключено, что дело закончится реваншем.

«Я прошу прощения, что не сделал вес. Это было большое шоу, и фанаты Норфолка заслужили это. Спасибо Бенавидесу – он великолепен. Я здесь, чтобы драться для людей, и собираюсь стать настоящим чемпионом. В следующий раз я сделаю вес – не сомневайтесь», – пообещал бразилец.

Так или иначе, Норфолк в этот вечер не один раз стал свидетелем странных вещей, происходящих на турнире. Одним из таких стал поединок Магомеда Анкалаева и Иона Куцелабы в полутяжелом весе. Для российского бойца это был уже пятым в лучшем промоушене мира — после дебютного поражения от Пола Крейга в марте 2018 года он вернулся тремя победами подряд, а в последнем поединке и вовсе стал звездой интернета, ярко нокаутировав Далчу Лунгиамбулу фронт-киком. Что касается его соперника, то молдавский спортсмен с 2016-го подписан в UFC, однако всем относительно топовым бойцам, с которыми дрался, он проиграл.

Поединок, еще не начавшись, уже едва не обернулся дракой. В тот момент, когда ринг-анонсер Брюс Баффер объявлял имена соперников, Куцелаба резко направился в сторону угла Анкалаева, показав тому жест с перерезанием горла. Россиянин тут же схватил молдаванина, после чего их оттащили друг от друга.

Если карма и существует, то она вернула должок Куцелабе за неуместное пижонство уже в самом начале боя. Анкалаев потряс соперника ударом с левой, увидел растерянность на лице Иона, и тут же попытался добить его серией из хай-киков и выбросами с обеих рук. Потрясенный соперник пытался отвечать, хоть и безуспешно, но обозначал свою готовность продолжать. После одного из ударов россиянина голова Иона пошатнулась, и судья Кевин Макдональд принял решение об остановке.

«На самом деле, я считаю, что остановка была преждевременной. Нужно было дать еще подраться. Если бы с моим учеником произошла такая ситуация, я бы тоже возмущался», — приводит слова тренера Анкалаева Сухрада Магомедова Sports.ru.

Надо понимать, что Куцелаба находился не в лучшем положении, но точно был в состоянии защищаться и драться дальше. Долгие споры с рефери повлиять на результат уже не могли, и оба бойца в итоге пожали руки.

«Это было тупо. Нокаут? Ты серьезно?» — написал боец легчайшего веса Алджамейн Стерлинг в социальных сетях.

«Рефери здесь ошибся», — считал тяжеловес Фрэнсис Нганну.

«Мне кажется, что это было частью игры Куцелабы. Каждый раз, когда по нему попадали, он делал вид, что потрясен, вовлекая соперника в открытый бой и пытаясь нанести нокаутирующий удар», — высказал предположение полусредневес Алан Джубан.

По окончании боя Анкалаев заявил, что готов дать сопернику реванш. «Вы все видели, что он шатался. Реванш? Я готов в любое время», — пояснил он.

Что интересно, на этом со скандалами покончено не было. После интервью 27-летний россиянин, слыша гул и свист с трибун, вскинул руки и показал болельщикам средний палец. Учитывая правила, теперь ему может грозить штраф.

Несмотря на факт не самой приятной остановки, Анкалаев одержал в UFC уже четвертую победу подряд. Его профессиональный рекорд — 14-1.