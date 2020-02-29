Боец Анкалаев: все понимают, что Макгрегор просто клоун

Пока в мире спорят, кто из россиян сможет пойти по стопам Хабиба Нурмагомедова и стать такой же легендой UFC, в полусреднем дивизионе, где пока царствует скандальный Джон Джонс, наводит шороху один из самых необычных бойцов России — Магомед Анкалаев.

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Он еще не сильно известен широкому зрителю, однако это лишь дело времени. Президент UFC Дана Уайт уверен, что дагестанца ждет большое будущее в промоушене, а

отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — в своем Instagram отмечал, что Анкалаев является одним из тех бойцов, которые могут продолжить победные традиции его сына и Федора Емельяненко.

27-летний уроженец Махачкалы действительно может стать наследником Хабиба и в каком-то смысле даже превзойти Орла. Все потому, что у него просто нет явных слабых мест.

Сейчас в ММА доминируют борцы, однако ударники активно стараются наверстать отставание, и, скорее всего, будущее останется за универсалами, которые смогут на высоком уровне совместить в себе все навыки смешанных единоборств.

В этом смысле Анкалаев — гость из будущего. Он серьезно занимался греко-римской борьбой, стал мастером спорта по боевому самбо, и, как и почти любой боец из Дагестана, является первоклассным борцом.

Однако, в отличие от многих соотечественников, Анкалаев удивительно легко постиг и искусство работы в стойке.

Кого-то это может поразить, но уроженец Махачкалы больше известен в ММА именно своими нокаутами — до изнурительной борьбы в партере дело просто не успевает дойти.

Четкие попадания в голову ровно в ту миллисекунду, когда соперник чуть-чуть расслабился, и добивания высоким ударом ноги, от которых оппонентов просто сносило в сторону, позволили Анкалаеву одержать десять побед подряд в начале своего пути в ММА и привлечь внимание боссов UFC.

Статистика Магомеда буквально пестрит пометками «победа нокаутом» и «техническим нокаутом», что огромная редкость для бойцов из Дагестана. При этом нет сомнений, что в случае необходимости он завалит соперника на партер и разделается с ним там. Пока что Анкалаев предпочитал зажимать соперника и избивать его сверху, но когда-нибудь явно дойдет и до самбишнов.

Склонность Магомеда к работе в стойке можно понять — его бои всегда очень зрелищны, что позволяет медленно, но верно набирать популярность. Люди любят эпичное шоу.

Даже единственное поражение россиянина в UFC — в дебютном поединке — вышло очень драматичным.

Он явно выигрывал по очкам до самого конца последнего раунда, когда внезапно попался на удушающий прием и сдался за секунду до гонга. Это мало кого оставило равнодушным.

После этого Анкалаев разозлился и одержал три победы подряд, а 1 марта рано утром по московскому времени пойдет за четвертой.

В основном карде турнира UFC Fight Night 169 россиянин встретится с первым молдаванином в истории промоушена — Ионом Куцелабой.

26-летний боец по прозвищу Молдавский Халк провел в UFC уже семь боев, потерпев при этом три поражения. Статистика не самая лучшая, но одного у Иона не отнимешь — он бешеный ударник, который идет напролом и дает публике настоящее развлечение.

В преддверии боя Халк уже нараздавал громких обещаний:

«В поединке со мной у Анкалаева нет шансов. Бой будет красивым, в характерном для меня стиле. Нахожусь в отличной форме. Никто со мной не справится».

Анкалаев в интервью «Газете.Ru» рассказал о своем сопернике.

— Ваше мнение о грядущем поединке?

— Когда спрашивают, с кем бы я хотел встретиться, всегда говорю: мне нужны такие соперники, с которыми я смогу развиваться, идти вперед. Так как в итоге мне дали Куцелабу, значит, для меня это будет полезно.

В этом бою будет все! И стойка, и борьба. Да, Куцелаба опасен, он рубится и… что еще сказать? Обычный ударник. Мы с тренером разработали четкий план на бой — будем идти строго по нему.

Куцелаба заявил, что у меня нет шансов против него? У меня совсем другое мнение. Может быть, это у него нет шансов со мной. Мы это увидим, когда клетка закроется… у кого какие шансы. Что касается трештока, то в UFC любят шоу. Но кто-то прибегает к таким приемам, а кто-то нет — каждый решает сам. Лично мне это пока неинтересно.

— Ваша серия из трех побед кряду заставляет сильнее нервничать в преддверии главного на данный момент поединка в карьере?

— Нет, я спокоен. Я правильно тренировался и чувствую себя хорошо, поэтому нет волнения. Я проходил сборы в Махачкале, потом в Америке вместе с моим тренером Сухрабом Магомедовым в клубе American Top Team (известный комментатор Джо Роган называл этот ММА-клуб лучшим в США. — «Газета.Ru»).

Там есть очень много интересных бойцов, но с кем спарринговал перед поединком с Куцелабой, раскрывать не буду. Могу сказать, что мы идем за победой.

— На турнире UFC Fight Night 169 вы можете одержать четвертую победу подряд в промоушене. Уже задумывались о возможном попадании в титульную гонку?

— Думаю, пока рано об этом рассуждать. Надо сначала пройти бой с Куцелабой, победить, а потом этим займемся. Но цель такая стоит, будем двигаться к этой вершине.

— Что можете сказать о чемпионе в вашем дивизионе Джоне Джонсе? В последнее время многие ставят под сомнение его победы решением судей.

— Я не смогу реально оценить силу Джонса, пока не встречусь с ним в клетке, но, думаю, главное, что он выигрывает. Чуть тянет, но выигрывает — это основное. Хотя Джонс уже не такой, как раньше. Влияет возраст, да и другие бойцы тоже прогрессируют с каждым днем, так что становится тяжелее.

— Вы тоже стремительно прогрессируете. Это отмечал отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов писал у себя в Instagram.

— Конечно, приятно, когда такой тренер и такой человек, как Абдулманап, оценивает тебя. Очень приятно.

Я смотрю бои Хабиба. В поединке с Тони Фергюсоном буду болеть за него. Не думаю, что Хабиб проиграет. Будет тяжело, но я считаю, что он «сделает» Тони.

— Поскольку вы боец из Махачкалы и активно поддерживаете Нурмагомедова, не можем не спросить: как реагируете на поведение Конора Макгрегора, который позволял себе немало жестких фраз про Дагестан?

— Все прекрасно знают, кто такой Макгрегор, поэтому то, что он говорит, уже не беспокоит. В первый раз было обидно, да, его слова задевали, а сейчас все понимают, что он просто клоун.