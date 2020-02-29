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Справиться без Большунова: Россия бьется в эстафете. LIVE

Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Лахти. Мужская эстафета. ОНЛАЙН

В Лахти проходит очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты, которую пропускает лидер сборной России Александр Большунов.
Трансляция
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14:27

Клебо за 5 км до финиша выходит на первое место, итальянец Зельгер - второй, а за ними два россиянина.

14:24

На заключительном этапе будет борьба Клебо, Айзенлауэра, Мельниченко и Мальцева. Именно эти спортсмены будут сражаться за первое место.

14:21

Рете, Якимушкин и Спицов синхронно работали впереди, Бегль пытается держать темп, а остальные уже за просветом идут. Обе российские команды передают эстафету с первого и второго места. Германия — третья. Норвегия — в одной секунде от первого места.

14:17

Отстала и Финляндия. Больше 20 секунд разрыв. В лидерах — шесть команд.

14:15

Ну а вот и последний круг. Семь человек в двух секундах, очень напряженная борьба. Стоит отметить одно — Швеция уже отстает и отстает достаточно сильно.

14:15

Даже невысокий темп не все хорошо переносят. Как только скорости вырастут, так большинство и отвалиться.

14:12

Рете никуда не спешит, работает спокойно. Но мы то помним, что закрывать эстафету у Норвегии будет Клебо...

14:10

Россияне первыми проходят первый круг, но разница между первым и девятым место лишь три секунды.

14:09

Разрывы все сокращаются. Швеция вновь включается в борьбу за медали.

14:07

Рете на первом круге берет роль лидера на себя. Темп не очень быстрый, видимо, вновь прибавят лыжники ближе к концу.

14:05

На третьем этапе у нас бегут Хюваринен, Рете, Спицов и Якимушкин. Сильные лыжники, нас ждет очень интересная борьба.

14:02

Нисканен обходит россиян, но очень плотно подошла эта тройка к передаче эстафеты! Стартует третий этап.

14:00

Бессмертных и Червоткин не дали норвежцу долго быть первым, Нисканен пока не может их догнать.

13:57

Червоткин, Колонья и Бессмертных продолжают удерживать лидерство. Последний круг у них остался.

13:54

Червоткин в горку заскучал и начал работать первым. Пока лидеры меняются постоянно, и не стоит сбрасывать со счетом Швейцарию, команда держится в группе лидеров тоже.

13:51

И кстати, неплохо начинает работать финский лыжник, хочется ему попасть в тройку лидеров по итогам, но шансов на победу у сборной Финляндии не так много. А россияне идут на второй и третьей позициях.

13:49

Холунн, Бессмертных и Червоткин на втором этапе. А ведь есть еще и Нисканен.

13:46

Состоялась передача эстафеты! Норвегия первая, российские команды на втором и четвертом местах.

13:44

Голберг развивает быструю скорость, но Семиков не дает ему сбежать далеко вперед.

13:42

Собакарев выходит в лидеры, рядом с ним и Семиков! А вот китайский лыжник начинает отставать.

13:40

Вместе бегут все 11 лыжников. Пока никто не пытается развить большую скорость, чем соперники.

13:37

Пока никто сильно не атакует. Семиков начинает работать, пытаясь спровоцировать норвежца на быстрый ход.

13:35

В лидерах идет Норвегия, россияне идут на пятом и шестом местах. Но пока кучно бегут лыжники.

13:32

Голдберг и Семиков параллельно начинают работать впереди. Выгодная позиция у обоих.

13:30

Стартовала эстафета!

13:27

Ну и стоит отметить команду Норвегии, у нее сегодня весьма сильный состав: Голберг, Холунн, Рете и Клебо.

13:25

Россию в эстафете представят две команды:

Команда 1: Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Андрей Мельниченко; Команда 2: Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев.

13:20

Лидер сборной России Александр Большунов эту гонку пропустит. Судя по всему, такое решение было принято для отдыха перед важными индивидуальными стартами, в которых россиянину необходимо набирать очки, чтобы не подпустить Йоханнеса Клебо в общем зачете и гарантировать себе Большой Хрустальный глобус.

13:15

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира в финском Лахти. Начало гонки — в 13.30 мск.