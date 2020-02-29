Справиться без Большунова: Россия бьется в эстафете. LIVE

Клебо за 5 км до финиша выходит на первое место, итальянец Зельгер - второй, а за ними два россиянина.
На заключительном этапе будет борьба Клебо, Айзенлауэра, Мельниченко и Мальцева. Именно эти спортсмены будут сражаться за первое место.
Рете, Якимушкин и Спицов синхронно работали впереди, Бегль пытается держать темп, а остальные уже за просветом идут. Обе российские команды передают эстафету с первого и второго места. Германия — третья. Норвегия — в одной секунде от первого места.
Отстала и Финляндия. Больше 20 секунд разрыв. В лидерах — шесть команд.
Ну а вот и последний круг. Семь человек в двух секундах, очень напряженная борьба. Стоит отметить одно — Швеция уже отстает и отстает достаточно сильно.
Даже невысокий темп не все хорошо переносят. Как только скорости вырастут, так большинство и отвалиться.
Рете никуда не спешит, работает спокойно. Но мы то помним, что закрывать эстафету у Норвегии будет Клебо...
Россияне первыми проходят первый круг, но разница между первым и девятым место лишь три секунды.
Разрывы все сокращаются. Швеция вновь включается в борьбу за медали.
Рете на первом круге берет роль лидера на себя. Темп не очень быстрый, видимо, вновь прибавят лыжники ближе к концу.
На третьем этапе у нас бегут Хюваринен, Рете, Спицов и Якимушкин. Сильные лыжники, нас ждет очень интересная борьба.
Нисканен обходит россиян, но очень плотно подошла эта тройка к передаче эстафеты! Стартует третий этап.
Бессмертных и Червоткин не дали норвежцу долго быть первым, Нисканен пока не может их догнать.
Червоткин, Колонья и Бессмертных продолжают удерживать лидерство. Последний круг у них остался.
Червоткин в горку заскучал и начал работать первым. Пока лидеры меняются постоянно, и не стоит сбрасывать со счетом Швейцарию, команда держится в группе лидеров тоже.
И кстати, неплохо начинает работать финский лыжник, хочется ему попасть в тройку лидеров по итогам, но шансов на победу у сборной Финляндии не так много. А россияне идут на второй и третьей позициях.
Холунн, Бессмертных и Червоткин на втором этапе. А ведь есть еще и Нисканен.
Состоялась передача эстафеты! Норвегия первая, российские команды на втором и четвертом местах.
Голберг развивает быструю скорость, но Семиков не дает ему сбежать далеко вперед.
Собакарев выходит в лидеры, рядом с ним и Семиков! А вот китайский лыжник начинает отставать.
Вместе бегут все 11 лыжников. Пока никто не пытается развить большую скорость, чем соперники.
Пока никто сильно не атакует. Семиков начинает работать, пытаясь спровоцировать норвежца на быстрый ход.
В лидерах идет Норвегия, россияне идут на пятом и шестом местах. Но пока кучно бегут лыжники.
Голдберг и Семиков параллельно начинают работать впереди. Выгодная позиция у обоих.
Стартовала эстафета!
Ну и стоит отметить команду Норвегии, у нее сегодня весьма сильный состав: Голберг, Холунн, Рете и Клебо.
Россию в эстафете представят две команды:
Команда 1: Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Андрей Мельниченко; Команда 2: Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев.
Лидер сборной России Александр Большунов эту гонку пропустит. Судя по всему, такое решение было принято для отдыха перед важными индивидуальными стартами, в которых россиянину необходимо набирать очки, чтобы не подпустить Йоханнеса Клебо в общем зачете и гарантировать себе Большой Хрустальный глобус.
Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира в финском Лахти. Начало гонки — в 13.30 мск.