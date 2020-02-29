Италия под ударом: трое футболистов заразились коронавирусом

Итальянский «Пьянезе» сделал громкое заявление относительно трех футболистов и одного из сотрудников клуба, угодивших в лазарет. Как сообщается на официальном сайте команды, все четверо мужчин заразились коронавирусом.

«На данный момент заражены четыре участника, три игрока и сотрудник клуба. В настоящее время все игроки, технический персонал и менеджеры, присутствовавшие в поездке на прошлых выходных, находятся в 15-дневном доверительном карантине у себя дома»,

— говорится в официальном обращении пресс-службы клуба, идущего с 24 очками 19-м в турнирной таблице группы A в Серии C (третий по силе дивизион страны).

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Что же касается первого зарегистрированного случая заболевания новым коронавирусом среди профессиональных футболистов, то он был зафиксирован все в том же «Пьянезе» 27 февраля.

Имя спортсмена не называлось. Как информировало La Nazione, 22-летний спортсмен пожаловался на недомогание еще в воскресенье, 23 февраля, из-за чего пропустил матч своей команды. У него наблюдалась повышенная температура вкупе с общими недомоганиями. Тест на наличие коронавируса дал положительный результат, в связи с чем спортсмен был экстренно госпитализирован и изолирован от общества. При этом отмечается, что сам атлет на данный момент находится в удовлетворительном состоянии.

«Врачи решили взять у него анализы, и спустя несколько часов в клуб поступила новость о том, что у футболиста обнаружен вирус. Рано утром его забрала машина скорой помощи, сейчас он находится в отделении инфекционных заболеваний больницы «Скотт ди Сиена», — поведал источник.

Чуть позднее стало известно об изоляции от общества другого представителя спорта №1, итальянского тренера Джузеппе Саннино. Специалист работал в Будапеште с местным «Гонведом», однако было принято решение в ближайшее время в расположение клуба его не допускать. Несмотря на то, что диагноз «коронавирус» так и не подтвердился, специалист был оставлен в гостинице на карантине.

Что интересно, в СМИ писали, что в прошедшие выходные Саннино вместе со своим ассистентом Алессандро Ресенти летал домой в Италию. По возвращении в Венгрию специалистов в аэропорту осмотрели врачи, измерили температуру и признаков наличия вируса в организмах не обнаружили. Да и сам Саннино признался, что чувствует себя удовлетворительно и ни на что не жалуется.

Напомним, что вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. К настоящему моменту (по данным DXY.cn на 29 февраля) данной инфекцией заразились более 85 тыс. человек, из которых умерли 2923, тогда как вылечились 39 тыс.). 23 февраля эпидемия добралась и до Италии, ставшей в итоге четвертым крупнейшим очагом заболевания в мире. По данным на 28-е число, уже известно о 600 зараженных и 17 умерших больных.

Очевидно, что последствия происходящего не могли не затронуть и футбол. Отмена более 40 матчей в низших дивизионах, перенос игр Серии А «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри» и «Торино» – «Парма», матчи при пустых трибунах, включая главное противостояния в гонке за золотом «Ювентус» — «Интер».

Стоит отметить, что причиной одних из первых упоминаний коронавируса в спортивной прессе Италии стала скандальная шутка легендарного вратаря, иконы «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, озвученная в смешанной зоне стадиона «Сан-Сиро» после первого матча полуфинала Кубка Италии с «Миланом» (1:1).

«Будь осторожен, корона… Я наблюдаю за тобой. Черт, ты из Уханя?!» — с улыбкой обратился чемпион мира – 2006 к фанату из Китая, намекнув на город, ставший эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV.

И пускай 42-летний страж ворот «старой сеньоры» постарался максимально сгладить неприятную ситуацию, по-дружески потрепав поклонника по голове, фраза, брошенная в адрес молодого человека азиатской внешности попала на видео и тут же вызвала осуждение в социальных сетях.

Как писала Football Italia, жесткую позицию в связи с произошедшим высказали члены китайской общины в Италии, указав на резкий рост расистского поведения после вспышки эпидемии коронавируса.