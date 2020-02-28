Скандал на Евро: Норвегию лишили медали, но резко передумали

В белорусских Раубичах в самом разгаре чемпионат Европы по биатлону. Этот турнир, как правило, проходит без таких страстей, как чемпионат мира, поскольку изрядно уступает ему по статусу, и даже наличие множества топовых сборных, вроде Норвегии, Швеции и России, не спасает — все они отправляют на Евро не свою основную команду, а молодежь, которой только предстоит зарекомендовать себя.

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Первый день чемпионата Европы прошел в привычном режиме, а спокойствие нарушали лишь критические отзывы биатлонистов о качестве трассы, которую сравнивали с кашей, «криво-косо» покрытой большими буграми из грязного снега.

«Спасибо, что не на асфальте бежим», — язвительно высказывался украинский спортсмен Артем Прима.

Однако все это недовольство показалось детским лепетом после событий второго дня турнира, в который состоялась смешанная эстафета.

Изначально места на пьедестале распределились следующим образом: Украина — первая, Россия — вторая, Норвегия — третья. Хозяева турнира белорусы финишировали четвертыми с отставанием в 40 секунд от лидера и в семь — от третьего места.

Однако вскоре после гонки стало известно, что сборная Белоруссии подала протест на финальные результаты.

По мнению представителей команды, норвежец Александр Андерсен на последнем круге эстафеты позволил себе неспортивное поведение по отношению к белорусу Сергею Бочарникову, что напрямую повлияло на борьбу за бронзовую медаль.

«Было явное нарушение правил со стороны норвежского спортсмена. Он не уступал лыжню, когда Бочарников пытался его обойти, — заявил старший тренер белорусской мужской команды Олег Рыженков в комментарии порталу Sport.TUT.BY.

— Андерсен наступил Сергею на лыжу. Этой заминкой воспользовался россиянин Карим Халили. Он объехал белоруса и норвежца и убежал вперед. А затем норвежец вытолкнул Сергея с трассы. Это произошло на подъеме».

Российский биатлонист Халили в эфире «Матч ТВ» подтвердил, что между его соперниками произошла небольшая перепалка на трассе, что позволило ему оторваться и затем добыть серебро.

«В какой-то момент Бочарников хотел начать атаку, а Андерсен пытался его успокоить, закрыть ему «калитку». И они там между собой немного запнулись, начали словесно разбираться. А я просто отошел в сторону и «нажал» немного», — объяснил спортсмен.

Правда, Халили ничего не сказал о том, что норвежец якобы вытолкнул белоруса с трассы на подъеме. В трансляции этого момента также не видно, как и того, что Андерсен будто бы наступил Бочарникову на лыжу.

Режиссеры прямого эфира выхватили лишь тот момент, когда Халили уже создал небольшой отрыв от конкурентов, а норвежец с белорусом шли в подъем друг за другом. Тогда было совершенно непонятно, как россиянину удалось отцепиться от преследователей,

— казалось, что он просто резко прибавил в скорости. Никаких разборок между Андерсеном и Бочарниковым в тот момент также не происходило.

На финише Сергей уже начал уступать соперникам ходом и не смог навязать им серьезную конкуренцию за попадание на пьедестал. Андерсен же, напротив, показал отличную скорость и до последнего пытался догнать Халили. В итоге он проиграл Кариму лишь одну секунду и остался с бронзой, а Бочарников, как уже говорилось, финишировал в семи секундах.

Казалось, что итоги эстафеты вполне закономерны. Предположения о том, что Андерсен свалил Бочарникова с трассы, выглядели сомнительно, поскольку на финише этих спортсменов разделили не так много секунд, а ведь в случае падения белоруса и при хорошей скорости норвежца явно должен был образоваться более серьезный просвет.

Тем не менее после протеста сборной Белоруссии жюри приняло решение дисквалифицировать команду Норвегии за нарушение Андерсена, аннулировать ее результаты в смешанной эстафете и передать бронзу хозяевам турнира.

«Норвежский спортсмен не признал свою вину. Но в жюри посмотрели видео эпизода и приняли решение, что нарушение правил было.

Наш протест они поддержали. Норвежцы решили опротестовать решение и подали обратную апелляцию. Сейчас уже заседает апелляционное жюри. Опять будут просматривать видео и искать каких-то свидетелей. Поэтому процесс затянулся», — рассказывал старший тренер мужской сборной Белоруссии Олег Рыженков.

Спустя несколько часов ситуация поменялась: теперь жюри заняло уже сторону норвежцев.

«Протест команды Норвегии удовлетворен! Апелляционное жюри еще раз рассмотрело всю ситуацию.

Принимая во внимание визуальные материалы, а также отчеты свидетелей, апелляционное жюри решило принять протест и поддержать результаты, как на финише: Норвегия — третья, Белоруссия — четвертая.

Согласно правилам соревнований Международного союза биатлонистов (IBU), решение Апелляционного жюри является окончательным», — сообщила пресс-служба Белорусской федерации биатлона.

Чем именно объяснялось новое решение жюри, так и осталось не выясненным. Неужели достали какие-то новые видеоматериалы и показания свидетелей? Или же просто решили, что доказательств вины Андерсена недостаточно?

Тем не менее стоит признать, что Бочарников сам упустил великолепный шанс не то что на попадание на пьедестал, но и на золото.

К заключительной стрельбе стоя Сергей подходил вместе с украинцем Дмитрием Пидручным в качестве двух лидеров пелотона. Однако соперник уверенно закрыл пять мишеней, а Бочарников допустил целых четыре промаха и ушел на штрафной круг.

Так он и позволил Халили и Андерсену вплотную приблизиться к себе, после чего стала возможна бескомпромиссная борьба на лыжне.

На фоне таких таких серьезных ошибок любая апелляция покажется лишь попыткой махать кулаками после вчистую проигранной драки.