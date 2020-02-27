Коронавирус в спорте: в Италии инфицирован первый футболист

Уже на протяжении двух месяцев нового, 2020 года весь мир с опасением наблюдает за распространением нового типа коронавируса COVID-19. Очагом заражения стал в китайский город Ухань, а сам вирус быстро попал в другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в Поднебесной болезнь затронула более 78 тысяч человек, а жертвами стали почти 3 тысячи. Еще около трех тысяч случаев заражения было зафиксировано в порядка 40 странах. В том числе и в Европе.

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Среди стран Старого Света больше всего «досталось» Италии, которая стала крупнейшим очагом вируса на континенте, — более 500 человек заболели, 14 скончались и только трое выздоровели.

Многие города — в основном на севере страны — закрыты на карантин, который, по словам премьера Италии Джузеппе Конте, продлится минимум две недели. Эпидемия вируса ожидаемо затронула не только социальные сферы деятельности, но и спорт. В том числе футбол.

27 февраля в Италии был зафиксирован первый случай заболевания новым коронавирусом среди профессиональных футболистов.

Имя спортсмена не называется. Однако, как сообщает La Nazione, он выступает за клуб Серии С (третий по силе дивизион страны) «Пьянезе», который базируется в провинции Сиена. Из всех имеющихся данных известно лишь то, что футболисту только 22 года. Сам он пожаловался на плохое самочувствие еще в воскресенье, 23 февраля, из-за чего пропустил матч своей команды. Отмечается, что у него наблюдалась повышенная температура вкупе с общими недомоганиями. Тест на наличие коронавируса дал положительный результат, в связи с чем спортсмен был экстренно госпитализирован и изолирован от общества. При этом, как утверждают СМИ, сам футболист на данный момент находится в удовлетворительном состоянии.

«Врачи решили взять у него анализы, и спустя несколько часов в клуб поступила новость о том, что у футболиста обнаружен вирус. Рано утром его забрала машина скорой помощи, сейчас он находится в отделении инфекционных заболеваний больницы «Скотт ди Сиена», — утверждает источник.

Несколько позднее стало известно об изоляции от общества итальянского футбольного тренера Джузеппе Саннино. Сам специалист работает в Будапеште, где руководит местным «Гонведом», однако в ближайшее время в расположение клуба допущен не будет. Причина та же — коронавирус. Однако врачи еще не дали подтверждения тому, что 62-летний тренер заболел.

Дело в том, что на выходных он вместе со своим ассистентом Алессандро Ресенти летал домой в Италию. По возвращении в Венгрию уже в аэропорту специалистов осмотрели врачи, измерили температуру и признаков наличия вируса в их организмах не обнаружили. Да и сам Саннино признавался, что чувствует себя удовлетворительно и ни на что не жалуется.

Однако руководство «Гонведа» в целях профилактики решило оставить тренеров в гостинице на карантине.

«Я в полном порядке, с нетерпением жду возможности вернуться к работе. Клуб перестраховался. Они узнали о проблемах в Италии и предприняли это решение в качестве меры предосторожности. У меня все в порядке, в аэропорту мне измерили температуру. Хочу побыстрее сдать анализы, чтобы все успокоились, и как можно скорее вернуться к работе», — заявил Саннино.

К ближайшему матчу (а «Гонведу» предстоит принять «Диошдьёри ВТК» в рамках национального чемпионата) оба специалиста будут готовить команду по удаленному доступу из гостиницы.

«Гонвед» стремится к решению проблемы здравоохранения и ограничению распространения эпидемии. В качестве меры предосторожности руководство решило назначить временную замену, защищая своих болельщиков, игроков и коллег по клубу», – говорится в заявлении «столичных».

Что касается Италии, то менеджеры вынуждены в настоящий момент хвататься за голову — как в национальной футбольной ассоциации, так и в УЕФА. Известно, что под угрозой отмены оказался ответный матч 1/16 Лиги Европы, в рамках которого миланский «Интер» должен принять болгарский «Лудогорец». В итоге было принято решение о проведении встречи, но без зрителей — трибуны более чем 80-тысячного стадиона Джузеппе Меацца будут пустыми.

Интересно, что в Милан футболисты из Болгарии прибыли не только в клубной экипировке, но и в медицинских масках и даже перчатках в качестве мер предосторожности.

В остальном же в Италии были отменены более 40 матчей в низших дивизионах, Сериа А недосчиталась порядка четырех игр в прошедший уикенд: «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри» и «Торино» – «Парма». Большая часть встреч 26-го тура итальянского первенства также пройдет при пустых трибунах. В том числе и самый главный матч тура между «Ювентусом» и «Интером».

Куда позитивнее выглядит ситуация на юге Италии, куда вирус еще не добрался. Никаких сомнений не было в том числе и в проведении первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в рамках которого «Наполи» принимал «Барселону». Впрочем, каждого игрока каталонского клуба протестировали на коронавирус.