«Такие моменты открывают глаза»: Шарапова ушла из-за Брайанта

Не успела посоветоваться с Коби

26 января в районе Калабасаса (Калифорния, США) произошла авиакатастрофа, унесшая жизнь легендарного баскетболиста Коби Брайанта. А спустя ровно месяц бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры, написав об этом в прощальном эссе на сайте Vanity Fair. Сложно было предположить, что эти два события как-то связаны между собой, однако именно гибель пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной лиги (НБА), о которой Шарапова узнала по пути в Лос-Анджелес из Австралии, заставила самую успешную российскую теннисистку уйти из спорта.

«Примерно через три дня после крушения мы должны были увидеться с Коби», — сказала она в эксклюзивном интервью The New York Times, пояснив, что планировала обсудить с Брайантом восстановление из-за проблем со здоровьем.

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«Думаю, из-за специфики нашей работы мы иногда кажемся неуязвимыми, но на самом деле все по своей сути очень хрупки. И такие моменты открывают глаза на то, что на самом деле важно в жизни, так что именно тогда я всерьез задумалась о будущем», — добавила Шарапова.

Россиянка всю сознательную жизнь провела в Соединенных Штатах, поэтому ее знакомство и общение с Брайантом удивлять не должны. После гибели Черной Мамбы она была одной из тех, кто выразил соболезнования и поделился своей историей о Коби. Оказалось, что баскетболист однажды ей уже оказал помощь — предположительно, тоже связанную с травмами.

«Я никогда не забуду твою щедрость и время, которое ты мне уделил в один из самых сложных для меня периодов. Я всегда буду благодарна», — писала теннисистка.

Kobe and Gigi This is incredibly difficult to process. I will never forget your generosity, and the time you set aside in some of my most difficult moments. I am forever grateful. My heart is with you and your beautiful family. pic.twitter.com/rnGI8o1p5L — Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 26, 2020

Прощания на корте не будет

В спорте и в теннисе в частности практика прощальных туров довольно распространена. К примеру, уже не первый год фанаты Роджера Федерера, тоже мучающегося с постоянными повреждениями, бьют тревогу о том, что он проводит последние матчи в карьере. Ситуация с Шараповой осложняется тем, что она уже довольно длительное время страдает из-за хронических проблем с плечом.

Так, свою последнюю победу она одержала еще в августе прошлого года. А 21 января Мария в последний раз вышла на корт, всухую проиграв Донне Векич и выбыв из Открытого чемпионата Австралии уже в первом раунде, причем в основную сетку этого турнира она попала только благодаря wild card (специальному приглашению от организаторов).

Наличие травм у Шараповой, из-за которых она неоднократно снималась с турниров и проигрывала матчи, никогда не было секретом. Уже после объявления об уходе она рассказала, что вынуждена по 14 часов в день тратить на восстановление ради одного выхода на корт — пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в 32 года оказалась привязана к аппаратам для терапии.

«Я не могу даже смотреть на фотографии, где просто с замахом собираюсь ударить по мячу в воздухе. Это заставляет меня съеживаться от боли», — поведала спортсменка.

Очевидно, что с таким повреждением речь о прощальном туре, не говоря уже о продолжении карьеры, идти не может. Снова играть, обрекая себя на боли, — таким образом Шарапова уходить не хочет.

«Мне не кажется, что я должна выходить на корт, чтобы каждый болельщик в мире знал, что это мой последний матч. Даже когда я была моложе, я не хотела, чтобы моя карьера закончилась так», — уточнила она.

Богаче только Серена

Говоря о приятном, бизнес-издание Forbes подсчитало, что безбедную пенсию Шарапова себе обеспечила. Согласно оценкам аналитиков, за карьеру россиянка заработала порядка $325 млн. При этом призовые за участие в соревнованиях составили лишь $38 млн, а оставшаяся сумма включила в себя доходы от спонсоров и бизнеса.

Это второй показатель в истории женского тенниса. Больше заработала только 23-кратная обладательница «Больших шлемов» Серена Уильямс, чей доход оценивается в $350 млн.

До 2016 года, пока Шарапова не получила полуторагодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, она на протяжении 11 лет подряд становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире. Для примера, ее гонорар за выставочный матч доходил до $500 тыс. В рейтинге самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х она по-прежнему лидирует, опережая хоккеистов Александра Овечкина и Евгения Малкина. За этот период Шарапова заработала $197,8 млн.

Большую часть заработка теннисистки, разумеется, составляла прибыль от бизнеса. В 2012-м она запустила предприятие по производству жевательных конфет и шоколада. С тех пор бренд обрел чрезвычайную популярность за океаном, а также в более чем 25-ти странах мира. Во время отбывания бана за допинг теннисистка сосредоточилась на развитии компании, чей оборот в прошлом году пробил планку в $20 млн.

А три года назад она успешно закончила курс магистра делового администрирования в бизнес-школе одного из самых престижных вузов мира — Гарварде. Во время дисквалификации Шарапова на своем примере показала, что жизнь успешного атлета не заканчивается на спорте. И то, что в дальнейшем она будет успешна, практически не оставляет сомнений.

«А пока я очень жду нескольких простых вещей. Ощущения покоя с семьей. Неторопливых посиделок за утренним кофе. Неожиданных поездок в выходные. Тренировок, которые я сама выберу», — закончила Мария.