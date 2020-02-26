«Люди хотят увидеть хаос»: Хабиб о Коноре и Фергюсоне

18 апреля в Бруклине на знаменитом «Barclays Center» очередной номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249. Вместе с тем турнир будет по-настоящему особенным и войдет в список в самых главных спортивных событий года, ведь на нем свою уже третью защиту титула проведет российский чемпион легкого дивизиона лучшей бойцовской лиги мира Хабиб Нурмагомедов.

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Соперником Орла станет американец Тони Фергюсон, с которым у Хабиба особые отношения. Бойцы должны были встретиться в октагоне впервые еще около пяти лет назад, но за все это время поединку не было суждено сбыться. Хочется верить, что с пятой попытки встреча все-таки произойдет.

Чуть более чем за два месяца до нее Хабиб Нурмагомедов, проводящий активную подготовку к поединку, дал новое интервью американскому изданию TMZ. В нем он поделился ожиданиями от предстоящего турнира, а также высказал несколько мыслей о своем будущем.

Известно, что между Хабибом и Тони имеется локальный конфликт. Прежде всего — конфликт интересов. Соперники особо не раскидываются оскорблениями в адрес друг друга, как это делают любители трештока, но и любезностью при этом не отличаются. При этом сам Нурмагомедов относится к Эль-Кукую по-особенному: для него американец является самым грозным соперником по сравнению с прошлыми. Так, Орел вспомнил и Эдсона Барбозу, и Эла Яквинту, победой над которым он завоевал чемпионский пояс, и Конора Макгрегора с Дастином Порье, против которых титул защитил. Но никто из них, по мнению Хабиба, не соответствует уровню Фергюсона.

«Я соревновался с очень крутыми парнями. Я выходил против Барбозы, Конора, Порье, Яквинты. Они крутые. Но не такие, как Тони Фергюсон. Для своего наследия я должен побеждать жестких противников... Я должен побеждать всех, кто похож на настоящих соперников, а не на поддельных. Вот почему я чувствую сейчас такую невероятную мотивацию. Фергюсон — самый сильный мой соперник за все время»,

– сказал Нурмагомедов.

Слова Хабиба удивления не вызывают: Фергюсон имеет серию из 12-ти побед. Таким похвастать в легком дивизионе UFC сейчас похвастать никто не может (за исключением самого Нурмагомедова, который за всю свою карьеру не проиграл ни одного поединка, да и в UFC все свои 12 боев выиграл). Это, кстати, отмечал отец и по совместительству тренер Орла Абдулманап Нурмагомедов, говоря о том, что бой его сына с Фергюсоном станет одним из самых грандиозных за всю историю UFC.

С этим, к слову, хотел бы поспорить Конор Макгрегор. У ирландца отношения с Нурмагомедовым тоже являются натянутыми, но выглядят совершенно иначе: вместо соперничества на первую роль встает ненависть между двумя бойцами. Макгрегор сказал уже немало нелицеприятных слов в адрес Хабиба и его семьи, Орел же ответил неприятелю делом, заставив того сдаться в октагоне в октябре 2018 года. Тот поединок стал самым прибыльным за всю историю UFC и оказался едва ли не самым обсуждаемым. Во многом из-за того, что случилось уже после боя: прыжок Хабиба в секунданта Конора, массовая драка, вмешательство полиции, вот это вот все.

С тех пор Макгрегор не теряет надежды на то, чтобы получить реванш с Нурмагомедовым. Ирландец регулярно публично высказывается о необходимости провести второй поединок, в то время как Орел отвечает отказом, за что Макгрегор и называет его трусом. Сам же Хабиб ставит свои условия реванша — 10 побед Ноториуса, и поединку быть. Конечно, это уже из рода фантастики. Тем более что свой первый после того поражения в Лас-Вегасе поединок Макгрегор провел лишь в январе этого года, нокаутировав за 40 секунд Дональда Серроне. В UFC, впрочем, не видят препятствий тому, что организовать реванш Хабиба с Конором как можно быстрее. По крайней мере, глава промоушена Дана Уайт говорит об этом так, будто иного сценария быть не может.

Хабиб, комментируя это, выразил мнение, что понимает суть проведения реванша с Макгрегором. И, по его мнению, она заключается лишь в коммерции, а не из спортивного интереса.

«Люди хотят увидеть продолжение того, что произошло в тот раз. Они жаждут драмы. Спросите у них, кто из нас победит – и 99% ответит, что повторится первый поединок. Люди хотят увидеть хаос, Big Drama Show. Только ради этого все хотят, чтобы наш реванш состоялся. Второй бой принес бы много денег и был бы хорош в плане драмы. Но Конор не годится для серьезного титульного поединка»,

— отметил Нурмагомедов.

Подчеркнул Хабиб и тот факт, что тот же Серроне был несерьезным для Макгрегора соперником.

«Конор побеждал очень хороших оппонентов, а теперь побил бойца с тремя победами в десяти последних боях, и все говорят, что он вернулся. Нет, пускай подерется с по-настоящему жестким соперником, типа Джастина Гэтжи. И пускай гоняет вес, спускается в легкую категорию. Таково мое мнение. Я не думаю, что Конор избегает именно Гэтжи, он вообще избегает любых тяжелых боев», — заключил Орел.

Имя Гэтжи, кстати, всплыло неслучайно. Американский боец, выступающий в легком весе, неоднократно публично высказывал желание сразиться с Макгрегором. Ирландец, правда, обходит известного нокаутера стороной. При этом на дня в СМИ прошел слух о том, что UFC все-таки готовит бой Конора с Джастином. Однако менеджер американца (и Хабиба тоже) Али Абдель-Азиз эту информацию опроверг.

«Слух о поединке Гэтжи и Макгрегора абсолютная ложь. У Конора была возможность сразиться с Джастином вместо Ковбоя, но он это не сделал. Джастин — претендент номер один и, как сказал Хабиб, Конор должен выиграть десять боев», – написал Абдель-Азиз у себя в Twitter.