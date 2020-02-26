«Могла уйти королевой»: как провожают Шарапову

26 февраля Мария Шарапова вновь громко заявила о себе. Но на этот раз не своим выступлением или очередной травмой, а уходом из большого тенниса. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», одна из самых лучших теннисисток мира за последние 15 лет объявила о завершении карьеры. Богатой карьеры, места в которой хватило и громким победам, и обидным поражениям, и большому количеству травм, и допингу.

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В интервью «Газете.Ru» заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук, а также российский теннисист, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский поделились своим мнением о решении 32-летней россиянки.

Заявления Марии об уходе ждали давно. Что думаете об этом решении?

Виктор Янчук: Давно пора. Она пыталась продлить свою карьеру, ее осуждать за это трудно. Но она была в плену некоторых иллюзий. Реальность оказалась огорчительной. Шансов у Марии вернуться на вершину не было, не говоря уж о завоевании трофеев на турнирах «Большого шлема». Решение справедливое, закономерное, но запоздалое.

Андрей Ольховский: Ожидаемое решение, оно напрашивалось давно. Результаты в последнее время у Марии, прямо скажем, были неудовлетворительными. Она сама пришла к тому, что, к сожалению, организм не тянет. Решение уйти из спорта — определенно, правильное. Оно напрашивалось.

Мария до последнего искренне верила и надеялась, что ей удастся восстановиться и вернуться на былой уровень. Но не вышло. Может, стоило уйти из тенниса раньше?

В.Я.: Мария затянула с прощанием с большим спортом. Затянула до невозможности с этим решением, давно уже утратила свои великие позиции.

Могла бы уйти королевой. Травмы, неприятности, неудачи, поражения — все это указывало на то, что пора заканчивать, пора уходить из тенниса достойно. Она пыталась выйти на прежний уровень, но время работало против нее. Она должна была это понять раньше. И, конечно, история с допингом сыграла свою отрицательную роль в карьере Марии.

А.О.: Мы говорили на эту тему неоднократно. Но тут самое важное — мнение самой Марии. Она сама должна была прийти к этому важному решению, должна была быть к этому готовой. Возможно, ее окружение ей постоянно говорило, мол, «пора-пора, надо уходить».

Но ей нужно было самой созреть и убедиться в том, что результаты, на которые она рассчитывала, они не идут, организм не позволяет выполнять определенный объем работы. Сейчас наступил момент, когда Шарапова пришла к этому выводу.

Из всей богатой карьеры Марии Шараповой какое из ее многочисленных выступлений, турниров запомнилось больше всего? Наверное, победа на «Уимблдоне» в 2004-м?

В.Я.: Больше всего запомнился, конечно же, ее самый первый «Уимблдон». Невзирая на лица, она выиграла этот турнир. Соперницы откровенно спасовали перед Марией, это было отчетливо видно. Линдсей Дэвенпорт в полуфинале не выдержала напряжения и сыграла ниже своих возможностей. Серена Уильямс в финале тоже проиграла, для американки тот Уимблдон стал провальным.

Шарапова же тот турнир прошла, как нож сквозь масло. После той победы она состоялась как личность, набрала баллы и, конечно же, репутацию.

А.О.: Не буду выделять что-то конкретное. Результатов было много: как положительных, так и разочаровавших. В случае с Шараповой все-таки стоит выделить именно ее имя, тот глубокий след, который она оставила за собой после столь богатой карьеры. Это самое важное.

Что теперь делать Марии после, как она призналась, такого тяжелого для нее решения?

В.Я.: Думаю, что она найдет себе применение в новом качестве. У нее предпринимательская жилка есть, но надеюсь, что спорт останется в ее душе навсегда, и она сможет сообразить что-нибудь в отношении поддержки молодых талантов. Хочется, чтобы она учредила какой-нибудь фонд или турнир своего имени. Карты ей в руки. Если она сделает шаг в эту сторону, то придумает что-нибудь положительное для тенниса. Своим именем она может добиться развития уровня тенниса, в том числе, и в России. Мы в любом случае будем ее чтить.

А.О.: Шарапова — имя для всего мирового тенниса. Она оставила глубокий след в истории за последние 10-15 лет, когда она показывала высокие результаты.

Это целая эпоха. Народ шел на трибуны. И шел посмотреть, пожалуй, только на трех теннисисток: сестер Серену и Винус Уильямс, а также на Марию Шарапову. Сейчас теннис и болельщики потеряли одну из своих звезд, но ведь это должно было когда-то случиться.

Определенно, она может использовать свое имя, свою репутацию во благо тенниса, его популяризацию. Это однозначно. Но все зависит от ее желания. Если Мария захочет заняться развитием тенниса, то это будет очень интересно и привлекательно.