На Евро не поедет: украинского футболиста наказали за допинг

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил. 23-летний форвард уличен в применении запрещенных веществ, о чем сообщила пресс-служба киевлян. При этом каких именно — не уточняется.

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По итогам расследования, которые длились несколько месяцев, УЕФА отстранил футболиста на один год. Данное решение «Динамо» имеет право обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако в клубе еще не знают, воспользуются ли им. На данный момент киевляне ожидают от УЕФА мотивировочной части.

«О том, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа. Надеемся, что получим его как можно быстрее. К сожалению, предоставить больше информации о конкретных обстоятельствах этого дела пока мы не можем в связи с требованиями конфиденциальности дисциплинарных производств. ФК «Динамо» полностью поддерживает Артема и продолжает делать все возможное, чтобы он как можно быстрее вернулся на поле»,

— говорится в официальном заявлении клуба.

Первые подозрения о том, что Беседин мог быть уличен в нарушении антидопинговых правил, появились еще в прошлом году. Украинские журналисты программы «ТаТоТаке» в своем эфире сообщили, что 23-летний форвард сдал положительный допинг-тест после ноябрьской игры группового раунда Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» в гостях уступило шведскому «Мальме» со счетом 3:4. Беседин тогда отыграл весь матч, однако результативными действиями не отметился, получив лишь желтую карточку в самом конце встречи.

После того, как в СМИ появилась информация о проваленном допинг-тесте, форвард был отстранен от тренировок с клубом, а от футбольной деятельности — на 30 дней. Отмечалось, что ему грозила дисквалификация на четыре года, при этом, как утверждали источники, близкие к киевлянам, сам Артем свою вину не признавал и, вероятно, запросил вскрытие пробы «Б». В «Динамо» ситуацию никак не комментировали.

«Если вы хотите разговаривать по поводу Беседина, я вам ничего не скажу. Потому что не имею права. Никаких комментариев», — говорил глава медицинского штаба «Динамо» Леонид Миронов.

Только к концу года пресс-служба киевского клуба сообщила о том, что УЕФА подозревает Беседина в нарушении антидопинговых правил.

«Динамо Киев» был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, «Динамо Киев» не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих», — говорилось в заявлении.

Свою футбольную карьеру Артем Беседин начинал в «Арсенале» и «Металлисте» из Харькова. В 16 лет он перебрался в Киев, где стал заниматься в академии «Динамо», а уже через год стал привлекаться к играм за дубль бело-синих. Впрочем, в основу клуба пробиться сразу не удалось: в 2015 году форвард вернулся в Харьков, где провел сезон за «Металлист» на правах аренды. Несмотря на не лучшие статистические данные, впоследствии Беседин смог закрепиться за основной состав «Динамо», с которым дважды выигрывал серебряные медали национального чемпионата, а в 2018 году стал обладателем Суперкубка Украины.

В ноябре 2016 года он дебютировал за украинскую сборную, сыграв в товарищеском матче с командой Сербии. Примечательно, что именно против сербов Беседин сыграл за «жовто-блакитных» уже в последний раз: 17 ноября 2019 года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы украинцы сумели вырвать ничью в Белграде. И именно Беседин забил второй мяч, который уберег команду Андрея Шевченко от поражения — 2:2. Сборная Украины вышла в финальный раунд Евро-2020 с первого места своей группы. Однако этим летом на континентальном первенстве обойдется уже без 23-летнего форварда.