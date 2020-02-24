Перелом и сотрясение: Шестеркин и Бучневич попали в ДТП

«Нью-Йорк Рейнджерс» на ближайшие недели остался без двух своих хоккеистов — вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич выбыли из-за травм, полученных в результате автомобильной аварии. По словам президента «синерубашечников» по хоккейным операциям Джона Дэвидсона, инцидент произошел 23 февраля в Бруклине. За рулем находился Шестеркин, а его соотечественник был на пассажирском сидении.

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Пресс-служба «Нью-Йорка» пояснила, что оба спортсмена были пристегнуты ремнями безопасности. По имеющейся информации, перед машиной Шестеркина совершил резкий маневр другой автомобиль, что и привело к столкновению.

«Это случилось в Бруклине, Игорь был за рулем. Судя по всему, машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов, и произошло столкновение. Сразу же сработали подушки безопасности, оба игрока были пристегнуты, слава богу», — заявил Дэвидсон.

В больнице у голкипера диагностировали перелом ребра без смещения, у Бучневича — легкое сотрясение головного мозга. Как уточнили в клубе, Шестеркину предстоит пройти повторное медицинское обследование, на восстановление ему понадобится несколько недель. Форвард отделался испугом.

«Их отвезли в больницу на обследование нашими докторами. Бучневич был очень перепуган, но избежал серьезных травм и пропустит несколько дней. У Игоря небольшое повреждение верхней части тела. Через пару недель мы проведем повторное обследование», — добавили в «Нью-Йорке».

Травмы россиян могут обернуться для «Рейнджерс» серьезной головной болью. Подопечные Дэвида Куинна борются за попадание в плей-офф Кубка Стэнли, замыкая первую десятку Восточной конференции. Накануне аварии «Нью-Йорк» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 3:2, одержав третью победу подряд. Шестеркин стал первой звездой встречи, записав на свой счет 44 сейва.

«Мне нравится, когда по моим воротам много бросают. Но вообще, число бросков не важно. Надо быть готовым всегда и помогать команде побеждать», — сказал голкипер в послематчевом интервью.

Кроме того, 24-летний российский вратарь повторил клубный рекорд «Рейнджерс» 74-летней давности. Он стал вторым новичком «Нью-Йорка» в истории с семиматчевой победной серией. В сезоне-1941/1942 это удалось сделать Джиму Генри.

Напомним, что Шестеркин был задрафтован «Рейнджерс» еще в 2014 году, однако шанс сыграть за основную команду ему выпал только в нынешнем сезоне. До этого он удачно играл в фарм-клубе «Хартфорд Вулф Пак», выступающем в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В конечном итоге Шестеркин стал первым вратарем «Нью-Йорка», выиграв конкуренцию у соотечественника Александра Георгиева. В общей сложности он провел десять матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), одержав девять побед при 94 процентах отраженных бросков. Что касается Бучневича, то нападающий подписал контракт с клубом в 2016 году. Сейчас он выступает в первом звене, на его счету 14 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

В ближайшем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча пройдет 25 февраля в 03.00 по московскому времени.