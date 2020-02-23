«Король вернулся на престол»: как Фьюри сверг Уайлдера

Ранним утром 23 февраля мировой бокс обзавелся новым чемпионом мира в супертяжелом весе. В самом ожидаемом поединке-реванше года Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC), а также вакантный титул The Ring. Для американца защита титула была 11-й в карьере, а поражение стало первым на профессиональном уровне.

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Несмотря на то что номинальным хозяином был именно Уайлдер, поскольку бой проходил в Лас-Вегасе, поклонников Фьюри на арене было куда больше. Два своих последних поединках Тайсон провел именно в этом городе, а в одном из них воспел американские традиции и культуру, выйдя на ринг в образе Аполло Крида. На реванше он появился в куда более экстравагантном образе, по-королевски передвигаясь из подтрибунного помещения на троне.

... впрочем, его соперник выглядел не менее ярко в костюме за $40 тыс.

Букмекерам и экспертам перед встречей фаворитом виделся именно Уайлдер. В декабре 2018 года он, напомним, был в шаге от досрочной победы над Цыганским Королем, дважды того отправив в нокдаун, но тогда британец буквально восстал из мертвых, а судьи зафиксировали ничью. Бронзовый Бомбардировщик сделать то же самое не сумел.

С первого раунда Фьюри установил контроль на ринге и регулярно опасно прощупывал соперника. Уже в третьем раунде он дважды уронил Уайлдера (судья зафиксировал один нокдаун), а в пятом американец потерял контроль вновь. В конечном итоге, а именно — в седьмом раунде, Тайсон зажал оппонента у канатов и продолжил избиение. Неожиданно прозвучал сигнал судьи об остановке, при этом даже боксеры не сразу поняли, что произошло. Как оказалось позднее, именно секунданты Уайлдера выбросили полотенце на ринг, тем самым сдав поединок.

«Он неплохо справлялся и показал, что у него чемпионское сердце. Я поймал его жестким правым, но он сумел подняться после такого чистого попадания. Он настоящий воин. Уайлдер снова станет чемпионом мира. Но сегодня король вернулся на престол», — приводит слова Фьюри после боя BoxingScene.

Статистика подтверждает это: за семь неполных раундов Фьюри донес до цели 58 силовых ударов, Уайлдер — только 18. Для сравнения, в первом поединке Тайсон за все 12 раундов нанес лишь 38 силовых ударов.

Нужно понимать, что к моменту остановки американец потерял все шансы на победу. Взгляд Уайлдера был потерянным, а ноги заплетались. Так что основания для остановки были не только у его команды, но и у судьи. В таких случаях принято говорить, что рефери сохранил несколько лет жизни в здравом уме спортсмену.

«Со мной все в порядке. Такое случается. Нет оправданий, случилось то, что случилось. Но хотел бы, чтобы моя команда позволила уйти мне на щите. Я воин. Фьюри показал отличное выступление. Мы вернемся сильнее», — признал экс-чемпион.

Другой вопрос, почему Уайлдер, считавшийся очевидным фаворитом, не просто проиграл, а был полностью деклассирован. Вполне вероятно, что одной из причин стал вес американца. С момента первого боя оба спортсмена прибавили на весах: Фьюри оказался на 19,4 кг тяжелее Уайлдера, но был в своей привычной форме и даже не забыл назвать 201-сантиметрового американца «карликом». Деонтей же вышел на бой с весом примерно на 9 кг больше, чем обычно. Это не могло не повлиять на то, что к пятому раунду он едва передвигался по рингу и оказался полностью измотан.

Впрочем, и в первом поединке Тайсон доминировал на протяжении стартовой половины боя, однако в итоге дважды отправился в нокдаун. Уайлдеру с его ударной мощью достаточно одного попадания, чтобы вывести соперника из строя, чего сделать во второй раз не получилось. Это уже полностью заслуга Цыгана, который, кажется, чем больше весит, тем увереннее себя чувствует.

Проще говоря, для американца Фьюри оказался слишком большим, а сам экс-чемпион допустил слишком много стратегических ошибок еще на стадии подготовки.

Так или иначе, Деонтей по окончании боя отправился в больницу и даже не посетил пресс-конференцию, а Фьюри с песней «American Pie» Дона Маклина — навстречу Энтони Джошуа. Предполагается, что в этом году он встретится в объединительным поединке с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе, который уже анонсировал промоутер Эдди Хирн.