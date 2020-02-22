Вторая попытка Цыгана: Фьюри бьется с Уайлдером. LIVE

Взвешивание и медиамероприятия, само собой, получились в духе той ненависти, что есть между боксерами. Оба пообещали зрителям нокауты, хотя уже на битве взглядов едва не подрались. Любопытно и то, что на взвешивании полиция арестовала бывшего чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Эдриена Бронера, который пытался пройти в зал, хотя не был туда допущен.