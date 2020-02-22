Вторая попытка Цыгана: Фьюри бьется с Уайлдером. LIVE

Кстати, Уайлдер открылся значительным фаворитом в реванше против Фьюри. Эксперты сходятся в том, что Цыгану для победы нужно провести идеальный бой, поскольку практически нет сомнений, что Бронзовый Бомбардировщик его солидно превосходит.
Ну, а пока отвлечемся от главного боя. В андеркарде боксерского вечера в Лас-Вегасе россиянин Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом единогласным решением судей.
Известны и гонорары боксеров за реванш. По информации ESPN, гарантированный гонорар каждого из атлетов составит порядка $5 млн. При этом уточняется, известно, что в общем счете спортсмены получат не менее $30 млн, при этом не учитывая это без учета дохода от продаж платных трансляций.
Кстати, немного о взвешивании. Фьюри оказался на 19,4 кг тяжелее Уайлдера: чемпион показал на весах 231 фунт (104,4 килограмма), когда как вес Тайсона составил 273 фунта (123,8 кг). Для Цыгана это одна из самых «тяжелых» форм в карьере.
Взвешивание и медиамероприятия, само собой, получились в духе той ненависти, что есть между боксерами. Оба пообещали зрителям нокауты, хотя уже на битве взглядов едва не подрались. Любопытно и то, что на взвешивании полиция арестовала бывшего чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Эдриена Бронера, который пытался пройти в зал, хотя не был туда допущен.
После той встречи оба боксера провели по несколько боев, сохранив ноль в графе поражений: Уайлдер одолел Доминика Бризила и Луиса Ортиса, защитив титул чемпиона мира WBC, а Фьюри одолел Тома Шварца и Отто Уаллина. Сегодня, помимо главного пояса, боксеры также поборются за вакантный титул по версии The Ring.
Напомним, что сегодняшний бой станет реваншем грандиозного противостояния Уайлдера и Фьюри, начавшегося в декабре 2018 года. Тогда Цыганский Король неожиданно доминировал первую половину поединка, однако в концовке дважды оказался в тяжелых нокдаунах, и спасла его только сирена. Уайлдер тогда неоднократно акцентировал внимание на том, что рефери должен был зафиксировать его победу, поскольку Тайсон якобы не поднялся в положенные десять секунд отсчета. Так или иначе, по итогам 12-ти раундов раздельным судейским решением была присуждена ничья.
Американский боксер Деонтей Уайлдер и британец Тайсон ФьюриReuters
Начало поединка запланировано ориентировочно на 7.00 по московскому времени.
Доброе утро, уважаемые любители бокса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции одного из самых ожидаемых поединков года между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.