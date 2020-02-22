онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Вторая попытка Цыгана: Фьюри бьется с Уайлдером. LIVE

Бой за титул чемпиона мира. Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри. ОНЛАЙН

В Лас-Вегасе проходит один из наиболее ожидаемых боксерских боев года — непобежденные тяжеловесы Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер в реванше оспаривают титул чемпиона мира по версии WBC. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
07:13

Кстати, Уайлдер открылся значительным фаворитом в реванше против Фьюри. Эксперты сходятся в том, что Цыгану для победы нужно провести идеальный бой, поскольку практически нет сомнений, что Бронзовый Бомбардировщик его солидно превосходит.

07:05

Ну, а пока отвлечемся от главного боя. В андеркарде боксерского вечера в Лас-Вегасе россиянин Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом единогласным решением судей.

07:00

Известны и гонорары боксеров за реванш. По информации ESPN, гарантированный гонорар каждого из атлетов составит порядка $5 млн. При этом уточняется, известно, что в общем счете спортсмены получат не менее $30 млн, при этом не учитывая это без учета дохода от продаж платных трансляций.

06:55

Кстати, немного о взвешивании. Фьюри оказался на 19,4 кг тяжелее Уайлдера: чемпион показал на весах 231 фунт (104,4 килограмма), когда как вес Тайсона составил 273 фунта (123,8 кг). Для Цыгана это одна из самых «тяжелых» форм в карьере.

06:50

Взвешивание и медиамероприятия, само собой, получились в духе той ненависти, что есть между боксерами. Оба пообещали зрителям нокауты, хотя уже на битве взглядов едва не подрались. Любопытно и то, что на взвешивании полиция арестовала бывшего чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Эдриена Бронера, который пытался пройти в зал, хотя не был туда допущен.

06:45

После той встречи оба боксера провели по несколько боев, сохранив ноль в графе поражений: Уайлдер одолел Доминика Бризила и Луиса Ортиса, защитив титул чемпиона мира WBC, а Фьюри одолел Тома Шварца и Отто Уаллина. Сегодня, помимо главного пояса, боксеры также поборются за вакантный титул по версии The Ring.

06:40

Напомним, что сегодняшний бой станет реваншем грандиозного противостояния Уайлдера и Фьюри, начавшегося в декабре 2018 года. Тогда Цыганский Король неожиданно доминировал первую половину поединка, однако в концовке дважды оказался в тяжелых нокдаунах, и спасла его только сирена. Уайлдер тогда неоднократно акцентировал внимание на том, что рефери должен был зафиксировать его победу, поскольку Тайсон якобы не поднялся в положенные десять секунд отсчета. Так или иначе, по итогам 12-ти раундов раздельным судейским решением была присуждена ничья.

close
Американский боксер Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри Американский боксер Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри
Американский боксер Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри

Американский боксер Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри

Reuters
06:35

Начало поединка запланировано ориентировочно на 7.00 по московскому времени.

06:30

Доброе утро, уважаемые любители бокса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции одного из самых ожидаемых поединков года между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.