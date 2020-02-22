Кризис Особенного: почему Моуринью проигрывает в Лиге чемпионов

Жозе Моуринью вместе со своим «Тоттенхэмом» на этой неделе уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкому «РБ Лейпциг». Поражение случилось хоть и с минимальным счетом, но на домашнем поле, что серьезно усложняет задачу выхода в четвертьфинал главного клубного европейского турнира. Знаковым является тот факт, что португальский специалист не может выиграть в плей-офф уже на протяжении шести лет.

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Почему эта серия носит столь продолжительный характер? Что повлияло на первую еврокубковую неудачу в статусе главного тренера «Тоттенхэма»? И как переломить эту неприятную тенденцию? «Газета.Ru» проанализировала самые запоминающиеся поражения Моуринью за этот период.

«Челси» — «Атлетико», 2014 год

Последнее крупное достижение «синих» в Лиге чемпионов — полуфинал 2014 года. Тогда, во время второго пришествия Моуринью, команда с Фернандо Торресом, Эденом Азаром, Мохаммедом Салахом, Браниславом Ивановичем и Андре Шюррле заняла уверенное первое место в группе с немецким «Шальке-04», швейцарским «Базелем» и румынским «Стяуа», прошла в 1/8 турецкий «Галатасарай» и в четвертьфинале разобралась с «Пари Сен-Жермен» за счет большего количества мячей, забитых на гостевом стадионе. В двухматчевом противостоянии за выход в финал «аристократам» противостояла банда Диего Симеоне, набиравшая вес и приближавшаяся к элите европейского футбола.

Первая игра на «Висенте Кальдерон» завершилась нулевой ничьей — вполне ожидаемый счет, если знать стиль и нежелание идти на рожон обоих тренеров. Вторая игра, состоявшаяся на «Стэмфорд Бридж», должна была стать бенефисом хозяев, и все даже начиналось хорошо — Торрес на 36-й минуте смог открыть счет, но второй тайм остался целиком и полностью за «матрасниками» — Лопес, Коста и Арда Туран похоронили надежды «Челси» на второй финал Лиги чемпионов.

Найти причину поражения здесь непросто — есть в полном провале второй половины игры что-то кармическое, что наказало Моуринью за выставленный полурезервный состав на ничего не значащую игру Английской премьер-лиги против «Ливерпуля».

Да и сам «Атлетико» провел в 2014 году лучшую весну в современной истории, по итогам сезона добыв чемпионство в испанской Примере.

«Манчестер Юнайтед» — «Севилья», 2018 год

Жозе проделал гигантскую работу с «красными дьяволами» после прихода в клуб в 2016 году — завоевал три трофея (Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы), выиграл серебряные медали, после чего в классическом стиле был отправлен в отставку за неудачный старт сезона и вечные конфликты с лидерами раздевалки (на сей раз отношения не сложились с Полем Погба). Однако весной 2018 года манкунианцы были полны решимости и сил забраться как можно дальше в сетке плей-офф Лиги чемпионов и дойти до киевского финала.

На первом этапе «МЮ» противостояла «Севилья». Та самая «Севилья», которая получила на групповой стадии пять мячей от московского «Спартака» на «Открытие Арене». И если первый матч по аналогии с противостоянием «Челси» — «Атлетико» завершился со счетом 0:0, то игра на «Олд Траффорд» уже несколько отличалась от той, что была на «Стэмфорде» четырьмя годами ранее. Андалусийцы надежно оборонялись в первой половине игры, а во второй двумя разящими ударами Бен-Йеддера в четырехминутном промежутке помножили шансы «Манчестера» на выход в 1/4 финала на ноль. Мяч Лукаку подарил лишь призрачную надежду на успех, которая, впрочем, тут же улетучилась.

Многие критиковали тогдашний «Юнайтед» за излишний прагматизм: не пропустить, забить один и удержать — вот в таком стиле действовали подопечные Моуринью в сезоне-2017/18, чем вызывали жуткое недовольство со стороны болельщиков и СМИ.

Как оказалось в дальнейшем, именно результат того сезона станет лучшим со времен ухода сэра Алекса Фергюсона, но это никак не сможет наладить испортившиеся отношения Жозе с авторитетными игроками.

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг», 2020 год

В среду португалец снова не смог добиться победы в матче плей-офф Лиги чемпионов, однако разобраться в причинах неудачи на сей раз довольно просто — травмы. Повреждения ведущих игроков атакующей линии «шпор» Гарри Кейна и Сон Хын Мина практически обезглавили лондонцев и заставили Моуринью принимать нестандартные решения: так, нидерландский новичок клуба Бергвейн был вынужден занять место на острие атаки.

«Сон и Кейн забили большинство голов «Тоттенхэма». Если нам удастся финишировать четвертыми в АПЛ без них, это будет что-то невероятное. Мы должны отдать все, что у нас есть.

Я горжусь нашим нынешним положением, но речь не обо мне. Дело не во мне, а в нас, в этом клубе. Ребята фантастически вернулись на текущие позиции, которые позволяют нам бороться за топ-4. Но ситуация сложная», — подытожил Моуринью.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится на стадионе «РБ Лейпцига» 10 марта.