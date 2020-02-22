Пестрая банда: «Сочи» подписал чемпиона мира

Футбольный клуб «Сочи» проводит свой первый сезон в Российской Премьер-лиге, утвердившись к зимнему перерыву на последнем, 16-м месте. Правда, ситуация для аутсайдера в турнирном плане не выглядит безнадежной, и менеджмент ведет активную работу по усилению состава.

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Важным приобретением еще перед зимней паузой стало назначение на пост главного тренера Владимира Федотова, который создал практически на ровном месте при очень ограниченных ресурсах отличную команду в Оренбурге.

Пригласив этого специалиста, сочинцы убили сразу двух зайцев: и сами получили грамотного тренера, и конкурента серьезно ослабили.

В данный момент «Оренбург» находится на 12-м (последнем, избегающем стыковых матчей) месте, опережая клуб Бориса Ротенберга всего на четыре очка. При этом по отношению к конкурентам у этих команд есть игра в запасе, так как их встреча была перенесена на весну.

Во время трансферного окна сочинцы понесли одну существенную потерю — защитник сборной России Федор Кудряшов вновь отправился покорять чемпионат Турции, где теперь играет за «Антальяспор».

Приобретения выглядят куда мощнее. Покупка за полмиллиона долларов у армянского «Пюника» Эрика Варданяна похожа на попытку попасть пальцем в небо, а вот многострадальная аренда Александра Кокорина — уже усиление очень серьезное.

И вот теперь «Сочи» подписал контракт с еще одним известным футболистом, причем известность Адиля Рами — мировая. О том, что с ним ведутся переговоры, 21 февраля написал в своем Telegram-канале журналист Сергей Егоров.

«В Россию в это трансферное окно предлагали двух сильных игроков – речь о центральном защитнике Адиле Рами и центральном полузащитнике Жанелли Имбула. Речь в предложении для клубов РПЛ шла о контрактах до конца текущего сезона, — написал Егоров.

— Наиболее вероятен вариант, при котором и Рами, и Имбула окажутся в «Сочи» — и это серьезное усиление для команды Владимира Федотова.

Рами сегодня разорвал контракт с «Фенербахче», а права на Имбула принадлежат английскому «Сток Сити», но первую половину сезона он провел в аренде в «Лечче». Соглашения с Рами и Имбула, вероятнее всего, — до конца сезона».

Что касается Имбула, то данных о подписании франко-бельгийского полузащитника, который выступает за сборную ДР Конго, пока что нет. А вот защитник действительно пополнил состав команды Федотова и уже заявлен для выступлений в РПЛ.

Приобретение Рами — действительно громкая новость. А вот по части реального усиления вопрос остается открытым.

Рами — могучий центральный защитник, чемпион мира в составе своей национальной команды, в его послужном списке есть «Лилль», «Валенсия», «Милан», «Севилья», «Марсель» и «Фенербахче».

Другое дело, что ему уже 34 года, и футболист точно не находится на пике. Более того, годы, когда он блистал в «Лилле» и «Валенсии», чем и заслужил место в сборной, остались далеко позади.

На мундиале в России футболист не провел на поле ни одной минуты, а постоянно мелькал в трансляциях и новостях благодаря своей растительности на лице. Рами приехал в Россию с густой бородой и усиками, завитыми с краев.

Эти усы в итоге стали талисманом сборной. Считалось, что они приносят удачу. Так, Килиан Мбаппе подергал их перед игрой 1/8 финала против Аргентины и оформил дубль, а Антуан Гризманн — перед четвертьфиналом с Уругваем, в котором забил сам и сделал ассист.

Не менее известен Рами по своему роману с самой знаменитой моделью PlayBoy, «спасательницей Малибу» Памелой Андерсон.

Правда, закончилось все не очень хорошо. Сначала возрастная датская дива бросила футболиста вскоре после ЧМ-2018, заявив, что ему нужно больше времени проводить со своими детьми, а она его отвлекает от этого.

Рами не сдался, пара сошлась снова, но в прошлом году рассталась уже, видимо, окончательно.

«Сложно с этим смириться. Больше двух лет моей жизни оказались ложью. Меня обманывали, заставляли верить, что у нас «большая любовь», — рассказала тогда Андерсон. — Я была в шоке последние два дня, когда узнала, что он живет двойной жизнью. Он лгал всем. Как можно так управлять сердцами и умами сразу двух женщин? Я уверена, что были и другие. Он монстр. Как я могла помочь стольким людям и оказаться неспособной помочь себе».

На футбольном поле у Рами все в последнее время тоже было не слишком хорошо. В сезоне-2018/19 он был отчислен из «Марселя», так как обманул клуб:

защитник сослался больным и пропустил тренировку, а оказалось, что он поехал на съемки шоу «Форт Боярд».

Первую половину текущего сезона француз провел в турецком «Фенербахче», однако проиграл конкуренцию Сердару Азизу и Жаилсону. За полгода 34-летний футболист провел только один матч чемпионата и шесть раз выходил на поле в Кубке Турции, правда, при этом все матчи с его участием «Фенер» выиграл.

В общем, Рами прибыл в чемпионат России в качестве темной лошадки. Совершенно непонятно, в какой он находится форме, а до возобновления сезона осталась всего неделя.

Владимир Федотов, конечно, получил мастеровитого и звездного игрока, но существует риск, что он добавит тренеру головной боли, а не станет усилением.