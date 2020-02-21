Против трибун: Медведев играет с Симоном в Марселе. LIVE

Интересно, что Медведев и Симон встречались друг с другом дважды, и в обоих случаях побеждал француз, который сейчас находится на 58-м месте в рейтинге АТР! В 2017 году он выиграл в 1/16 финала на турнире в Лионе на грунте — 7:5, 6:7 (2:7), 6:2. В прошлом сезоне соперники сошлись в полуфинале на траве в «Куинз Клабе» в Лондоне, предваряющем «Уимблдон». 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 — в пользу Жиля.