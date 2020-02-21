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Против трибун: Медведев играет с Симоном в Марселе. LIVE

ATP. Марсель. 1/4 финала. Медведев — Симон. ОНЛАЙН

В четвертьфинале на турнире ATP в Марселе россиянин Даниил Медведев, посеянный под первым номером, встречается с французом Жилем Симоном. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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21:49

Классно попадает Симон по линии — 40:30.

21:48

И со второй подачи россиянин провел классный розыгрыш, а завершил его виннерсом обратным кроссом в противоход сопернику — 40:15.

21:48

Медведев атакует, но недостаточно остро, и Симон находит свободное пространство — 30:15.

21:47

Еще очко за Даниилом — 30:0.

21:47

Медведев попал в самую линию. Проверил Симон, но попал Даниил — 15:0.

21:44

Очко с подачи — 2:1.

21:44

Теперь уже Симон ошибается по длине в розыгрыше со второй подачи — 40:15.

21:43

Опять первым не может подать француз. Медведев долго атакует, но, меняя длину, в хавкорт не попадает по ширине — 40:0.

21:42

Симон выходит с подачи к сетке и делает все четко — 30:0.

21:41

Не подает Симон первым мячом, завязывается розыгрыш, а в длинных разменах с перевесом пока действует Даниил. Правда, на этот раз он в итоге дал в сетку, когда Жиль потянул сложный мяч — 15:0.

21:40

Подача и шикарный укороченный с хавкорта — 2:0.

21:39

Не проходит первая подача, со второй Даниил атакует, делает это довольно уверенно и добивается своего — больше.

21:38

А теперь снова ошибка Даниила — аут по длине. И опять ровно.

21:38

Идет Даниил к сетке после приема Симона и гасит смэшем, попадая в самую линию. Чуть не ошибся, но — больше.

21:37

Симон пошел атаковать к сетке, Медведев его обводил по линии, но угодил в коридор — ровно.

21:37

Вовремя подключается подача — больше.

21:36

Еще ошибка Даниила — 40:40.

21:36

Хотел виннерсом завершить гейм россиянин, но попал в аут — 40:30.

21:35

Размен ударами, и снова француз не может дотянуть и не перебрасывает секту — 40:15.

21:35

Двойная ошибка — 30:15.

21:34

Очко с подачи — 30:0.

21:33

Как всегда, переживает за Даниила на трибунах красавица-супруга, а он начинает подавать. Симон бьет в сетку в размене ударами — 15:0.

2121:32

И очередной долгий размен ударами, в котором не выдерживает Симон. Аут — 1:0.

21:30

Вторым мячом подает француз, и опять длинный розыгрыш, но на этот раз не попадает Даниил. Проверяет. Аут был — 30:40, еще брейк-пойнт.

21:30

Ошибается Симон по длине — 15:40, два брейк-пойнта.

21:29

Вторая подача француза приводит к очень долгому обмену ударами, в конце которого Медведев не сильно, но точно бьет виннерс по линии — 15:30.

21:28

Очко с подачи — 15:15.

21:27

Сразу же долгим розыгрышем на подаче Симона начинают соперники, и в итоге Жиль бьет в сетку — 0:15.

21:23

Подходит к концу разминка. Скоро начнется матч.

21:20

В первом круге Даниил не играл, а во втором разобрался только в трех партиях с итальянцем Янником Синнером, хотя борьбы не было ни в одном из сетов — 1:6, 6:1, 6:2. Симон тут уже обыграл соотечественника Гарольда Майо (6:4, 7:6) и словака Альяжа Бедене (7:6, 6:4).

21:15

С момента последней встречи Медведев обрел в мировом теннисе новый статус, совершив мощнейший прорыв прошлой осенью, но прямо сейчас Даниил находится не в лучшей своей форме и спешить давать ему статус безоговорочного фаворита не стоит. Матч обещает быть крайне сложным для первого номера России.

21:10

Интересно, что Медведев и Симон встречались друг с другом дважды, и в обоих случаях побеждал француз, который сейчас находится на 58-м месте в рейтинге АТР! В 2017 году он выиграл в 1/16 финала на турнире в Лионе на грунте — 7:5, 6:7 (2:7), 6:2. В прошлом сезоне соперники сошлись в полуфинале на траве в «Куинз Клабе» в Лондоне, предваряющем «Уимблдон». 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 — в пользу Жиля.

21:05

Матч должен начаться в 21.20 по московскому времени.

21:00

Во втором круге турнира в французском Марселе посеянный под первым номером россиянин Даниил Медведев играет с хозяином кортов Жилем Симоном. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.