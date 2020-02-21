Против трибун: Медведев играет с Симоном в Марселе. LIVE

Классно попадает Симон по линии — 40:30.
И со второй подачи россиянин провел классный розыгрыш, а завершил его виннерсом обратным кроссом в противоход сопернику — 40:15.
Медведев атакует, но недостаточно остро, и Симон находит свободное пространство — 30:15.
Еще очко за Даниилом — 30:0.
Медведев попал в самую линию. Проверил Симон, но попал Даниил — 15:0.
Очко с подачи — 2:1.
Теперь уже Симон ошибается по длине в розыгрыше со второй подачи — 40:15.
Опять первым не может подать француз. Медведев долго атакует, но, меняя длину, в хавкорт не попадает по ширине — 40:0.
Симон выходит с подачи к сетке и делает все четко — 30:0.
Не подает Симон первым мячом, завязывается розыгрыш, а в длинных разменах с перевесом пока действует Даниил. Правда, на этот раз он в итоге дал в сетку, когда Жиль потянул сложный мяч — 15:0.
Подача и шикарный укороченный с хавкорта — 2:0.
Не проходит первая подача, со второй Даниил атакует, делает это довольно уверенно и добивается своего — больше.
А теперь снова ошибка Даниила — аут по длине. И опять ровно.
Идет Даниил к сетке после приема Симона и гасит смэшем, попадая в самую линию. Чуть не ошибся, но — больше.
Симон пошел атаковать к сетке, Медведев его обводил по линии, но угодил в коридор — ровно.
Вовремя подключается подача — больше.
Еще ошибка Даниила — 40:40.
Хотел виннерсом завершить гейм россиянин, но попал в аут — 40:30.
Размен ударами, и снова француз не может дотянуть и не перебрасывает секту — 40:15.
Двойная ошибка — 30:15.
Очко с подачи — 30:0.
Как всегда, переживает за Даниила на трибунах красавица-супруга, а он начинает подавать. Симон бьет в сетку в размене ударами — 15:0.
И очередной долгий размен ударами, в котором не выдерживает Симон. Аут — 1:0.
Вторым мячом подает француз, и опять длинный розыгрыш, но на этот раз не попадает Даниил. Проверяет. Аут был — 30:40, еще брейк-пойнт.
Ошибается Симон по длине — 15:40, два брейк-пойнта.
Вторая подача француза приводит к очень долгому обмену ударами, в конце которого Медведев не сильно, но точно бьет виннерс по линии — 15:30.
Очко с подачи — 15:15.
Сразу же долгим розыгрышем на подаче Симона начинают соперники, и в итоге Жиль бьет в сетку — 0:15.
Подходит к концу разминка. Скоро начнется матч.
В первом круге Даниил не играл, а во втором разобрался только в трех партиях с итальянцем Янником Синнером, хотя борьбы не было ни в одном из сетов — 1:6, 6:1, 6:2. Симон тут уже обыграл соотечественника Гарольда Майо (6:4, 7:6) и словака Альяжа Бедене (7:6, 6:4).
С момента последней встречи Медведев обрел в мировом теннисе новый статус, совершив мощнейший прорыв прошлой осенью, но прямо сейчас Даниил находится не в лучшей своей форме и спешить давать ему статус безоговорочного фаворита не стоит. Матч обещает быть крайне сложным для первого номера России.
Интересно, что Медведев и Симон встречались друг с другом дважды, и в обоих случаях побеждал француз, который сейчас находится на 58-м месте в рейтинге АТР! В 2017 году он выиграл в 1/16 финала на турнире в Лионе на грунте — 7:5, 6:7 (2:7), 6:2. В прошлом сезоне соперники сошлись в полуфинале на траве в «Куинз Клабе» в Лондоне, предваряющем «Уимблдон». 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 — в пользу Жиля.
Матч должен начаться в 21.20 по московскому времени.
Во втором круге турнира в французском Марселе посеянный под первым номером россиянин Даниил Медведев играет с хозяином кортов Жилем Симоном. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.