Шаг до отметки: 699-я шайба Овечкина не спасла «Вашингтон»

«Вашингтон Кэпиталз» в родных стенах не сумел сломить сопротивление «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча и завершилась в овертайме со счетом 3:4. Для хозяев это поражение стало пятым в шести последних поединках, тогда как канадцы сумели прервать серию из пяти проигрышей кряду.
К слову, в этом противостоянии российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов записал себе в актив результативную передачу, тогда как его одноклубник Александр Овечкин, открыв на восьмой минуте счет с передачи Никласа Бэкстрема, довел количество голов в сильнейшей хоккейной лиге мира до 699.
Как итог, благодаря точному попаданию в ворота канадской команды капитан «столичных» вплотную приблизился к членству «Клуба 700 голов». На данный момент в элитный список входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).
Но, несмотря на все разговоры вокруг своего потенциального рекорда, Овечкин старается не думать об индивидуальных достижениях. 34-летний форвард уверен, что в настоящее время «столичным» необходимо задуматься над тем, как прогрессировать в преддверии важнейших матчей сезона и не получать травм.
«Я всегда с радостью играю в хоккей. Отвлекает ли погоня за 700-м голом в Национальной хоккейной лиге? Просто не думаю об этом... Если это произойдет, то произойдет. Это просто вопрос времени – завтра, послезавтра, когда угодно. Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы улучшить нашу игру, обеспечить место в плей-офф, а затем мы продолжим», — цитировал Овечкина официальный сайт НХЛ.
Что же касается других поединков игрового дня, то здесь тоже было немало интересных событий.
Так, «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней арене разобрался с «Питтсбург Пингвинз», который проиграл впервые за четыре матча (4:0). Форвард «пингвинов» Евгений Малкин провел не самый лучший матч, нанеся пять бросков и закончив матч с показателем полезности «-2».
Неудачно сегодня сыграл и отечественный голкипер Андрей Василевский.
«Вегас Голден Найтс» одолел «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:3 и прервал 11-матчевую победную серию канадского клуба. Голевой передачей в этом противостоянии отметился российский форвард «Тампы» Никита Кучеров.
Сам же страж ворот отразил 28 бросков из 33 и потерпел первое поражение в основное время в 2020 году. Из-за проигрыша «Вегасу» клубный рекорд «Лайтнинг» по серии с набранными очками с одним голкипером остановился на отметке в 21 поединок. Серия Василевского стартовала 17 декабря 2019 года, когда «Тампа» в овертайме дожала «Оттаву» (4:3).
Помимо этого, россиянин стал шестым вратарем в истории лиги, которому удалось не проигрывать в основное время, как минимум, 21 матч подряд. Рекорд НХЛ остается за Питом Питерсом, не пропускавшего на протяжении 27 встреч в сезоне-1979/1980.
А вот «Нью-Джерси Дэвилз» с трудом обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 2:1.
Примечательно, что в обеих голевых атаках на первых ролях был Никита Гусев, занесший себе в актив две голевые передачи.
Не обойдем стороной и проигрыш «Флориды», которая на выезде в упорной борьбе уступила «Лос-Анджелесу» — 4:5.
Защищавший ворота проигравшей команды российский голкипер Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 40.
Стоит отметить, что также 21 февраля «Коламбус» потерпел седьмое поражение подряд, уступив «Филадельфии» в овертайме со счетом 3:4, «Виннипег» благодаря хет-трику Марка Шайфли взял верх над «Оттавой» (5:1), а «Сент-Луису» с минимальным счетом переиграл «Аризону» (1:0).
Все результаты игрового дня
«Лос-Анджелес Кингз» — «Флорида Пантерз» — 5:4
«Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:3
«Сент-Луис Блюз» — «Аризона Койотс» — 1:0
«Оттава Сенаторз» — «Виннипег Джетс» — 1:5
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:4 ОТ
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:0
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:1
«Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 ОТ