Шаг до отметки: 699-я шайба Овечкина не спасла «Вашингтон»

«Вашингтон Кэпиталз» в родных стенах не сумел сломить сопротивление «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча и завершилась в овертайме со счетом 3:4. Для хозяев это поражение стало пятым в шести последних поединках, тогда как канадцы сумели прервать серию из пяти проигрышей кряду.

К слову, в этом противостоянии российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов записал себе в актив результативную передачу, тогда как его одноклубник Александр Овечкин, открыв на восьмой минуте счет с передачи Никласа Бэкстрема, довел количество голов в сильнейшей хоккейной лиге мира до 699.

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Как итог, благодаря точному попаданию в ворота канадской команды капитан «столичных» вплотную приблизился к членству «Клуба 700 голов». На данный момент в элитный список входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Но, несмотря на все разговоры вокруг своего потенциального рекорда, Овечкин старается не думать об индивидуальных достижениях. 34-летний форвард уверен, что в настоящее время «столичным» необходимо задуматься над тем, как прогрессировать в преддверии важнейших матчей сезона и не получать травм.

«Я всегда с радостью играю в хоккей. Отвлекает ли погоня за 700-м голом в Национальной хоккейной лиге? Просто не думаю об этом... Если это произойдет, то произойдет. Это просто вопрос времени – завтра, послезавтра, когда угодно. Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы улучшить нашу игру, обеспечить место в плей-офф, а затем мы продолжим», — цитировал Овечкина официальный сайт НХЛ.

The road to 700 goals is closing in.



Alex Ovechkin (@ovi8) is just one away. pic.twitter.com/3x9v3J4WuW — NHL (@NHL) February 21, 2020

Что же касается других поединков игрового дня, то здесь тоже было немало интересных событий.

Так, «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней арене разобрался с «Питтсбург Пингвинз», который проиграл впервые за четыре матча (4:0). Форвард «пингвинов» Евгений Малкин провел не самый лучший матч, нанеся пять бросков и закончив матч с показателем полезности «-2».

Coach Sullivan: "We just didn't compete hard enough. We didn't defend hard enough. We didn't defend the net-front nearly as hard as we need to."



Game infographic: https://t.co/9PR4tytvgu pic.twitter.com/0EK5HzoS46 — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 21, 2020

Неудачно сегодня сыграл и отечественный голкипер Андрей Василевский.

«Вегас Голден Найтс» одолел «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:3 и прервал 11-матчевую победную серию канадского клуба. Голевой передачей в этом противостоянии отметился российский форвард «Тампы» Никита Кучеров.

Сам же страж ворот отразил 28 бросков из 33 и потерпел первое поражение в основное время в 2020 году. Из-за проигрыша «Вегасу» клубный рекорд «Лайтнинг» по серии с набранными очками с одним голкипером остановился на отметке в 21 поединок. Серия Василевского стартовала 17 декабря 2019 года, когда «Тампа» в овертайме дожала «Оттаву» (4:3).

Помимо этого, россиянин стал шестым вратарем в истории лиги, которому удалось не проигрывать в основное время, как минимум, 21 матч подряд. Рекорд НХЛ остается за Питом Питерсом, не пропускавшего на протяжении 27 встреч в сезоне-1979/1980.

А вот «Нью-Джерси Дэвилз» с трудом обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 2:1.

Примечательно, что в обеих голевых атаках на первых ролях был Никита Гусев, занесший себе в актив две голевые передачи.

Не обойдем стороной и проигрыш «Флориды», которая на выезде в упорной борьбе уступила «Лос-Анджелесу» — 4:5.

Защищавший ворота проигравшей команды российский голкипер Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 40.

Стоит отметить, что также 21 февраля «Коламбус» потерпел седьмое поражение подряд, уступив «Филадельфии» в овертайме со счетом 3:4, «Виннипег» благодаря хет-трику Марка Шайфли взял верх над «Оттавой» (5:1), а «Сент-Луису» с минимальным счетом переиграл «Аризону» (1:0).

Все результаты игрового дня

«Лос-Анджелес Кингз» — «Флорида Пантерз» — 5:4

«Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:3

«Сент-Луис Блюз» — «Аризона Койотс» — 1:0

«Оттава Сенаторз» — «Виннипег Джетс» — 1:5

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:4 ОТ

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:0

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:1

«Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 ОТ