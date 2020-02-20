Взятка в виде виллы: президента «ПСЖ» обвинили в коррупции

Громкое дело УЕФА против «Манчестер Сити», в результате которого английский клуб пытается оспорить отстранение на два года от еврокубков и штраф в 30 млн евро за нарушение Финансового фэйр-плей, оказалось не единственным, способным потрясти основы футбола.

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20 февраля стало известно, что генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения в совершении уголовных преступлений президенту французсского «Пари-Сен-Жермен» Нассеру аль-Хелайфи.

Речь идет о так называемом «предоставлении неоправданного преимущества», что в переводе с юридического на общечеловеческий язык называется коррупцией.

Правда, именно к «Пари-Сен-Жермен» дело прямого отношения не имеет, хотя и связано именно с футболом. Вместе с 46-летним катарским функционером и дипломатом обвинен бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальк, которому соответственно предъявлено обвинение в получении взятки.

По данным прокуратуры Швейцарии, аль-Хелайфи передал экс-генсеку ФИФА роскошную виллу на Сардинии и — вот тут дело доходит и до клуба — устроил на работу в «ПСЖ» его сына.

Все это было сделано, чтобы телекомпания beIN Sports, которая принадлежит эмиру Катара и президентом которой также является аль-Хелайфи, получила неконкурентные преимущества в борьбе за права на трансляции чемпионатов мира-2018, 2022, 2026 и 2030 в отдельных странах, что и произошло — права достались именно ей.

Сообщается, что катарский функционер уже был оперативно допрошен и предполагается, что он может воспользоваться имеющейся у него дипломатической неприкосновенностью, чтобы уйти от преследования.

Впрочем, если такой вариант и рассматривается, президент «ПСЖ» оставит этот козырь в рукаве до последней точки невозврата в деле, а пока он выпустил резкое официальное заявление.

«Как я неоднократно и горячо заявлял в течение трех лет, обвинения не имеют и никогда не имели каких-либо оснований, ни фактических, ни юридических. Сейчас это, наконец, неоспоримый факт, что соглашения на 2026 и 2030 годы были заключены без какого-либо неправомерного влияния сторон друг на друга в любой форме, — говорится в заявлении.

— После публичного и частного, законного и незаконного судебного рассмотрения всех моих дел с меня были сняты все подозрения во взяточничестве, и дело было окончательно и бесповоротно прекращено.

Несмотря на то, что дополнительное обвинение остается в силе, я имею все основания полагать, что оно будет признано совершенно беспочвенным и не имеющим какого-либо основания, так же, как и в основном деле.

Несмотря на то, что я сотрудничал со всеми уполномоченными органами в ходе судебного процесса, трехлетнее расследование характеризовалось постоянными утечками, дезинформацией и неустанными действиями по нанесению урона моей репутации в средствах массовой информации – совершенно без внимания к фактам и понятию надлежащей правовой процедуры.

По этой причине я попросил швейцарские власти возбудить уголовное расследование по факту того, как проводится расследование.

Я также оставляю за собой право принимать меры против определенных средств массовой информации, которые в течение трех лет неоднократно публиковали наносившие серьезный ущерб статьи, не подкрепленные фактами и чаще основанные на незаконных источниках и – что весьма примечательно – в некоторых случаях, на сфальсифицированных и сфабрикованных материалах, чтобы поддержать линию о моей предполагаемой вине».

Жесткое по форме и местами угрожающее заявление на самом деле не проливает света на суть дела и не слишком конкретно очерчивает позицию президента «ПСЖ», но о данном деле важно знать несколько моментов.

В коррупции аль-Хелайфи обвиняли давно, причем вместе с ним в деле на разных этапах были замешаны даже экс-президент Франции Николя Саркози и бывший президент УЕФА, ныне отбывающий отстранение от футбольной деятельности, Мишель Платини.

Именно с телеправ на чемпионаты мира для beIN Sports и начался весь футбольный бизнес Катара.

По информации СМИ, Саркози через Платини, желая поднять уровень и привлекательность французского футбола, через Платини сделал предложение аль-Хелайфи.

Высокопоставленный футбольный чиновник организовывал для beIN Sports получение желаемых прав на трансляции, в то время как Катар должен был создать свой спортивный телеканал для Франции и приобрести «ПСЖ», что и произошло.

Правда, дело с данными обвинениями в итоге рассыпалось, о чем не преминул напомнить аль-Хелайфи, но теперь остается еще один процесс — о взятке Жерому Вальку. Вопрос только в том, смогут ли сотрудники швейцарской генпрокуратуры доказать сговор, ведь пока что и аль-Хелайфи, и возглавляемые им структуры на редкость здорово уходят от преследования.

Так уже было с «ПСЖ» и возможными санкциями за нарушение правил ФФП, причем расследование тогда вел тот же Ив Летерм, что организовал санкции для «Манчестер Сити»...