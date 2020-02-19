Не нужна сборной: дочь олимпийской чемпионки может покинуть Россию

Чемпионат мира по биатлону, который сейчас проходит в Антхольце, в очередной раз показывает печальное состояние женской сборной России. В Италию тренерский штаб команды отправил пятерых биатлонисток: Екатерину Юрлову-Перхт, Светлану Миронову, Ларису Куклину, Ирину Старых и Кристину Резцову. Екатерину Глазырину и Ульяну Кайшеву так вызывать никто и не стал. Из всего состава женской сборной лучшей остается Юрлова-Перхт — последняя из россиянок, которая добывала медали на чемпионатах мира.

Реклама

В этом же году даже 34-летней Юрловой не удается взойти на пьедестал почета. Однако большие вопросы остаются не только по поводу низких результатов российских биатлонисток, но и касательно молчания Кристины Резцовой, которая не выступила в Антхольце еще ни разу.

На прошедших соревнованиях в четырех дисциплинах от женской сборной выступили все, кроме Резцовой. На последующих прокатах — сингл-миксте, эстафете и масс-старте — Кристина также не появится. Об этом уже официально сообщили тренеры российской команды. Но причина, по которой 23-летнюю биатлонистку игнорируют, непонятна.

Подобное отношение к молодой спортсменке, которая в начале текущего сезона выступала на уровне своих соотечественниц и считалась талантливой и способной неплохо проявить себя на мировом первенстве, осудила ее мать, попыталась объяснить трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. После смешанной эстафеты, которая и открывала турнир в Антхольце, та раскритиковала и всех участниц, и тренерский штаб, заявив, что ее дочь выступила бы гораздо лучше и позволила бы российской сборной довольствоваться большим, нежели шестым местом.

После этого высказывания Кристина Резцова так и не была заявлена ни на одну гонку. Ее мать даже публично признавалась, что хотела пообщаться с тренерским штабом на эту тему и попросить извинений за резкое высказывание, но, по ее словам, на ее звонки никто не отвечает.

«Я давала интервью. Видимо, очень откровенное. Думаю, что дело в этом. Кристина не слабейшая в команде. Они никто не берут трубки. С Кристиной общалась совсем недавно. Она не говорит, почему ее не ставят на гонки. Я спрашиваю ее: «Почему ты не бежишь?» — «Мам, вот так. Не ставят и не ставят» — цитирует Резцову-старшую «Спорт День за Днем».

Но в тренерском штабе утверждают, что проблема заключается совершенно в другом. Например, старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын подчеркнул, что зла на мать Кристины не держит, да и ее высказывания нисколько не влияют на отношение к молодой биатлонистке.

«Та четверка, что выступала в гонке преследования, показала, что способна бороться за высокие места. Да, я видел слова Анфисы Анатольевны Резцовой, что виной всему ее критические высказывания, но это точно не имело значения при определении состава. На наших отношениях с Кристиной это никак не сказывается.

Выступит ли она на чемпионате мира? Только в случае форс-мажора»,

— цитирует Норицына ТАСС.

Форс-мажора, вероятно, не произойдет.

В масс-старте от россиянок выступит только Юрлова-Перхт, так как остальные участницы не смогли набрать достаточного количества баллов, в сингл-миксте побежит Куклина, ну, а состав участниц женской эстафеты уже прогнозировать не имеет смысла, раз тренеры открыто говорят, что Резцовой там не будет.

Получается, что на этом чемпионате мира Кристина — так называемый турист. И этот факт еще более удивителен, если учитывать, что на контрольной тренировке перед турниром Резцова показала второй результат: лучше нее выступила только Старых, а вот Юрлова, Миронова и Куклина — хуже.

В связи с этим 23-летняя россиянка уже может задуматься о смене спортивного гражданства. Сейчас об этом открыто говорит ее мать, хотя сама Кристина подчеркивала, что намерена выступать только за Россию. Но не исключено, что нынешнее положение дел заставит ее пересмотреть варианты продолжения карьеры.

В этой запутанной истории есть и обратная сторона медали.

Если отталкиваться от слов Норицына, то можно обратить внимание на крайне важную деталь. Перед чемпионатом мира 32-летняя уроженка Кургана Ирина Старых показала весьма неплохой уровень подготовки. На последнем этапе Кубка мира в Поклюке она была одной из лучших — если не лучшая — в составе женской сборной. Контрольная тренировка данный факт лишь подтвердила. Резцова же все равно вызывала больше сомнений в отношении себя, нежели оптимизма, тогда как остальные биатлонистки — Юрлова, Куклина и Миронова — были уже проверенными кандидатами. Вероятно, тренерский штаб решил не рисковать и сделать ставку на тех, кто накануне старта чемпионата был готов лучше. А Резцова как раз в данный список не входила.

На тех же контрольных тренировках Кристина жаловалась на плохое самочувствие. После проката на 10 км биатлонистка говорила, что ее пульс доходил до 178, да и сил у нее попросту не хватало как на бег, так и на стрельбу.

«Мы очень медленно начали, и на стойке меня задуло так, что я ничего не смогла сделать. Долбило меня очень сильно. Настолько мы начали гонку лайтово, что я пошла вперед и меня никто не обгонял, но боялась, что где-то меня накроет»,

— привел слова Резцовой после тренировки News.ru.

Из этого можно сделать вывод, что никакого заговора нет совершенно. Все дело лишь в физической форме самой спортсменки. И неважно, как при этом выступают ее соотечественницы на этом чемпионате (а результаты, очевидно, неудовлетворительные).

Это косвенно подтвердил и главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев. Перед сингл-микстом ему задали конкретный вопрос о причинах неучастия Резцовой в гонках. И Хованцев ответил.

«На спринт девочек ставили с учетом того, что они могли претендовать на попадание в масс-старт. Только из-за этого. А индивидуальную гонку ей тяжело бежать, слишком длинная дистанция. Ходом Кристина на последней тренировке проиграла порядка 25 секунд на коротком круге. Тренеры знают лучше спортсменов, кого и куда ставить», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

Кристина Резцова дебютировала за основную сборную России на финальном этапе Кубка мира в сезоне-2017/18 в Тюмени. Тогда она участвовала в спринтерской гонке, но заняла 62-е место, что не позволило ей пробиться в пасьют. В этом сезоне ее лучшим результатом остается серебряная медаль в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене. В личных же гонках выше 18-го места Кристина не поднималась.