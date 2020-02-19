Сгорел заживо с детьми: страшная смерть звезды регби

В мире регби произошло трагическое событие. Роуэн Бакстер, на протяжении своей профессиональной карьеры выступавший за разные клубы — главного клубного чемпионата по регби лиг в Австралии и Новой Зеландии — Национальной регбийной лиги (NRL), погиб в результате пожара в автомобиле.

Инцидент произошел в пригороде Брисбена Кэмп-Хилл около 8:30 утра по местному времени, сообщает газета Daily Examiner. Вместе с Бакстером жертвами стали трое его несовершеннолетних детей в возрасте до десяти лет. Супруге Роуэна Ханне удалось выбраться из огня, с тяжелыми ожогами она была доставлена в больницу, где сейчас медики оценивают ее состояние как критическое.

Более конкретная информация об обстоятельствах смерти регбиста отсутствует. Полиция пока не выяснила, что стало причиной пожара — убийство, самоубийство или несчастный случай. Со слов свидетеля, пытавшегося оказать помощь женщине и в ликвидации огня, внедорожник Бакстеров марки Kia по неясным пока причинам неожиданно загорелся на Рейвен-стрит, а находившиеся в ней пассажиры оказались заблокированы.

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«По прибытии полиция и аварийно-спасательные службы установили, что в автомобили находились пять человек. Я могу подтвердить, что трое детей и взрослый мужчина погибли», — заявил в беседе с журналистами инспектор Марк Томпсон.

Очевидцы уточняют другое странное обстоятельство: жена атлета якобы выбежала из автомобиля с криками «Он облил меня бензином». В некоторых других источниках говорится, что Роуэн Бакстер на месте происшествия ранил себя колото-режущим оружием — предположительно, ножом.

Основной версией, исходя из действий Ханны, рассматривается вариант, согласно которому Роуэн мог сам облить машину бензином.

В NRL Бакстер выступал за команды «Нью Зиленд Уорриорз» и «Маунт Альберт Лайонс», а также получал вызовы в сборную Новой Зеландии. По окончании карьеры он вместе с женой управлял элитным фитнес-центром integr8 на юге Брисбена — пара работала тренерами, а их клиентами были звезды регби. На сайте тренажерного зала Ханна описывает себя «увлеченной и страстной матерью троих детей». Среди ее достижений значатся золотые и серебряные медали на соревнованиях по прыжкам на батуте, где она представляла национальную команду Австралии.

Так или иначе, в семье Бакстеров были свои проблемы. Супруги, по данным Courier-Mail, находились в процессе развода и боролись за права опеки над детьми. Друг фитнес-тренеров Джоуи Абрахам указал, что Ханна несколько месяцев назад бросила супруга ради другого мужчины и ограничила его в общении с детьми. «Роуэн находился в плохом состоянии и переживал депрессию из-за разлуки с детьми. Он боролся, но не справлялся», — приводит слова Абрахама Daily Mail Australia.

А в январе в полицейский участок Квинсленда поступал звонок по факту домашнего насилия в семье.

В своем Facebook-аккаунте Роуэн неоднократно публиковал совместные фотографии с детьми и оставлял различные сообщения-послания, в которых выражал любовь к ним: «Люблю тебя до луны и обратно», «Спокойной ночи, мои дети, папа любит вас», «Я скучаю по всем вам». В комментариях друг спортсмена поддерживал Бакстера и писал о том, что «все получится, держи подбородок выше».

«Дети были его жизнью. Если бы вы знали Роуэна, то не узнали бы его на прошлой неделе. Он был тенью самого себя», — заявил Абрахам.