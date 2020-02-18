Лучшая команда: Кучеров и Василевский идут к Кубку Стэнли

Ренессанс

В прошлом сезоне «Тампа-Бэй» была настоящей машиной, получив Президентс Трофи за победу в регулярном чемпионате. При этом сделано это было в сверхуверенном доминирующем стиле.

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В плей-офф, правда, у «Лайтнинг» совсем не получилось — в первом же раунде команда нарвалась на находившийся в огне «Коламбус Блю Джекетс», вырвавший свое место в розыгрыше Кубка Стэнли практически с помощью фотофиниша, и попала под Артемия Панарина и Сергея Бобровского, проиграв все четыре матча.

Тем не менее между игрой в регулярке и плей-офф досадной случайностью практически все признавали именно вторую. А если не совсем случайностью, то уж не больше, чем стечением обстоятельств.

Однако нынешний сезон «молния» начала категорически плохо. Долгое время команда чередовала победы и поражения, а апогеем был отрезок на стыке ноября и декабря, когда на четыре фиаско пришлась только одна виктория.

Кому-то даже показалось, что суперталантливая команда не выйдет в плей-офф, тем более такой прецедент под руководством Джона Купера у нее уже был, но мотор постепенно завелся, гром загремел, и «молния» засверкала.

Отправной точкой стала серия из десяти выигранных встреч кряду в конце прошлого и начале нынешнего года, повторившая клубный рекорд и позволившая ворваться в кубковую зону.

После того как Никита Кучеров реализовал рандеву с вратарем Павлом Францоузом в овертайме в ночь на 18 декабря по московскому времени, тот рекорд пал — новая лучшая серия побед в истории клуба теперь насчитывает 11 встреч.

Ну а вообще «Лайтнинг» с 24 декабря выиграла 24 встречи, уступив только в трех, причем в одной из них в овертайме.

Благодаря этому рывку «Тампа» выбралась уже на второе место во всей лиге! Правда, это означает и второе место в Атлантическом дивизионе, потому что лучшей командой регулярного чемпионата на данный момент является «Бостон». Впрочем, у него только на три очка больше, а у команды Никиты Кучерова, Михаила Сергачева и Андрея Василевского проведено на один матч меньше.

Классный тренер

При рассказе об успехах и даже феномене «Тампа-Бэй» никак не обойтись без личности главного тренера.

Сын канадца и американки Джон Купер не имел большой и успешной профессиональной карьеры, но это не помешало ему стать прекрасным тренером.

Причем высокие результаты 52-летний специалист показывал всегда и везде. Возглавив в 2008 году «Грин-Бэй Гэмблерс» в Хоккейной лиге США, он за два года привел команду к чемпионскому титулу, завоевав с ней Кубок Кларка.

После этого тренера пригласили в систему «Тампы» тренировать фарм-клуб. И во второй сезон он выиграл с «Норфолк Адмиралс» Кубок Колдера, а на следующий год, когда фарм-клубом «молнии» стал «Сиракьюз Кранч», он привел эту команду к ее рекорду по победам.

Впрочем, уже в концовке того сезона Купер стал восьмым в истории «Лайтнинг» главным тренером. Попасть в плей-офф было уже нереально, но наставник обрел первый опыт работы в сильнейшей лиге мира, после чего начал крайне успешный период клубной истории.

Существующая с 1992 года команда за 18 сезонов до Купера шесть раз играла в плей-офф, а за первые шесть лет под его руководством выходила в постсезон пять раз и в этом году, вне всяких сомнений, сделает это снова.

Под руководством специалиста «Лайтнинг» сразу прыгнула на второе место в Атлантическом дивизионе и уже на второй год дошла до финала Кубка Стэнли (уступила 2-4 в серии «Чикаго Блэкхоукс»), затем была близка ко второму подряд выходу в финал, но уступила в финале Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» (3-4).

В финале конференции «молния» засветилась и в сезоне-2017/18, но была бита рвавшимся к долгожданному Кубку Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (4-3).

Купер работает с очень качественным составом, но при этом он выстроил шикарный атакующий хоккей и не изменяет ему с годами, хотя кто-то уходит, кто-то стареет, а в команде появляются новые хоккеисты.

Умное руководство

Впрочем, успехи Купера — еще и вопрос доверия. Работавший много лет генеральным менеджером клуба Стив Айзерман не только собрал отличный состав, но, например, не уволил своего тренера ни по ходу, ни после окончания сезона-2016/17, в котором команда неожиданно провалилась, не выйдя в плей-офф (единственный раз при этом тренере).

Айзерман некоторое время назад покинул клуб, отправившись возрождать родной «Детройт Ред Уингз», с которым выигрывал Кубки Стэнли в качестве капитана, а сменивший его Жюльен Бризбуа продолжил линию бывшего босса и даже не рассматривал (по крайней мере в публичном поле) возможность увольнения Купера во время трудного начала текущего сезона.

А ведь в нынешней НХЛ тренерские отставки не просто не редкость, но даже являются своеобразным трендом. Лига установила рекорд по увольнениям именно в текущем сезоне.

Виной всему, пожалуй, прошлогодняя история «Сент-Луиса», когда отставка Майка Йео и назначение не имевшего серьезного опыта и вообще никаких успехов в НХЛ Крэйга Беруби привела к преображению (еще в начале года «Блюз» находились на последнем месте в лиге) и победе в Кубке.

Теперь очень многие генменеджеры пытаются поймать журавля в небе, но Бризбуа посчитал, что уже и так держит его в руках, и не стал ничего менять. Еще, конечно, непонятно, чем закончится нынешняя кампания, но в чемпионате «Лайтнинг» действительно воскресла.

Да так, что второй подряд Президентс Трофи выглядит не только достижимым, но и чуть ли не неизбежным. Как бы ни был хорош «Бостон», «молния» выглядит сейчас сильнее, «Вашингтону» не хватает стабильности, а больше конкурентов и нет.

Российский вклад

Конечно, без соответствующих игроков успехи клуба были бы невозможны, кто бы ни стоял за бортиком на скамейке. И здесь важнейшую роль играют российские легионеры.

Никита Кучеров уже четвертый год выступает в роли главной ударной силы «Тампы» и набирает больше очков, чем проводит матчей. В позапрошлом сезоне он впервые в карьере выбил сотню, а в прошлогодней кампании вообще взорвал лигу, настреляв 128 (41+87) очков и получив призы как лучший бомбардир и самый ценный игрок НХЛ.

В начале текущего сезона российский вингер вроде бы барахлил так же, как и его команда, но оказалось, что он просто неспешно вкатывался, предпочитая выйти на пик к плей-офф, памятуя, что год назад он к этому моменту как раз выдохся.

В итоге сейчас он снова лучший бомбардир «молнии» и девятый бомбардир всей лиги. На счету Никиты, проведшего 58 встреч, 73 (29+44) очка и рекордная в карьере результативная серия из 14 поединков (12+12)!

Более того, за последние три сезона только один человек набрал суммарно баллов больше Кучерова (301) — у Коннора Макдэвида 305 очков.

Голкипер Андрей Василевский является ключом к успехам своей команды на другой стороне площадке. Он настоящая стена и действующий обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю лиги).

В этом сезоне, наверное, он не будет главным кандидатом на данную награду, но только из-за все того же невнятного старта. Сейчас Вэси матч за матчем совершает невообразимые спасения и постоянно оставляет своих полевых в игре, когда им приходится особенно трудно.

Пожалуй, Василевский сейчас просто лучший голкипер мира, с чем особенно трудно поспорить, если для оценки взять несколько последних лет.

И хотя защитник Михаил Сергачев не имеет пока такого же статуса, без него успехи «Тампы» тоже были бы вряд ли возможны.

Молодой российский игрок обороны хорош на двух сторонах площадки, набирает много очков (102 за три неполных чемпионата) и четко работает в своей зоне, где не теряет позицию и хорош в борьбе.

Перспективы

Как уже было сказано, «Тампа» сейчас выглядит главным претендентом на победу в регулярном чемпионате, но для самого клуба важнее все-таки другой трофей — Кубок Стэнли.

Прогнозировать исход плей-офф в Национальной хоккейной лиги в эпоху потолка зарплат дело максимально неблагодарное, но важно отметить несколько моментов.

Команда Джона Купера обладает отменным составом, возможно, лучшим в НХЛ, показывает лучший хоккей в лиге прямо сейчас и способна не растерять эту форму до апреля-мая-июня, когда она будет нужнее всего.

Горький прошлогодний опыт сделал «Лайтнинг» только сильнее, так что рассчитывать на хождение по граблям с ее стороны конкурентам вряд ли приходится.

Собственно, при Купере, как правило, преградой не становится обычно не только первый, но и второй раунды, а дальше уже может быть все что угодно.

Если нужен прогноз прямо сейчас, то «Тампа-Бэй» — главный фаворит сезона, снова обретший этот статус, преодолев все труднсти. Большего обещать все равно никто не может.