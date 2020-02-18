«Че нас утешать?» Как россиянки завалили еще одну гонку на ЧМ

Чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце пересек свой экватор женской индивидуальной гонкой на 10 км. В борьбе за медали российские биатлонистки могли надеяться на высокие места исключительно при чистой стрельбе, однако текущий сезон показывает, что данный компонент — едва ли не слабейший у женской сборной России. В «индивидуалке» отечественные спортсменки, к сожалению, удивить ничем не смогли. Зато сенсацию преподнесли немка Ванесса Хинц и итальянка Доротея Вирер.

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Первая лишь один раз в этом сезоне поднималась на пьедестал почета, но и то — после смешанной эстафеты. Сегодня же Хинц неожиданно вышла из тени: после трех огневых рубежей она шла совершенно без промахов. И хоть ходом немка особо не выделялась (лишь 20-я в данном компоненте из 100 участниц), но до последнего уверенно шла к золотой медали. И она бы ее завоевала, если бы не обидный промах на последней «стойке».

В итоге едва-едва, но Хинц финишировала первой, выиграв у норвежки Марте Рёйселанд чуть больше 13 секунд. Правда, лидерству немецкая биатлонистка радовалась недолго — неожиданно на ее победу позарилась Вирер.

Итальянка — лидер общего зачета в этом сезоне. А после победы в прошедшей двумя днями ранее гонке преследования Доротея рассчитывала добавить к себе на полку еще одну золотую медаль чемпионата мира. И она это сделала.

После двух огневых рубежей итальянка, казалось, похоронила все шансы на победу, допустив в «лежке» и «стойке» по одному промаху. Однако ни для кого не секрет, что ходом Вирер является одной из лучших в мире. Именно это и позволило ей вернуться в борьбу за место на высшей ступени пьедестала. К этому добавилась точная работа на двух последних рубежах, где она закрыла десять мишеней из десяти. После последней «стойки» Вирер выигрывала у Хинц чуть более двух секунд, и это при том, что немка промахнулась лишь однажды. В итоге Доротея сумела отыграть минуту отставания, которая в индивидуальных гонках дается за каждый промах, а на последних километрах ей пришлось рассчитывать лишь на свою скорость.

Ее итальянка сохранила и даже сумела немного прибавить уже на финишной прямой. Как итог — те же 2,2 секунды отрыва от Хинц и, соответственно, победа Вирер. Обойти ее не смог уже никто. Рёйселанд же осталась с бронзой.

В теории россиянки тоже могли претендовать на медали, но, как уже говорилось ранее, только при условии чистой стрельбы. К сожалению, ошибок на огневых рубежах избежать не удалось. Светлана Миронова успешно преодолела первую «лежку», закрыв пять из пяти мишеней, но затем дважды промахнулась на втором рубеже, без ошибок прошла вторую «лежку», но завалила последний рубеж, допустив еще два обидных промаха. В итоге Миронова расположилась только на 21-м месте, проиграв лидеру 3 минуты и 12 секунд.

Второй из россиянок на трассу вышла Екатерина Юрлова-Перхт. Правда, гонку она прошла практически точь-в-точь по сценарию Мироновой: отличием стал только один промах на последнем огневом рубеже.

Причем ошибка на второй «стойке» оказалась роковой, ведь до нее Екатерина еще могла претендовать на медали. Впрочем, Юрлова, как и на предыдущих гонках этого чемпионата, стала лучшей из россиянок, финишировав 13-й и показав тот же 13-й ход.

«Очень настраивалась на гонку, понимала, что с моим нынешним ходом можно показать результат. Лежа все получилось, стоя, к сожалению, пока не могу найти себя до конца. Понимала, что надо бороться до конца. Даже когда никто не мажет, у меня нет такого: плохо стрельнул — все, пошел пешком. Здесь не самая тяжелая трасса, но высота действует на организм. Порой на рубеже просто не чувствуешь, как срабатывают мышцы. Пытаешься плавно обработать спуск, а получается какой-то дерг», — сказала Юрлова в эфире «Матч ТВ».

Надеяться на чистую стрельбу можно было во время выступления Ларисы Куклиной, которая в данном компоненте в нынешней женской сборной России считалась лучшей. Но этот чемпионат мира для нее складывается слишком неудачно. Во всех своих трех гонках она промазала в общей сумме десять раз. Четыре промаха из них пришлись на индивидуальную гонку. Причем Куклина стала единственной из россиянок, кто ошибся уже на первом огневом рубеже. Уйти с «нулем» Лариса сумела только с последней «стойки», когда отставание от лидера уже составляло почти три минуты и оставалось надеяться только на попадание в топ-20. Впрочем, не случилось и этого — Куклина заняла 23-е место.

«Расстроена, конечно. От большого желания показать результат, что ли. Совсем не такого итога ожидала. Далеко не в своем ритме сработала.

А че нас утешать, если это наша проблема? Тренеры же не могут за нас функционально ответить, или за то, что у нас в голове творится – это знает только сам спортсмен, тренер здесь ни при чем.

Команда в хорошем функциональном состоянии. Мы можем бороться с лидерами ходом. Все в наших руках было, стреляй ноль – будешь в тройке сидеть. Даже с тем ходом, который мы сейчас показываем. Все можно было сделать. Я понимала, что я могу показать результат в индивидуальной гонке, это моя гонка. Но, увы, не смогла», – сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ».

Уже когда Вирер радовалась своей победе, попытку сместить итальянку могла предпринять Ирина Старых — последняя из сотни участниц гонки. Однако Ирине не задался стартовый отрезок, в котором она уступила той же Доротее, например, 10 секунд. Не вышла и стрельба. Первый этап Старых прошла без ошибок, но затем наделала промахов: по одному на втором и третьем рубежах и еще три — на последнем. В итоге она показала худший результат среди россиянок, финишировав только 32-й с отставанием в четыре с лишним минуты.

Следующий старт женщин запланирован на 20 февраля, когда состоится супермикст. Но кто в нем выступит от российской сборной — как от женской, так и от мужской, — пока неизвестно. Зато известны участницы эстафеты, которая пройдет 22 февраля. Россию представят все те же: Юрлова-Перхт, Миронова, Куклина и Старых. Завершат же чемпионат мира два масс-старта. В женском от российской сборной выступит только Юрлова-Перхт: Она набрала 77 очков и стала единственной из россиянок, которой удалось пробиться на финальную гонку, остальные же достаточного количества очков не набрали.