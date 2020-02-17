онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Ставка на опыт: женщины бегут индивидуальную гонку на ЧМ. LIVE

Биатлон. Антхольц. Женская индивидуальная гонка. ОНЛАЙН

В Анхтольце продолжается чемпионат мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
17:22

Старых на втором огневом рубеже допустила один промах, не закрыв первую же мишень.

17:21

Вирер оставляет 2 секунды отрыва от Хинц за 1,5 км до финиша.

17:18

Куклина... Считается лучшим стрелком в женской сборной России, но еще два промаха допустила на третьем огневом рубеже Лариса.

17:17

Доротея Вирер! Даже с двумя промахами лидирует сейчас итальянка! Чисто прошла последний огневой рубеж. Выигрывает она у Хинц 2 секунды! Поборется за золото Доротея!

17:16

Куклина на втором огневом рубеже еще один промах допустила.

17:15

Юрлова-Перхт финишировала. Восьмое время у Екатерины, три промаха и почти две минуты отставания.

17:14

И Ванесса Хинц из последних сил с одним промахом за всю гонку все-таки финишировала первой! Пока что первой! 13,6 секунды выиграла она у Рёйселанд. И крайне эмоционально реагирует на это Ванесса.

17:13

Старых первый огневой рубеж прошла без промахов. 12 секунд проигрывает Ирина ходом.

17:13

Юрлова на том же отрезке бежит восьмой, проигрывая немке минуту и 56,2 секунды.

17:12

Сдает Хинц. На отметке 13,6 км выигрывает уже 14,8 секунды она Рёйселанд.

17:08

Вирер третий огневой рубеж прошла без промахов. А вот Хинц! Один промах на последнем огневом рубеже. Но все еще лидирует немка, выигрывая у Рёйселанд 17,5 секунды. Причем Рёйселанд смазала дважды. Очевидно, ход у норвежки лучше. Что покажет Ванесса?

17:07

Юрлова на последнем огневом рубеже допустила еще один промах.

17:06

Ирина Старых замыкает сегодняшний список участников.

17:05

Финишировала Миронова с Рёйселанд. Норвежка пока лучшая с двумя промахами. Светлана же проиграла 2 минуты и 56,3 секунды, допустив четыре промаха.

17:04

Миронова за 300 метров до финиша бежит пока седьмой.

17:02

А силы-то немку покидают. Был отрыв в 10 секунд у Хинц от Хойниш-Стареги, а на отметке 10,6 км всего лишь минута с лишним. Но если отстреляется без промахов на последней «стойке», то за золото побьется.

17:01

Итак, момент истины. Немка Хинс бежит к последнему огневому рубежу. Пока что 15 из 15 закрытых мишеней у Ванессы.

16:59

У Вирер со стрельбой на этом ЧМ тоже проблемы. Один промах на втором огневом рубеже допустила Доротея.

16:58

У Юрловой третий огневой рубеж пройден без ошибок. Чуть быстрее Мироновой бежит Екатерина, но лидеру уступает минуту и 50 секунд.

16:58

Куклина на первом огневом рубеже допустила один промах.

16:57

Миронова сегодня на «стойке» очень не очень. Еще два промаха допустила Светлана.

16:55

Куклина на отметке 1,6 км бежит быстрее Юрловой и Мироновой. Но ход пока что у Ларисы 16-й.

16:53

Теперь проигрывает она более 20 секунд шведке Эберг. Медаль уже не светит.

16:52

Хойниш-Старега прошла последний огневой рубеж с двумя промахами! Вот так незадача для польской биатлонистки. Отлично шла гонка для нее до этого момента.

16:51

Вирер последним выстрелом на первой «лежке» мажет!

16:51

А вот и конкурента Хойнши-Стареги — немка Ванесса Хинц после двух огневых рубежей закрыла 10 из 10 и опережает польку на 6 секунд.

16:50

Юрлова-Перхт, к сожалению, шансы на медали потеряла сегодня. Два промаха в «стойке» допустила Екатерина. Девятое время и почти 2 минуты отставания от лидера.

16:50

На трассу вышла третья из россиянок — Лариса Куклина стартовала под 70-м номером.

16:48

Миронова на «лежке» сегодня без ошибок. Без промахов третий огневой рубеж проходит Светлана.

16:46

На отметке 8,7 км Миронова бежит пятой, но уступает лидеру чуть более двух минут.

16:45

Выигрывает Хойниш-Старега более 40 секунд у Эберг. Заявка на золото.

16:45

А Экхофф уже «застрелилась» — еще два промаха допускает норвежка. Этот чемпионат мира точно не для нее.

16:44

Хойниш-Старега! Третий рубеж тоже без промахов! 15 из 15 закрыла полька. Лучшая пока что сегодня.

16:43

Доротея Вирер вышла на трассу под 57-м стартовым номером.

16:42

Эберг продолжает борьбу за победу. Ни одного промаха на третьем огневом рубеже.

16:41

Юрлова-Перхт в «лежке» точна — 5 из 5. Но бежит третьей Екатерина, уступая лидеру 8 секунд.

16:40

Рёйселанд тоже мажет, но только один раз. Лучшей по-прежнему остается Хойниш-Старега.

16:39

Миронова в «стойке» два промаха допустила. Ну, и две минуты, соответственно, себе прибавила.

16:38

Юрлова-Перхт на отметке 1,6 км бежит чуть лучше Мироновой, опережает почти на две секунды. Но лидеру — Денизе Херрман — ходом уступает 14,8 секунды.

16:37

А вот Экхофф на «стойке» допустила еще один промах.

16:36

Польская биатлонистка, кстати, уже преодолела второй огневой рубеж. Без промахов. 10 из 10.

16:36

Сама же Миронова на отметке 4,6 км начинает сдавать. Проигрывает она Хойниш-Стареге 3 секунды.

16:35

Рёйселанд на «лежке» закрыла 5 из 5. Быстрее Мироновой норвежка бежит, выигрывая у россиянки 9 секунд.

16:33

Эберг на втором огневом рубеже отстрелялась чисто, не допустив ни одного промаха.

16:33

Вторая из россиянок появилась на трассе: Екатерина Юрлова-Перхт стартовала под 36-м номером.

16:31

И бежит лидером Светлана. 0,1 секунды выигрывает она у Хойниш-Стареги.

16:31

5 из 5 закрывает Миронова! Отлично!

16:30

Подходит Миронова к первому огневому рубежу. Ходом она уступает Экхофф 16,9 секунды. Но идет шестой.

16:28

Пока что только три из девяти биатлонисток отстреляли на «ноль». Лучшая — Моника Хойниш-Старега из Польши.

16:27

Снова страдает Экхофф от проблем со стрельбой. Один промах на «лежке».

16:26

Экхофф перед первым огневым рубежом прибавила ходом. Уже семь секунд выигрывает норвежка у Эберг. А вот Миронова на отметке 1,6 км уступает лидеру 9,7 секунды.

16:25

Эберг на первом огневом рубеже допустила один промах.

16:24

Экхофф на отметке 1,6 км бежит быстрее всех — опережает Эберг почти на 5 секунд.

16:24

За ней одна из претенденток на победу — норвежка Марте Рёйселанд.

16:23

Первая из россиянок стартовала: Светлана Миронова вышла на трассу под 16-м номером.

16:21

Игэн быстрее австрийской биатлонистки на 3 секунды. Эберг — на 7,8.

16:21

Иннерхофер уже преодолела первую отметку в 1,6 км за 4 минуты и 7,8 секунды.

16:19

Норвежка Тириль Экхофф вышла на трассу под девятым стартовым номером. Неудачно складывается для Экхофф этот чемпионат. «Индивидуалка» — отличная возможность подправить статистику.

16:16

Далее с интервалом по 30 секунд стартовали американка Клэр Игэн и победительница индивидуальной гонки прошлогоднего чемпионата мира, шведка Ханна Эберг соответственно.

16:15

Старт дан! Первой на трассу вышла Катарина Иннерхофер из Австрии.

16:11

В Антхольце сегодня с утра был сильный туман, однако на биатлонном стадионе, который расположен в горах, погода прекрасная — солнечно, тепло.

16:10

От сборной России сегодня выступят четыре биатлонистки: Светлана Миронова стартует 16-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 36-й, Лариса Куклина — 70-й, а Ирина Старых — 100-й.

16:05

Начало — в 16.15 по московскому времени.

16:00

Приветствуем всех любителей биатлона на текстовой онлайн-трансляции женской индивидуальной гонки, которая проходит в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.