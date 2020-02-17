Ставка на опыт: женщины бегут индивидуальную гонку на ЧМ. LIVE

Старых на втором огневом рубеже допустила один промах, не закрыв первую же мишень.
Вирер оставляет 2 секунды отрыва от Хинц за 1,5 км до финиша.
Куклина... Считается лучшим стрелком в женской сборной России, но еще два промаха допустила на третьем огневом рубеже Лариса.
Доротея Вирер! Даже с двумя промахами лидирует сейчас итальянка! Чисто прошла последний огневой рубеж. Выигрывает она у Хинц 2 секунды! Поборется за золото Доротея!
Куклина на втором огневом рубеже еще один промах допустила.
Юрлова-Перхт финишировала. Восьмое время у Екатерины, три промаха и почти две минуты отставания.
И Ванесса Хинц из последних сил с одним промахом за всю гонку все-таки финишировала первой! Пока что первой! 13,6 секунды выиграла она у Рёйселанд. И крайне эмоционально реагирует на это Ванесса.
Старых первый огневой рубеж прошла без промахов. 12 секунд проигрывает Ирина ходом.
Юрлова на том же отрезке бежит восьмой, проигрывая немке минуту и 56,2 секунды.
Сдает Хинц. На отметке 13,6 км выигрывает уже 14,8 секунды она Рёйселанд.
Вирер третий огневой рубеж прошла без промахов. А вот Хинц! Один промах на последнем огневом рубеже. Но все еще лидирует немка, выигрывая у Рёйселанд 17,5 секунды. Причем Рёйселанд смазала дважды. Очевидно, ход у норвежки лучше. Что покажет Ванесса?
Юрлова на последнем огневом рубеже допустила еще один промах.
Ирина Старых замыкает сегодняшний список участников.
Финишировала Миронова с Рёйселанд. Норвежка пока лучшая с двумя промахами. Светлана же проиграла 2 минуты и 56,3 секунды, допустив четыре промаха.
Миронова за 300 метров до финиша бежит пока седьмой.
А силы-то немку покидают. Был отрыв в 10 секунд у Хинц от Хойниш-Стареги, а на отметке 10,6 км всего лишь минута с лишним. Но если отстреляется без промахов на последней «стойке», то за золото побьется.
Итак, момент истины. Немка Хинс бежит к последнему огневому рубежу. Пока что 15 из 15 закрытых мишеней у Ванессы.
У Вирер со стрельбой на этом ЧМ тоже проблемы. Один промах на втором огневом рубеже допустила Доротея.
У Юрловой третий огневой рубеж пройден без ошибок. Чуть быстрее Мироновой бежит Екатерина, но лидеру уступает минуту и 50 секунд.
Куклина на первом огневом рубеже допустила один промах.
Миронова сегодня на «стойке» очень не очень. Еще два промаха допустила Светлана.
Куклина на отметке 1,6 км бежит быстрее Юрловой и Мироновой. Но ход пока что у Ларисы 16-й.
Теперь проигрывает она более 20 секунд шведке Эберг. Медаль уже не светит.
Хойниш-Старега прошла последний огневой рубеж с двумя промахами! Вот так незадача для польской биатлонистки. Отлично шла гонка для нее до этого момента.
Вирер последним выстрелом на первой «лежке» мажет!
А вот и конкурента Хойнши-Стареги — немка Ванесса Хинц после двух огневых рубежей закрыла 10 из 10 и опережает польку на 6 секунд.
Юрлова-Перхт, к сожалению, шансы на медали потеряла сегодня. Два промаха в «стойке» допустила Екатерина. Девятое время и почти 2 минуты отставания от лидера.
На трассу вышла третья из россиянок — Лариса Куклина стартовала под 70-м номером.
Миронова на «лежке» сегодня без ошибок. Без промахов третий огневой рубеж проходит Светлана.
На отметке 8,7 км Миронова бежит пятой, но уступает лидеру чуть более двух минут.
Выигрывает Хойниш-Старега более 40 секунд у Эберг. Заявка на золото.
А Экхофф уже «застрелилась» — еще два промаха допускает норвежка. Этот чемпионат мира точно не для нее.
Хойниш-Старега! Третий рубеж тоже без промахов! 15 из 15 закрыла полька. Лучшая пока что сегодня.
Доротея Вирер вышла на трассу под 57-м стартовым номером.
Эберг продолжает борьбу за победу. Ни одного промаха на третьем огневом рубеже.
Юрлова-Перхт в «лежке» точна — 5 из 5. Но бежит третьей Екатерина, уступая лидеру 8 секунд.
Рёйселанд тоже мажет, но только один раз. Лучшей по-прежнему остается Хойниш-Старега.
Миронова в «стойке» два промаха допустила. Ну, и две минуты, соответственно, себе прибавила.
Юрлова-Перхт на отметке 1,6 км бежит чуть лучше Мироновой, опережает почти на две секунды. Но лидеру — Денизе Херрман — ходом уступает 14,8 секунды.
А вот Экхофф на «стойке» допустила еще один промах.
Польская биатлонистка, кстати, уже преодолела второй огневой рубеж. Без промахов. 10 из 10.
Сама же Миронова на отметке 4,6 км начинает сдавать. Проигрывает она Хойниш-Стареге 3 секунды.
Рёйселанд на «лежке» закрыла 5 из 5. Быстрее Мироновой норвежка бежит, выигрывая у россиянки 9 секунд.
Эберг на втором огневом рубеже отстрелялась чисто, не допустив ни одного промаха.
Вторая из россиянок появилась на трассе: Екатерина Юрлова-Перхт стартовала под 36-м номером.
И бежит лидером Светлана. 0,1 секунды выигрывает она у Хойниш-Стареги.
5 из 5 закрывает Миронова! Отлично!
Подходит Миронова к первому огневому рубежу. Ходом она уступает Экхофф 16,9 секунды. Но идет шестой.
Пока что только три из девяти биатлонисток отстреляли на «ноль». Лучшая — Моника Хойниш-Старега из Польши.
Снова страдает Экхофф от проблем со стрельбой. Один промах на «лежке».
Экхофф перед первым огневым рубежом прибавила ходом. Уже семь секунд выигрывает норвежка у Эберг. А вот Миронова на отметке 1,6 км уступает лидеру 9,7 секунды.
Эберг на первом огневом рубеже допустила один промах.
Экхофф на отметке 1,6 км бежит быстрее всех — опережает Эберг почти на 5 секунд.
За ней одна из претенденток на победу — норвежка Марте Рёйселанд.
Первая из россиянок стартовала: Светлана Миронова вышла на трассу под 16-м номером.
Игэн быстрее австрийской биатлонистки на 3 секунды. Эберг — на 7,8.
Иннерхофер уже преодолела первую отметку в 1,6 км за 4 минуты и 7,8 секунды.
Норвежка Тириль Экхофф вышла на трассу под девятым стартовым номером. Неудачно складывается для Экхофф этот чемпионат. «Индивидуалка» — отличная возможность подправить статистику.
Далее с интервалом по 30 секунд стартовали американка Клэр Игэн и победительница индивидуальной гонки прошлогоднего чемпионата мира, шведка Ханна Эберг соответственно.
Старт дан! Первой на трассу вышла Катарина Иннерхофер из Австрии.
В Антхольце сегодня с утра был сильный туман, однако на биатлонном стадионе, который расположен в горах, погода прекрасная — солнечно, тепло.
От сборной России сегодня выступят четыре биатлонистки: Светлана Миронова стартует 16-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 36-й, Лариса Куклина — 70-й, а Ирина Старых — 100-й.
Начало — в 16.15 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей биатлона на текстовой онлайн-трансляции женской индивидуальной гонки, которая проходит в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.