«Вы — позор!» Фанаты-расисты довели форварда «Порту»

Расистские скандалы продолжают терроризировать мировой футбол. 16 февраля проблема коснулась и чемпионата Португалии: темнокожий форвард «Порту» Мусса Марега стал жертвой оскорблений по расовому признаку во время матча против «Витории» (2:1).

На 60-й минуте поединка малиец огорчил вратаря местного клуба. После забитого мяча игрок подбежал к трибунам и похлопал себя ладонью по предплечью, что у африканцев означает знак благодарности родителям. Тогда фанаты хозяев обрушились с бранью на нападающего. Футболист обратил внимание судьи на происходящее, но в ответ получил желтую карточку. В итоге атлет вышел из себя и отказался продолжить встречу — на 72-й минуте противостояния он был заменен.

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Позже сам Марега, записавший в этом сезоне на свой счет шесть голов и пять результативных передач в 17 матчах, в жесткой манере прокомментировал случившееся.

«Эти идиоты приходят на стадион и кричат расистские оскорбления. Пошли вы... Что касается судей, то им тоже спасибо. Мне дали предупреждение за то, что я пытаюсь отстаивать цвет своей кожи. Надеюсь, больше никогда с вами не увидимся. Вы — позор!» — написал футболист у себя в Instagram-аккаунте.

В стане «драконов» немедленно выступили с заявлением относительно инцидента. В нем отмечалось, что в отношении болельщиков, участвовавших в травле игрока, должны быть применены жесткие санкции.

«Федерация футбола Португалии, Лига Португалии и даже правительство осудили оскорбления в адрес Муссы Мареги. Все сотрудники «Порту» солидарны с футболистом, который подвергся неоднократным расистским оскорблениям. Наш клуб решительно осуждает такое поведение болельщиков и продолжит быть в авангарде борьбы с расизмом», — говорится на официальном сайте европейского гранда.

Не остался в стороне от скандала и главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау, назвав случившееся на футбольном поле подлостью.

«Мы возмущены произошедшим. Муссу оскорбляли, начиная с разминки. Мы все семья. Национальность, цвет кожи или рост не имеют значения. Мы люди и заслуживаем уважения, а то, что произошло сегодня, было подло», — цитирует AP Консейсау, после матча написавший у себя в Twitter-аккаунте «Мы все Мусса» и поставивший хештег #notoracism («нет расизму»).

Слова поддержки партнеру по команде также выразил нападающий «Порту» Зе Луиш.

«Мы вместе, брат. Гребем к одному берегу до самого конца», — озвучил свою позицию экс-«спартаковец».

Стоит отметить, что за последнее время это далеко не первый уход футболиста с поля после проявления расизма со стороны болельщиков.

Чего стоит только поведение группы болельщиков киевского «Динамо», которые на протяжении всего домашнего матча 14-го тура чемпионата страны против донецкого «Шахтера» (0:1) выкрикивали с трибун оскорбления в адрес бразильских полузащитников «горняков» Тайсона и Дентиньо.

На 74-й минуте игры, проходившей 10 сентября 2019 года в Киеве, Тайсон не выдержал и показал в ответ фанатам киевлян средний палец и пнул мяч в их сторону, чем лишь раззадорил сектора «динамовцев». Ни игроки бело-голубых, ни диктор стадиона не смогли успокоить разбушевавшиеся трибуны — судейская бригада приостановила поединок и увела команды в подтрибунное помещение. Бразильцы, ставшие жертвой расизма, не смогли сдержать слез.

Когда же встреча возобновилась, арбитр показал Тайсону прямую красную карточку за неспортивное поведение.

«Я люблю свою расу, я бьюсь за цвет. Что бы я ни делал, это все для нас, для любви. Я никогда не буду молчать при встрече с таким бесчеловечным и подлым поведением. Мои слезы были вызваны возмущением, отрицанием происходящего и беспомощностью, ведь я ничего не мог сделать в тот момент. Но нас учили быть сильными и бороться. Бороться за свои права и равенство.

Моя роль — бить себя в грудь, поднять голову и не прекращать борьбу. В расистском обществе недостаточно не быть расистом — все мы должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения. Спасибо всем за слова поддержки.

Мы продолжим бороться. Нет расизму!» — обратился через Instagram к общественности Тайсон, которого сразу поддержали капитан сборной Бразилии Неймар и другие звездные футболисты.