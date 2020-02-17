«Ему просто надо отдать пас»: как Смолов потряс «Реал»

В матче 24-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» принимал «Сельту». Встреча завершилась сенсацией: «сливочные» пропустили в концовке поединка и не сумели вырвать победу у тотального андердога — 2:2.

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На 7-й минуте счет в поединке открыл российский нападающий гостей Федор Смолов: после филигранной передачи от Яго Аспаса отечественный футболист вышел один на один с голкипером мадридцев Тибо Куртуа и не оставил бельгийцу не единого шанса.

Затем Марсело и Серхио Рамос, казалось бы, своими голами спасли «Реал» от потери очков. Однако на 85-й минуте Санти Мина сравнял счет и поверг трибуны мадридской арены в шок.

FINAL Acabу el partido en el Bernabйu. Gran partido de todo el equipo en un partido de esfuerzo y tesуn. ¡Enorme, equipo! ¡Va por vosotros celtismo! GRACIAS



RMA 2-2 CEL#RealMadridCelta #LaLiga pic.twitter.com/uz2PU09Rj4 — RC Celta (@RCCelta) February 16, 2020

Естественно, Смолов стал одним из героев воскресного противостояния. Форвард забил дебютный мяч за «кельтов», что не могло не порадовать как самого футболиста, ставшим 22-м российским футболистом, забивавшим в чемпионате Испании, так и его болельщиков.

«Счастлив от своего первого гола и итогового результата», — написал россиянин в Instagram, позже в Stories поблагодарив своих бывших партнеров по «Локомотиву» за поддержку.

На успешный удар Федора по воротам мирового гранда сразу отреагировали в отечественном футболе и в Испании. Так, ранее выступавший за клуб из Виго легенда российского спорта Александр Мостовой не придал особого значения успеху Смолова, аргументируя свою позицию тем, что нынешний «Реал» далек до совершенства.

«Аспас отдал великолепную передачу. Федор же все сделал правильно: обработал в одно касание, забил. Конечно, молодец. Было ли предчувствие, что забьет? А что тут особенного? Этому «Реалу» забить — ничего такого нет. «Сливочные» тут недавно четыре от «Реала Сосьедад» пропустили»,

— признавался экс-нападающий сборной России в интервью «Чемпионату».

Подобно Мостовому, не стал превозносить заслугу форварда и наставник «Сельты» Оскар Гарсия, объяснивший, почему заменил Смолова на 70-й минуте.

«Невозможно добиться хорошего результата, если не вложиться полностью… Не отдать все силы. Да, у нас был план, и он хорошо сработал. Я доволен сделанными изменениями в составе. Если мы хотим сохранить прописку в Примере, нам во что бы то ни стало нужно показывать характер. Почему заменил Смолова? Нам нужно было усилиться индивидуально сильными игроками. Как никак, были проблемы с доставкой мяча к Федору», — приводит слова Гарсии AS.

А вот партнер Смолова по команде, нападающий «Сельты» Яго Аспас, напротив, похвалил своего одноклубника за реализацию.

«Мы очень хорошо конкурировали. После гола «Реала» нам пришлось внести тактические изменения. Две или три недели назад мы сделали то же самое, но тогда проиграли. Футбол должен нам кое-что за те матчи, в которых мы хорошо поработали и ничего не добились. У Смолова много голов. Ему нужно дать пас в свободную зону, и он забьет»,

– цитирует Аспаса Moiceleste.

Прокомментировал эпизод с забитым мячом Смолова и голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, заявив, что ничью с «кельтами» может дать о себе знать на финише испанского первенства.

«Я очень разочарован, ведь такие потери очков могут стоить нам золотых медалей. Игра оказалась сложной из-за гола Смолова вначале. Как и многие команды, приезжающие на «Сантьяго Бернабеу», «Сельта» защищалась всем составом, а нам надо было обязательно забивать, чтобы отыграться. Во втором тайме мы смогли выйти вперед, но пропустили необязательный гол.

Считаю, что это было следствием расслабленности, просто соперник тоже показал класс», — приводит слова бельгийского вратаря El Chiringuito TV.

Также не скрывал разочарования от результата главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Он отметил потрясающий пас от Суареса и добавил, что оборона в моменте с первым голом просто провалилась.

«Мне обидно, что мы потеряли два очка на своем поле. «Сельта» — отличная команда, которая не заслуживает того, чтобы быть внизу таблицы. Но после огромных усилий с нашей стороны такой результат обиден. В некоторых моментах можно говорить о наших ошибках, но пас Дениса был фантастическим.

Трудно играть по 90 минут каждые четыре дня. Думаю, в случае с голом Смолова мы допустили ошибку, но в целом на данном этапе мы все делаем правильно», — цитирует французского специалиста Marca.

Как итог, «Сельта» с 21 очком осталась на 18-м месте в турнирной таблице Примеры. «Реал» же 53 баллами идет первым, опережая ближайшего преследователя «Барселону» всего на одно очко.