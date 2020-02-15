Крах проекта шейхов: Гвардиола покинет «Манчестер Сити»

Случившееся, безусловно, в корне изменит будущее «горожан»: отсутствие выступлений на международной арене ударит по бюджету клуба, тогда как звезды команды, включая наставника Пепа Гвардиолу, уже летом покинут Манчестер.

Как сообщает The Telegraph, наставник «Манчестер Сити» уже собирает чемоданы, так как бан на игру в Лиге чемпионов УЕФА сильно ударил по специалисту. Не секрет, что главный клубный турнир Старого Света является любимым соревнованием испанца, и идти на столь серьезные жертвы Хосеп совсем не готов.

В британском издании отмечают, что теперь многое, в том числе и решение тренера относительно своих дальнейших планов, будет зависеть от того, удастся ли «Ман Сити» отменить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Реклама

Помимо утечки звезд, манчестерцев ждут еще и колоссальные убытки. Так, по словам финансового эксперта Кирана Магуайра, проект арабских инвесторов во главе с шейхом Мансуром потеряет баснословные €361 млн, что, естественно, может свести на нет заинтересованность владельца в клубе.

«Также «Манчестер Сити» не получит от УЕФА около €120 млн за участие в Лиге чемпионов. К этому добавляются деньги с домашних матчей. Это €45–60 млн. Плюс некоторые спонсоры прекратят сотрудничество из-за того, что он не будет играть в Европе... Потери в размере €180 млн за один сезон критически скажутся на будущем «Сити», — поделился мнением Магуайр в эфире телеканала Sky Sports.

Напомним, что крайне жесткое решение УЕФА было вынесено в пятницу. Соответствующее заявление об отстранении «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два года было опубликовано на официальном сайте ведомства:

«После слушания, которое состоялось 22 января 2020 года, судебная палата CFCB обратилась к «Манчестер Сити» с объявлением о том, что разбирательства в отношении английского клуба по факту возможных нарушений ФФП прекращены. Клуб отстранен от участия в турнирах под эгидой УЕФА в течение двух лет, начиная с сезона-2020/2021».

Как итог, «горожане» не смогут выступить ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы в сезонах-2020/21 и 2021/22. Кроме того, на «горожан» наложен штраф в размере €30 млн.

Причиной серьезных санкций по отношению к английскому клубу стали «серьезные нарушения» правил лицензирования ФФП. Согласно вердикту УЕФА, «Ман Сити» с 2012 по 2016 год нечестным путем завышал данные о доходах от спонсоров. По информации The Guardian, англичане указывали, что в 2012-2013 годах потратили €180 млн, тогда как имели право израсходовать только €45 млн в соответствии с реальными спонсорскими контрактами.

Что интересно, Английская премьер-лига (АПЛ) сохранит квоту в количестве четырех команд в Лиге чемпионов. И если «МС» завершит сезон в топ-4, то в ЛЧ от Англии выступит команда, которая займет пятое место.

Несмотря на столь резонансное известие, многие футбольные чиновники пока не дают комментариев относительно бана «МС». Высказался лишь президент испанской Примеры Хавьер Тебас, который назвал наказание английского клуба «хорошим примером» для остальных финансовых гигантов.

«УЕФА наконец принимает решительные меры. Внедрение правил финансового фэйр-плей и наказание клубов за финансовый допинг являются важнейшими мерами для поддержки будущего футбола. Сегодня мы получили хороший пример», — привел слова Тебаса журналист Роб Харрис.

Впоследствии свою позицию относительно случившегося обозначили и в «Сити»: в клубе выразили намерение обжаловать решение УЕФА.

«Мы разочарованы, но не удивлены решением УЕФА. Клуб понимает необходимость рассмотрения дела в независимой организации. В декабре 2018 года офис расследований УЕФА уже опубликовал вероятное решение, хотя тогда оно даже не началось. Учитывая, что в СМИ неоднократно появлялась различная информация, не было сомнений, каким будет исход рассмотрения дела. Клуб направил жалобу дисциплинарному органу УЕФА. Жалоба соответствует правилам CAS. Проще говоря, УЕФА инициировал дело, рассмотрел его и вынес решение. Мы с ним не согласны и будем судиться», — говорится в заявлении английского гранда.

Так или иначе, можно лишь посочувствовать «горожанам». «Манчестер Сити» стал жертвой собственных богатств, в болельщики – заложниками ситуации, которым с наибольшей вероятностью предстоит в ближайшее время наблюдать крах некогда грозного клуба.