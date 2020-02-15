«Ты из Уханя?» Буффона раскритиковали за юмор о коронавирусе

Продолжается череда скандальных шуток о коронавирусе в мире мирового футбола. На сей раз не с лучшей стороны отличился один из величайших вратарей современности, икона «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

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Эпизод произошел в смешанной зоне стадиона «Сан-Сиро» после первого матча полуфинала Кубка Италии с «Миланом», завершившегося со счетом 1:1.

«Будь осторожен, корона… Я наблюдаю за тобой. Черт, ты из Уханя?!» — с улыбкой обратился чемпион мира – 2006 к фанату из Китая, намекнув на город, ставший эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV.

42-летний страж ворот «старой сеньоры» постарался максимально сгладить неприятную ситуацию и, по-дружески потрепав поклонника по голове, как ни в чем не бывало продолжил раздавать автографы.

К несчастью для Буффона, фраза, брошенная в адрес молодого человека азиатской внешности попала на видео и тут же вызвала осуждение в социальных сетях. Как сообщает Football Italia, особое недовольство произошедшим проявили члены китайской общины в Италии, которые сделали акцент на резком росте расистского поведения после вспышки эпидемии коронавируса.

Faccio fatica a respirare pic.twitter.com/vemHWMrL1S — Make Roma Great Again #Spall3tti (@cortomuso) February 14, 2020

Cтоит заметить, что шутка итальянца о неизвестной до 2020 года пневмонии, эпидемия которой продолжает волновать население всего мира (по данным DXY.cn на 15 февраля, коронавирусом заразились более 67 тыс. человек, из которых умерли 1526, тогда как вылечились 8270), стала уже третьей за последнюю неделю от представителей спорта №1.

Так, 12 февраля попал в новости хроники экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, досрочно покинувший сборы «Рубина» по причине рождения третьей дочери. Россиянин выложил в Instagram фотографию, на которой его стрижет парикмахер азиатской внешности. Публикацию футболист подписал одним словом: «Коронавирус».

Естественно, пост Тарасова вызвал большой резонанс в интернете, а на странную шутку моментально отреагировали в организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE).

«Данная фотография, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, и, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ. Российский футбольный союз (РФС) может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами — нужно обратиться к ним за деталями», — приводило позицию пресс-службы FARE РИА «Новости».

Впоследствии сам парикмахер вступился за Дмитрия, назвав обвинявших атлета в расизме «дебилами», тогда как сам Тарасов принес извинения.

«Я бы хотел извиниться перед всеми, кого могло это задеть или обидеть. Признаю, что она была не совсем удачной, учитывая обстановку в мире и ситуации вокруг этого вируса. Я совсем не считаю, что болезнь может быть хоть как-то связана с национальностью или расой — этот стереотип абсолютно неправильный.

Я от всей души желаю всем скорейшего выздоровления и надеюсь, что скоро эпидемия сойдет на нет. Постараюсь в дальнейшем быть поаккуратнее в юморе», — цитировал «Чемпионат» футболиста, сумевшего избежать наказания от Российского футбольного союза (РФС).

А незадолго до этого спровоцировал расистский скандал еще и полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Деле Алли. Спортсмена раскритиковали за видеозаписи в социальной сети Snapchat, на которых он шутит о бушующей эпидемии.

Как информировало издание Daily Star, обвинения в адрес игрока «шпор» были вызваны тем, что на прошлой неделе хавбек записал крайне неоднозначные ролики в лондонском аэропорте «Хитроу». На первом Алли сидит с маской на лице, прислушиваясь к разговору людей с азиатским акцентом.

«Корона-чтооо? Пожалуйста, слушайте со звуком», — подписал пост атлет.

А уже для следующего видео Деле снял на камеру мужчину азиатской внешности и антисептическое средство.

«Этому вирусу надо быть быстрее, чтобы достать меня», — прокомментировал происходящее Алли.

Как итог, футболисту за неуместный юмор досталось как от СМИ и Футбольной ассоциации Англии (FA), открывшей дисциплинарное дело в отношении хавбека, так и от болельщиков, не оценивших публикации англичанина и обрушившихся на Деле с оскорблениями в комментариях в социальных сетях.

«Сожалею, что опубликовал эти видеозаписи. Незамедлительно удалил их, когда понял, что это может кого-то задеть. Ни в коем случае не хотел этого! Приношу самые искренние извинения тем, кого оскорбил своими роликами», — сделал заявление футболист «Тоттенхэма».