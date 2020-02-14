«Кажется, он супермен»: когда закончится спад Овечкина

Имя Александра Овечкина, как это часто бывает в современной истории НХЛ, не сходит с первых полос изданий. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» ведет свою команду к очередному трофею, рассчитывает побороться за второй в карьере и за три года Кубок Стэнли, сражается за титул лучшего снайпера сезона и гонится за великим Уэйном Гретцки в историческом разрезе.

Овечкина не раз хоронили, полагая, что в его игре наступил возрастной спад, но ни перед, ни по ходу нынешнего регулярного чемпионата таких разговоров не было. Другое дело, что и продолжения его серии из «Морис Ришар Трофи» (приз лучшего снайпера сезона в НХЛ) не ожидалось.

Александр играл стабильно, но без блеска на старте сезона, в то время как молодой чех Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» улетел вперед в снайперской гонке, словно на крыльях.

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Однако затем была вторая половина января, за которую капитан «столичных» оформил два хет-трика, а всего в пяти играх забросил 11 шайб. Россиянин тогда догнал и перегнал Пастрняка, достигнув отметки в 40 взятий ворот в текущем сзеоне. Попутно Овечкин превзошел по голам в регулярных чемпионатах за карьеру легендарных Марио Лемье, Стива Айзермана и Марка Мессье, выйдя на восьмую строчку в списке лучших.

До следующей цели среди великих — снайпера 80-х и 90-х Майка Гартнера — еще прилично, но при этом Ови достиг рубежа в 698 шайб и остановился в двух голах от элитного «клуба 700».

И вот тут как отрезало на несколько встреч. Овечкин не смог отличиться в поединке с «Филадельфия Флайерз», где его команда была разгромлена (2:7), затем ушел без голов со льда в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5), повторив свой антирекорд по полезности (-4).

В состоявшемся в ночь на 14 февраля по Москве матче против «Колорадо Эвеланш» «Кэпс» победили (3:2), прервав легкую серию неудач, но атаковавший из любых позиций Ови все равно снова не забил.

Пока Александр молчит, его снова обошел сделавший хет-трик Пастрняк, а также лидер «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, у которых теперь по 41 голу.

«Сейчас за ним следят внимательнее, чем когда он забивал 600-й гол. Он всегда с микрофоном, наши матчи показывают на федеральном канале, меняется время игр. Все это замечательно. Это идет на пользу хоккею. Мы обязаны обращать внимание на такую звезду и его достижения, — отметил главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден. — Но вы только подумайте, какое это давление, а он все-таки человек. Хотя иногда кажется, что он супермен. Думаю, что он очень обрадуется, когда этот рубеж останется позади. Тогда он поможет нам исправить наши ошибки. Он знает, что голы придут, если наша команда играет правильно и побеждает».

Сам российский нападающий смотрит на ситуацию философски:

«Мы знаем, что случилось. Но вам не скажу, потому что это неправильно. Все должно оставаться внутри команды. Мы смотрели записи и знаем, где ошибались, так что все будет хорошо. Спад? На самом деле это хорошо. Не получится весь сезон провести стабильно. Всегда будут спады, подъемы, все знают, что однажды по ходу сезона это произойдет. Хорошо, что это случилось сейчас, а не в плей-офф или перед плей-офф. Так что нам надо собраться, сконцентрироваться и начать побеждать».

Ничего страшного действительно не происходит, хотя влияние рубежа в 700 шайб, о котором сейчас не говорит только ленивый, наверняка какое-то значение да имеет.

Давление в преддверии такой цифры становится серьезнее. Игрок хочет скорее разменять ее и немножко суетится, а чем дольше не забивает, тем беспокойнее становится. И все это не способствует результату.

Такое случается сплошь и рядом во всех видах спорта даже с самыми великими. В футболе, например, признанные бомбардиры частенько забивают знаковые юбилейные голы только с пенальти — с игры мяч не идет в ворота.

Собственно, это уже шестой отрезок из трех безголевых встреч для Александра Великого в сезоне, что не делает его менее острым снайпером.

В конце концов Овечкин свои 699-й и 700-й голы забьет, и произойдет это скорее раньше, чем позже, но сам он говорит все правильно: плей-офф действительно важнее, и вся борьба начнется в нем.

Борьба с Пастрняком за свой девятый «Морис Ришар» — это хорошо, но «Вашингтон» сейчас борется с «Бостоном» за первое место в Восточной конференции. Жаль только, что очных противостояний у них до Кубка Стэнли в этом сезоне уже не будет.

Что же до хоккея, то глобально рецепта против нынешнего Овечкина, которому ассистирует гениальный плеймейкер Никлас Бэкстрем, недавно продливший контракт с клубом на шесть лет, так что, ладно Пастрняк, Гретцки есть о чем волноваться.