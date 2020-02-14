Попались на махинациях: «Ман Сити» отстранили от еврокубков

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение — «Манчестер Сити» отстранен от участия в еврокубках на два года. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. При этом решение о дисквалификации было принято еще 22 января после соответствующей рекомендации со стороны комиссии по расследованию нарушений финансового фэйр-плей (CFCB).

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«После слушания, которое состоялось 22 января 2020 года, судебная палата CFCB обратилась к «Манчестер Сити» с объявлением о том, что разбирательства в отношении английского клуба по факту возможных нарушений ФФП прекращены. Клуб отстранен от участия в турнирах под эгидой УЕФА в течение двух лет, начиная с сезона-2020/2021», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Манчестер Сити» не сможет выступить ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы в сезонах-2020/21 и 2021/22. Кроме того, на «горожан» наложен штраф в размере €30 млн.

Сама Английская Премьер-лига сохранит квоту в количестве четырех команд в Лиге чемпионов, несмотря на отстранение «Сити». Если манкунианцы завершат сезон в первой четверке, то в главном клубном турнире Европы от Англии выступит команда, которая займет пятое место. На данный момент пятую строчку в турнирной таблице АПЛ занимает «Шеффилд Юнайтед», у которого 39 баллов, после него идут «Тоттенхэм Хотспур» (37), «Эвертон» (36), «Манчестер Юнайтед» (35) и «Вулверхэмптон» (35).

Причиной отстранения английского клуба от еврокубков послужили «серьезные нарушения» правил лицензирования ФФП. Согласно вердикту УЕФА, «Ман Сити» с 2012 по 2016 год нечестным путем завышал данные о доходах от спонсоров. По информации The Guardian, англичане указывали, что в 2012-2013 годах потратили €180 млн, тогда как имели право израсходовать только €45 млн в соответствии с реальными спонсорскими контрактами.

«Сити» имеет право обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для подачи апелляции. И в клубе уже выразили намерение обжаловать решение УЕФА.

«Мы разочарованы, но не удивлены решением УЕФА. Клуб понимает необходимость рассмотрения дела в независимой организации. В декабре 2018 года офис расследований УЕФА уже опубликовал вероятное решение, хотя тогда оно даже не началось. Учитывая, что в СМИ неоднократно появлялась различная информация, не было сомнений, каким будет исход рассмотрения дела. Клуб направил жалобу дисциплинарному органу УЕФА. Жалоба соответствует правилам CAS. Проще говоря, УЕФА инициировал дело, рассмотрел его и вынес решение. Мы с ним не согласны и будем судиться»,

— говорится в сообщении «Ман Сити».

В клубе отметили важную деталь — утечка информации уже была. И неоднократно. Еще ранее New York Times сообщал, что «горожанам» грозит дисквалификация в еврокубках как минимум на один сезон за нарушение ФФП, и данный вердикт должен был вступить в силу уже с сезона-2020/21. Об этом говорил и глава следственной палаты УЕФА Ив Летерм. По его данным, «Сити» предоставил поддельные документы в ходе расследования в отношении английского клуба еще в 2014 году. Тогда клуб признали виновным в нарушении правил финансового фэйр-плей, однако в УЕФА обошлись лишь штрафом в £49 млн и сокращением заявки команды на Лигу чемпионов до 22 футболистов из 25 возможных. Кроме того, «Манчестер Сити» был ограничен в финансовых расходах на трансферы в течение следующих двух сезонов.

Англичане пытались провести встречу с Летермом, однако она так и не состоялась. Также в «Сити» выразили возмущение тем фактом, что данная информация стала достоянием общественности.

«Материал New York Times со ссылкой на «людей, знакомых с делом» в любом случае чрезвычайно беспокоит. Суть такова, что либо добросовестность «Манчестер Сити» в отношении комиссии по расследованию нарушений ФФП (CFCB) была неуместна, либо информация о работе ведомства искажается лицами, которые хотят нанести ущерб репутации клуба и его коммерческим интересам. Или и то, и другое»,

— сообщили в пресс-службе «Сити» и подчеркнули, что никакой фальсификации документов не было, а информация о доходах и расходах была предоставлена в УЕФА в полном объеме.

Английский клуб неоднократно попадал в скандальные истории, связанные с нарушениями ФФП. Санкции могли быть применены к «Сити» и в 2015 году, однако тогда УЕФА обошелся только штрафом. Кроме того, известный портал Football Leaks, который знаменит тем, что публикует секретные документы и информацию о делах, происходящих в футбольной сфере, опубликовал сведения о том, что руководство «Манчестер Сити» имело неофициальные договоренности с тогдашним президентом УЕФА Мишелем Платини и экс-генеральным секретарем организации Джанни Инфантино, ныне возглавляющим Международную федерацию футбола (ФИФА). В частности, утверждалось, что клуб неоднократно проводил крупные финансовые махинации, избегая при этом санкций как раз благодаря Платини и Инфантино. Отмечалось, что владелец английского клуба, миллиардер из ОАЭ и член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян заключил договор с двумя спонсорами из своего эмирата. При этом одной из сторон оказался государственный инвестиционный фонд. И цифры, которые были прописаны в официальных документах, оказались минимум в три раза выше реальной рыночной стоимости.

Платини и Инфантино якобы знали о махинациях со стороны «Сити», но по договоренности с клубом ничего не предпринимали.