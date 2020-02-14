«Звали убийцей»: соперник Дадашева сразится с россиянином

«Не позволю встать на моем пути»

Боксер Субриэль Матиас, после поединка с которым скончался Максим Дадашев, пропустивший от пуэрториканца более 300 ударов и получивший опухоль мозга, снова выйдет на ринг против россиянина.

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В феврале было объявлено, что Матиас выступит в андеркарде супербоя Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер за пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) — поединок состоится уже 22-го числа (ранним утром 23-го — по московскому времени).

Соперником Субриэля станет Петрос Ананян — 31-летний россиянин армянского происхождения, который провел 18 поединков на профессиональном уровне, потерпев два поражения и дважды сведя бой к ничьей.

Некоторые болельщики уже пишут в комментариях к новостям об этом поединке, что Ананян должен отомстить за Дадашева («Давай за себя и за Макса!»),

однако сам российский боксер высказывается о сопернике только в уважительном тоне.

«О таком моменте мечтает каждый — и я не могу дождаться, когда смогу продемонстрировать свои навыки на большом шоу, — признается Ананян. — Я усердно тренируюсь, изучая стиль оппонента и его слабые места, тщательно готовлю стратегию на бой. Этот поединок очень важен для меня — благодаря победе я смогу затем воплотить свои мечты. Я прошел долгий путь, чтобы добиться своих целей, и уже готов совершить следующий большой шаг 22 февраля».

Речь Петроса может показаться пафосной, но его можно понять — не каждого приглашают выступать в Лас-Вегасе в преддверии боя Фьюри — Уайлдер, пусть и в андеркарде.

Ну а если ему удастся одолеть Матиаса, то это может стать медийным успехом (россиянин победил последнего соперника Дадашева) и, конечно, большим спортивным достижением.

Субриэль является сейчас без преувеличения восходящей звездой бокса. В 15 поединках на профессиональном уровне он одержал 15 побед и все — досрочно.

12 раз он отправлял соперников в нокаут, а еще трижды они сами сдавались по медицинским показаниям, куда можно отнести и трагический случай Дадашева. Выходить на ринг против Матиаса реально страшно, и победа над ним помогла бы Петросу реабилитироваться после двух поражений в трех последних поединках.

А вот что сказал Субриэль:

«Я очень взволнован предстоящим поединком, готовлюсь к нему по максимуму — как и ко всем предыдущим боям. Неважно, кто будет моим соперником, — все мы преследуем одну и ту же мечту.

Благодарен Ананяну за то, что согласился выйти со мной на ринг, но не позволю ему встать на моем пути.

Мы подарим фанатам отличное шоу, и 22 февраля узнаем, кто больше готов победить».

«Меня гложет смерть Дадашева»

Главный вопрос — восстановился ли пуэрториканец психологически после произошедшего в июле с Дадашевым и насколько встреча с другим россиянином способна выбить его из колеи.

«Многие люди из России писали мне, называя убийцей и предъявляя другие подобные обвинения. Однако тот, кто разбирается в спорте, знает, что на месте Максима мог легко оказаться я,

— рассказывал Матиас пуэрториканским СМИ спустя несколько месяцев после инцидента. — Меня гложет смерть Дадашева, я не буду врать. Я страдал из-за этого так сильно, как если бы потерял близкого родственника».

Боксер признался, что после смерти россиянина написал в личные сообщения на странице Дадашева в Instagram, которую начала вести его жена, и выразил свои соболезнования. Никакого ответа Субриэль не получил, но сказал, что прекрасно понимает причину.

«После этого боя я осознал, что никому не известно, когда настанет его последний день, и что бокс — это очень серьезно.

Я советую всем спортсменам: если ты не готов достаточно физически и ментально, не выходи на ринг», — подытожил Матиас.

Несмотря на такие переживания, пуэрториканец уже провел один поединок после смерти Дадашева и сделал это успешно. В своем родном городе Фахардо Субриэль нокаутировал в пятом раунде аргентинца Хонатана Хосе Эниса. После мощного хука слева соперник упал и не смог подняться, пока судья отсчитывал до десяти.

Однако тогда обстоятельства были весьма благоприятными — родной город, не самый сильный соперник — все, чтобы Матиас смог восстановиться и почувствовать уверенность в себе.

Теперь же это будет Лас-Вегас, а противостоять ему будет опытный россиянин.