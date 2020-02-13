Закрыть антирекорд: женский спринт на ЧМ. LIVE

В прошлом году золото ЧМ в женском спринте завоевала Анастасия Кузьмина из Словакии, которая уже завершила карьеру. Серебро и бронзу выиграли норвежка Ингрид Тандреволд и немка Лаура Дальмайер соответственно. В сегодняшней гонке из этой троицы участвует только Тандреволд. Из россиянок тогда лучшей стала Юрлова-Перхт, финишировавшая седьмой.