Закрыть антирекорд: женский спринт на ЧМ. LIVE

Сократилось отставание Тандреволд от Фиалковой на несколько секунд.
Юрлова в первой десятке. Проигрывает она Тандреволд 19,8 секунды.
Тандреволд после 3,6 км пока что бежит лучше всех, но отметку не пересекла еще Фиалкова, которая после «лежки» выигрывала у норвежки 11 секунд.
После первого огневого рубежа Юрлова идет девятой, проигрывая лидеру — Паулине Фиалковой — 26,5 секунды.
Юрлова! Очень обидный последний выстрел. Хорошо все начиналось, но последнюю мишень закрыть Екатерина не смогла, к сожалению.
Тандреволд чуть замешкалась, но первый огневой рубеж отработала четко.
Юрлова после 2,2 км идет в первой пятерке, проигрывает ходом Эхкофф 9 секунд. Но у норвежки, напомним, два промаха.
Рейселанд отработала быстро и четко — 5 из 5.
И Вирер мажет на лежке. Один промах у Доротеи.
Юрлова бежит быстрее Вирер, но Эхкофф ходом уступает чуть более пяти секунд.
Экхофф неожиданно допускает два промаха на первом огневом рубеже.
Вирер проигрывает Экхофф после первого километра 6,6 секунды.
После 2,2 км Эхкофф опережает польскую биатлонистку уже на 9,6 секунды.
За Юрловой в гонку вошла еще одна претендентка на медали — Лиза Виттоцци.
Моника-Хойниш показывала лучшее время до первого огневого рубежа, но уже на отметке 1,1 км ее подвинула Экхофф.
И, наконец, первая россиянка вышла на трассу: Екатерина Юрлова-Перхт стартовала под 19-м номером.
И пошла тяжелая артиллерия: Доротея Вирер, Марте Рёйселанд и Ингрид Тандреволд вступили в борьбу за золото.
Хойниш-Старега отстрелялась на первой лежке без ошибок — 5 из 5.
Норвежка Тириль Экхофф вышла на трассу под 11-м стартовым номером. Одна из главных претенденток на победу сегодня.
Лена Хекки из Швейцарии также стартовала.
За ней с разницей в 30 секунд стартовали Суви Минккинен из Финляндии, японка Фуюко Татидзаки, эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм и украинка Юлия Джима.
Старт дан! Первой на трассу вышла Моника Хойниш-Старега из Польши.
Чемпионат мира стартовал вчерашней смешанной эстафетой. Сборная России заняла шестое место. Таким образом, количество гонок, в которых россияне остались без медалей в этом сезоне, дошло до 27-ми. Это абсолютный антирекорд российской сборной. Будет ли он сегодня обновлен?
В прошлом году золото ЧМ в женском спринте завоевала Анастасия Кузьмина из Словакии, которая уже завершила карьеру. Серебро и бронзу выиграли норвежка Ингрид Тандреволд и немка Лаура Дальмайер соответственно. В сегодняшней гонке из этой троицы участвует только Тандреволд. Из россиянок тогда лучшей стала Юрлова-Перхт, финишировавшая седьмой.
Погода в Антхольце сегодня не самая благоприятная. Особенно по сравнению с вчерашним днем. Пасмурно, холодно, ветрено. К тому же ночью прошел обильный снегопад.
Сборную России сегодня представят: Екатерина Юрлова-Перхт, получившая 19-й стартовый номер, Светлана Миронова (43-ая), Лариса Куклина (70-ая) и Ирина Старых (91-ая).
Начало гонки запланировано на 16.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце.