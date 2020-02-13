Закрыть антирекорд: женский спринт на ЧМ. LIVE

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Чемпионат мира по биатлону. Женщины. Спринт 7,5 км. ОНЛАЙН

В итальянском Антхольце проходит чемпионат мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской спринтерской гонки на 7,5 км.
Трансляция
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17:06

Сократилось отставание Тандреволд от Фиалковой на несколько секунд.

17:05

Юрлова в первой десятке. Проигрывает она Тандреволд 19,8 секунды.

17:04

Тандреволд после 3,6 км пока что бежит лучше всех, но отметку не пересекла еще Фиалкова, которая после «лежки» выигрывала у норвежки 11 секунд.

17:02

После первого огневого рубежа Юрлова идет девятой, проигрывая лидеру — Паулине Фиалковой — 26,5 секунды.

17:01

Юрлова! Очень обидный последний выстрел. Хорошо все начиналось, но последнюю мишень закрыть Екатерина не смогла, к сожалению.

17:01

Тандреволд чуть замешкалась, но первый огневой рубеж отработала четко.

17:00

Юрлова после 2,2 км идет в первой пятерке, проигрывает ходом Эхкофф 9 секунд. Но у норвежки, напомним, два промаха.

17:00

Рейселанд отработала быстро и четко — 5 из 5.

16:59

И Вирер мажет на лежке. Один промах у Доротеи.

16:58

Юрлова бежит быстрее Вирер, но Эхкофф ходом уступает чуть более пяти секунд.

16:57

Экхофф неожиданно допускает два промаха на первом огневом рубеже.

16:56

Вирер проигрывает Экхофф после первого километра 6,6 секунды.

16:56

После 2,2 км Эхкофф опережает польскую биатлонистку уже на 9,6 секунды.

16:55

За Юрловой в гонку вошла еще одна претендентка на медали — Лиза Виттоцци.

16:55

Моника-Хойниш показывала лучшее время до первого огневого рубежа, но уже на отметке 1,1 км ее подвинула Экхофф.

16:54

И, наконец, первая россиянка вышла на трассу: Екатерина Юрлова-Перхт стартовала под 19-м номером.

16:54

И пошла тяжелая артиллерия: Доротея Вирер, Марте Рёйселанд и Ингрид Тандреволд вступили в борьбу за золото.

16:52

Хойниш-Старега отстрелялась на первой лежке без ошибок — 5 из 5.

16:50

Норвежка Тириль Экхофф вышла на трассу под 11-м стартовым номером. Одна из главных претенденток на победу сегодня.

16:49

Лена Хекки из Швейцарии также стартовала.

16:47

За ней с разницей в 30 секунд стартовали Суви Минккинен из Финляндии, японка Фуюко Татидзаки, эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм и украинка Юлия Джима.

16:45

Старт дан! Первой на трассу вышла Моника Хойниш-Старега из Польши.

16:40

Чемпионат мира стартовал вчерашней смешанной эстафетой. Сборная России заняла шестое место. Таким образом, количество гонок, в которых россияне остались без медалей в этом сезоне, дошло до 27-ми. Это абсолютный антирекорд российской сборной. Будет ли он сегодня обновлен?

16:35

В прошлом году золото ЧМ в женском спринте завоевала Анастасия Кузьмина из Словакии, которая уже завершила карьеру. Серебро и бронзу выиграли норвежка Ингрид Тандреволд и немка Лаура Дальмайер соответственно. В сегодняшней гонке из этой троицы участвует только Тандреволд. Из россиянок тогда лучшей стала Юрлова-Перхт, финишировавшая седьмой.

16:30

Погода в Антхольце сегодня не самая благоприятная. Особенно по сравнению с вчерашним днем. Пасмурно, холодно, ветрено. К тому же ночью прошел обильный снегопад.

16:25

Сборную России сегодня представят: Екатерина Юрлова-Перхт, получившая 19-й стартовый номер, Светлана Миронова (43-ая), Лариса Куклина (70-ая) и Ирина Старых (91-ая).

16:20

Начало гонки запланировано на 16.45 мск.

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце.