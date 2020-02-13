«Так выступать недопустимо»: Россия вновь осталась без медалей

Старт чемпионата мира в итальянском Антхольце российские любители биатлона ждали, находясь в состоянии напряжения и смятения ввиду провального для сборной России сезона. Ничего хорошего от грядущего первенства не ждал даже глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Однако определенные меры, направленные на улучшение позиций национальной команды, все же были приняты. В основном они коснулись технической части: была увеличена сервис-бригада, а для повышения качества лыж и их скольжения СБР воспользовалась, наконец, шлифт-машиной.

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Стартовал чемпионат с весьма удобной в плане оценки текущего состояния отечественных биатлонистов гонки — смешанной эстафеты, в которой первые два этапа бежали девушки, а последние — мужчины. Так, Россию от женской команды представили Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт, а из мужской команды ожидаемо были взяты Матвей Елисеев с Александром Логиновым. Относительно мужчин никаких вопросов не возникало, выбор в их пользу был ожидаем и рационален, чего не скажешь о представительницах прекрасного пола. Со Старых, впрочем, решилось сразу: она и сама на январском этапе Кубка мира в Поклюке доказала, что из своей команды является лучшей в соотношении скорость/стрельба, а вот кого поставить на второй этап, тренерский штаб определился только накануне гонки. В итоге из Екатерины Юрловой-Перхт и Светланы Мироновой выбрали первую.

Смешанную эстафету в Антхольце открыла Ирина Старых. До первого огневого рубежа 32-летняя россиянка держалась в группе лидеров и бежала умеренным темпом, да и стрельбу в положении лежа прошла безошибочно. А вот перед вторым рубежом Старых резко сдала.

Биатлонистка стала терять силы, набирая все больше секунд отставания от лидера, и едва не выбыла из первой десятки. Ее стрельба в «стойке» лишь ухудшила ситуацию: Старых допустила три промаха и чуть не ушла на штрафной круг, закрыв мишени тремя дополнительными патронами. В итоге свой этап Ирина закончила лишь на 14-м месте, проиграв лидеру чуть меньше минуты.

После своего проката биатлонистка пожаловалась на нехватку сил, что, очевидно, не может не вызывать вопросов относительно ее готовности к этому чемпионату, учитывая, что турнир только-только начался, а до него у Старых было 2,5 недели на восстановление и тренировки. При этом сама россиянка утверждает, что и на сборах, и за сутки до гонки находилась в отличной форме.

«Извините за мой этап, искренне прошу прощения, это вообще недопустимо так выступать здесь. Было на самом деле очень тяжело, очень волнительно, видимо, это и сказалось.

За стрельбу я очень переживала. На последнем круге мне не хватило сил. Я даже не знаю, как это объяснить. Было очень тяжело. Я не могла ни за кем попытаться подержаться, не знаю, с чем это связано. На сборе я чувствовала себя вообще прекрасно, вчера на тренировке чувствовала себя идеально. Не знаю, что случилось за сутки», — сказала Старых в эфире телеканала «Матч ТВ».

После нее в гонку вступила Юрлова-Перхт, которой предстояло решить сложную задачу по сокращению отставания. Учитывая тот факт, что биатлонистка в свои 34 года не может похвастать отличным ходом, надеяться оставалось лишь на ошибки лидеров. В какой-то степени так оно и вышло: и Доротея Вирер, и Тириль Экхофф на первом огневом рубеже без дополнительных патронов не обошлись. Но в «лежке» один раз промахнулась и россиянка, хотя проигрывала лидерам уже на 10 секунд меньше. То же отставание сохранилось и после второго огневого рубежа, который Юрлова прошла без промахов.

«Сегодня про себя не думала, больше думала про то, как принести пользу команде, поэтому старалась работать на максимум. Я просто старалась откинуть все негативные мысли, концентрироваться только на данном соревновании и работать, показывая то, что умею делать», — сказала спортсменка уже после своего финиша.

Теоретически ситуацию можно было улучшить, благо последние этапы бежали два лучших российских биатлониста, а Елисеев так и вовсе ходом может конкурировать с мировыми лидерами. Однако он похоронил все шансы на медали уже после первой же стрельбы.

Елисеев неожиданно допустил три промаха в «лежке» и еле избежал ухода на штрафной круг. Подобный провал президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев объяснил проблемами со снаряжением — якобы у Елисеева сломался крючок, который цепляется за ремень. Сам же биатлонист пожаловался и на свое самочувствие.

«Конечно, рассчитывал получше пробежать. Гонка не получилась, откровенно говоря. Самочувствие тяжелое было. Мне казалось, что я намного больше проиграл ходом. Поэтому немножко удивился, что не так плохо получилось. На лежке, наверное, волнение какое-то было. Пристрелка была достаточно проблемной»,

— заявил Елисеев.

Теперь у сборной России стояла трудновыполнимая, но реальная задача по попаданию в топ-5. Закрывал гонку Логинов и со своей работой справился прекрасно. Ходом он был одним из лучших и сумел сократить отставание до минуты. Во многом помогла и удачная работа на огневых рубежах — после «лежки» и «стойки» Логинов закрыл 10 мишеней из десяти без промахов. Но до попадания в первую пятерку не хватило всего несколько секунд.

Гонку ожидаемо выиграла сборная Норвегии, в тройку лидеров попали итальянцы и, внезапно, чехи. В топ-5 вошли немецкие и украинские биатлонисты. Россия же обновила свой антирекорд, проведя 27-ю гонку без наград подряд.

По итогам эстафеты, что примечательно, Логинов общаться с прессой не стал. Не будет никаких комментариев от него и до последней гонки чемпионата мира. Биатлонист еще до старта первенства принял решение игнорировать СМИ. То же самое, к слову, было и в прошлом году, и тогда Логинов выиграл серебряную и бронзовую медали.

«Это нормально, Саша во время чемпионата старается не отвлекаться. В этом году он плотно общается с прессой, но сейчас попросил, чтобы его не отвлекали. Есть ряд причин: он болел, подготовка шла не по тому направлению, по которому хотелось бы. Мало горной подготовки. Сейчас Логинов, в общем-то, хочет мобилизоваться на гонке. Это решение принято им», — приводит слова личного тренера Логинова Александра Касперовича «Спорт день за днем».