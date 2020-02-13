За 2 млн рублей в месяц: Кокорина уговорили уйти из «Зенита»

Кокорина отправляют на дно таблицы

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что окончательно договорился с Александром Кокориным по поводу аренды до конца сезона.

«Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи»,

— цитирует Ротенберга РИА «Новости».

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По информации «СЭ», нападающий будет получать 2 млн рублей в месяц.

Таким образом, если в эту мыльную оперу вдруг не ворвется очередной сюжетный твист, то судьба Кокорина на ближайшие месяцы наконец-то определена, а у «Сочи» появился шанс на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Напомним, сейчас южане идут на последнем месте в таблице с 15-ю очками, добытыми за 18 встреч, и всего 16-ю забитыми мячами. Чтобы достичь хотя бы зоны стыковых матчей, где вылет не происходит автоматически, нужно догнать «Оренбург» и «Рубин» (по 19 баллов), а там уже и рукой подать будет до «Спартака» (22 очка).

В общем, с приходом забивного форварда задача спастись становится вполне реальной.

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Для Кокорина же постоянная игра в основе и роль героя, который тащит команду со дна, может сослужить хорошую службу в преддверии чемпионата Европы — 2020.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов еще при появлении первых новостей об аренде в «Сочи» отмечал, что это неплохой вариант для Кокорина, а до этого много раз уверял, что готов будет вызвать как его, так и Павла Мамаева в команду, если они докажут своей игрой, что достойны.

«Учитывая, что Кокорин довольно много пропустил и факт наличия в «Зените» связки форвардов Артем Дзюба — Сердар Азмун, его аренда в «Сочи» видится разумным решением.

Велика вероятность, что там он будет получать гораздо больше игрового времени на поле, нежели в «Зените». А тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы футболисты как можно чаще выходили на поле в своих клубах. Все кандидаты в сборную имеют шансы попасть на Евро, но все зависит исключительно от них самих и прежде всего от их уровня готовности на конкретный период», — цитировал Черчесова Sport24.

В данный момент Кокорин вылетел на сборы в Турцию в составе «Зенита-2», куда его перевели из основной команды сине-бело-голубых, когда он в первый раз отказался уезжать в «Сочи».

Однако это не говорит о том, что он не придал значения переговорам с Ротенбергом. Сборы «Зенита-2» и «Сочи» проходят очень близко друг от друга — на расстоянии нескольких километров.

Так что, когда все формальности будут улажены окончательно, нападающий сможет легко присоединиться к своей новой команде. Надежду на это недавно выражал генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко:

«Мы ждем Сашу до последнего. Мы улетели на третий сбор, а 14 февраля сюда прилетает «Зенит» основной, а также вторая команда. Они соберутся через пару дней, примут решения. Надеюсь, что будет хорошо».

И все действительно стало хорошо. Для «Сочи».

Почему Кокорин согласился?

Это, пожалуй, главный и единственный вопрос в этом переходе. Когда 21 января черноморцы на своем официальном сайте объявили об аренде Кокорина, тот был откровенно возмущен и заявлял, что ничего не знал о договоренностях «Зенита» и «Сочи». Это подтверждал и главный тренер питерцев Сергей Семак.

«Саша — нужный нам футболист. Конечно, и ему, и нам было неприятно услышать информацию об аренде.

Но мы должны заниматься тем, чем занимаемся. Что касается его будущего, то, к сожалению, не я принимаю решения. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно», — приводил слова Семака официальный сайт питерцев.

То же самое говорил и агент Кокорина Кирилл Логинов.

«Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Но он никуда не собирается.

Могут ли заставить его уйти из «Зенита»? Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов. Что касается будущего Александра, то этого не понимает никто, и он сам в том числе», — цитировал Логинова «Чемпионат.com».

Борис Ротенберг в комментарии ТАСС опровергал эти слова:

«Мы обсуждали аренду давно, разговаривали сначала с клубом, а потом с Александром. Он был в курсе еще до всех публикаций».

Понять, кто прав, кто виноват, становилось все сложнее, и потянулись мучительные дни словесных перепалок. Логинов утверждал, что Кокорин ни за что не согласится перейти в «Сочи» — на тот момент это уже казалось делом принципа.

В ответ руководство клуба отправило футболиста в «Зенит-2» — в наказание за строптивость. В «Сочи» тем временем сохраняли терпение и утверждали, что по-прежнему ждут Александра, а Ротенберг признавался, что не понимает причин упрямства нападающего.

На фоне всего этого регулярно возникали слухи о том, какие клубы готовы приютить умелого нападающего с российским паспортом, раз уж «Зенит» готов отпустить его в аренду.

В СМИ говорилось, что Леонид Слуцкий якобы лично звонил форварду, чтобы убедить его перейти в «Рубин»; «Арсенал» предлагал контракт на 2,5 млн рублей в месяц; предметный интерес проявлял «Локомотив», недавно отпустивший Федора Смолова в «Сельту»; «Балтика» (клуб из второго по силе дивизиона) даже несколько дней вела с игроком серьезные переговоры; из-за рубежа с предложением о трансфере выходил «Марсель» — об этом сообщал Нобель Арустамян.

Но все эти контакты ни к чему не привели — возможно, потому, что «Зенит», владеющий правами на Кокорина до 31 июня 2020 года, твердо ответил всем «Нет». Закончилась череда предложений новым комментарием Ротенберга:

«Мне кажется, Кокорин понимает, что «Сочи» — это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения, это же очень правильный шаг».

В конце концов и Кокорин осознал, что его никуда, кроме «Сочи», не отпустят, и сейчас важнее сохранить хорошие отношения с «Зенитом». Все-таки этот клуб год ждал его из заключения, помог вернуть форму, и все еще есть надежда, что после аренды в «Сочи» ему позволят остаться в стане питерцев и вновь заиграть на высшем уровне.

А уж если Черчесов пригласит Кокорина в состав сборной на Евро и он хорошо себя проявит, то шансы на такой исход значительно возрастут. Так что пока нападающий решил поумерить гордость и смириться с тем, что руководство двух клубов распорядилось его судьбой, несмотря на протесты главного тренера.

Тем более всегда можно отомстить неожиданным отказом продлевать контракт 31 июня.