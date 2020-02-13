Brexit и АПЛ: как изменится футбол в лучшей лиге мира

31 января 2020 года по лондонскому времени Великобритания официально покинула Европейский союз. Данное событие не только затрагивает экономические и социально-политические связи Туманного Альбиона с остальной Европой, но и вторгается в священную для каждого британца сферу жизни — футбол. Во времена, когда Английская премьер-лига стала самым дорогим футбольным проектом на планете, разрыв отношений с Европой не может не сказаться на том, как теперь будет функционировать самое популярное национальное первенство мира.

Каких изменений стоит ждать? Упадет ли уровень Премьер-лиги? Станут ли звезды в массовом порядке мигрировать на континент? И как изменится расклад сил в чемпионате?

Реклама

Правительство Великобритании сумело договориться c руководством Евросоюза о мягком варианте выходе. Это значит, что в течение ближайшего года в отношениях между островным государством и континентальной Европой мало что изменится. Жители Британии могут взъезжать на территорию Европейского союза без дополнительных документов, а также устраиваться на работу без получения специального разрешения. Ровно то же самое могут сделать и европейцы в отношении Великобритании.

Но по окончании переходного периода особенно остро встанет вопрос о необходимости получения футболистами разрешения на работу в клубах Английской премьер-лиги.

Этот документ необходим и сейчас, но применяется он лишь к тем игрокам, которые не являются гражданами ЕС. Самый яркий пример последних дней, когда такое разрешение помешало игроку продолжить карьеру в АПЛ, — Александр Соболев. 22-летний нападающий в зимнее трансферное окно получил предложение от лондонского «Кристал Пэлас», однако не смог заключить трудовой договор из-за отсутствия опыта выступлений за сборную России (одно из требований для получения разрешения на работу). После этого форвард перешел в московский «Спартак».

В случае, если никаких изменений со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA) или АПЛ не произойдет, то с такой ситуацией могут столкнуться абсолютно все игроки, желающие пополнить состав клубов Премьер-лиги.

Подход двух организаций в решении данной проблемы идентичен — и федерация, и лига хотят со следующего сезона отменить необходимость получения разрешения на работу для иностранцев. Правда, тут же возникают две загвоздки.

Первая — команды могут наводнить низкоквалифицированные футболисты, которые снизят общий уровень турнира.

В настоящий момент трансферы игроков не из Евросоюза курирует специальная комиссия, которая по многочисленным критериям оценивает уровень потенциального новичка Премьер-лиги. Эта структура отсеивает заведомо некачественных футболистов, которые могут негативно сказаться на конкуренции в чемпионате.

Вторая проблема — для изменения правил нужно получить согласие парламента Соединенного Королевства, а он решает вопросы довольно долго.

Еще одно важное последствие отделения Великобритании от остальной футбольной Европы — у клубов АПЛ исчезнет возможность подписывать любых иностранных талантов в возрасте до 18 лет. По правилам Международной футбольной ассоциации (ФИФА), команды не могут продавать или покупать футболистов из других стран до наступления совершеннолетия, если только сделка не происходит в рамках Евросоюза или Европейской экономической зоны.

Теперь Британия не состоит ни в одной, ни в другой организации, поэтому приобретение перспективных иностранцев до 18 лет может изрядно усложниться.

Футбольная ассоциация в эпоху предстоящих перемен не стоит на месте и пытается лоббировать собственные интересы. Старейшая футбольная организация планеты хочет, чтобы теперь в заявке клубов Английской премьер-лиги на сезон было не восемь, а 12 доморощенных игроков (это те, кто провел в клубе как минимум три года до достижения 21-летнего возраста). В обмен на это повышение количества «своих» футболистов в составе клубов АПЛ предлагает отменить разрешения на работу для иностранцев.

По аналогии с Российской премьер-лигой (РПЛ) такое развитие событий может поднять среднюю стоимость местных игроков и увеличить сумму их контрактов. И при этом далеко не факт, что в клубах мгновенно появятся местные новые звезды — такие как Гарри Кейн или Гарри Магуайр.

В настоящий момент вопросов, связанных с дальнейшим развитием ситуации, гораздо больше, чем ответов.

Но хочется верить, что до конца нынешнего сезона мы получим информацию о грядущих реформах, которые, несомненно, изменят британский и европейский клубный футбол.