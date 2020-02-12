Шансы мизерные: на сколько медалей ЧМ может рассчитывать Россия

Уже 13 февраля будет дан старт очередному, 54-му чемпионату мира по биатлону. Соревнования уже в шестой раз примет итальянский город Антхольц-Антерсельва (или просто — Антхольц). Грядущий турнир обещает быть интересным и в какой-то степени даже непредсказуемым, но вместе с тем обескураживающим. Последнее, конечно, касается российских биатлонистов.

У сборной России — как мужской, так и женской — текущий сезон уже является одним из худших за всю ее новейшую историю. И печаль заключается в том, что повода для уверенности в улучшении позиций пока что нет.

Остается лишь надежда. Слепая надежда на то, что россиянам удастся «выстрелить» на главном турнире сезона и, наконец, завоевать медали, коих у отечественных биатлонистов в этом соревновательном году можно пересчитать по пальцам одной руки.

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Пессимизма к старту чемпионата в Италии добавил Владимир Драчев — главный человек в российском биатлоне. Глава СБР накануне провел большую пресс-конференцию, в ходе которой отчитался и о долгах перед Международным союзом биатлонистов (IBU), и об отсутствии какого-либо развития в вопросе восстановления Союза биатлонистов России (СБР), и об увеличении сервис-группы сборной с долгожданным применением несчастной шлифт-машины. Но главное не это. Основные слова Драчева, на которые действительно стоило обратить внимание, — это те, в которых выражается его отношение к чемпионату мира.

До турнира в Антхольце биатлонисты уже откатали шесть этапов Кубка мира. На них россияне лишь пять раз поднимались на пьедестал почета, а последний так и вовсе был аж в середине декабря, после чего целых 26 гонок завершились без медалей у наших спортсменов — абсолютный антирекорд сборной России. И он еще может обновиться. Этого ожидает и Драчев, судя по его словам, хотя до ЧМ все кому не лень утверждали, что Кубок мира — это лишь подготовка к мировому первенству, и уж в Антхольце мы покажем свое лучшее выступление. Но глава СБР в это не верит. Публично и искренне. А если так, то о каком настрое вообще может идти речь?

«Говорить о каком-то медальном плане невозможно. Не понимаю, как его можно составить! Мы можем сказать, например, что Логинов может выиграть четыре золотые медали. Но это смешно. Какие уж тут медальные планы! Мы же понимаем объективную ситуацию»,

— говорил Драчев.

Отчаяния добавляет и отсутствие конкретики даже в самой важной детали — состава сборной. Его глава СБР уже озвучил, но некоторые позиции в списке находятся под вопросом и, соответственно, могут подвергнуться изменениям. На данный момент заявка российской команды выглядит следующим образом:

мужская сборная: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов; Саид Каримулла Халили — рассматривается.

женская сборная: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых; Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева, не выступавшие за главную национальную команду в этом сезоне, — рассматриваются.

Впрочем, дабы не посыпать голову пеплом раньше времени, есть смысл посмотреть на шансы сборной России и с другой, положительной стороны. Ведь как было упомянуто в начале — биатлон непредсказуем.

Итак, на грядущем чемпионате состоится десять гонок: турнир начнется со смешанной эстафеты, продолжится двумя спринтерскими заездами, затем последуют гонки преследования и индивидуальные гонки, а закроется первенство в Антхольце супермикстом и двумя классическими эстафетами.

Если учитывать, что у сборной России состав до сих пор окончательно не утвержден, то и ожидать распределения биатлонистов по конкретным дисциплинам явно не стоило. Впрочем, по первой гонке — смешанной эстафете — понимание и конкретика уже имеются. По словам Драчева, от женщин совершенно точно будет заявлена Старых, а вот на второй этап тренерский штаб будет выбирать между Мироновой и Юрловой-Перхт. От мужчин ожидаемо были заявлены Елисеев и Логинов.

Ожидаемо — потому что Матвей и Александр даже при длительной безвыигрышной и даже безмедальной серии остаются лучшими биатлонистами сборной России. Именно на Елисеева и Логинова будет рассчитывать не только тренерский штаб, но и вся страна. И, пожалуй, вполне заслуженно: наверняка стоит ждать выступления обоих биатлонистов во всех дисциплинах. Кроме супермикста, который идет сразу же после мужской индивидуальной гонки — сил на последнюю эстафету может уже просто не остаться. В текущем сезоне и Логинов, и Елисеев выступают нестабильно, но высокую планку все-таки держат на близком расстоянии.

Если лидеры сборной за прошедшие 2,5 недели ответственно подошли к восстановлению организма и подготовке к чемпионату, то как минимум борьбы за место на пьедестале, а как максимум — медалей — мы от них ждать вправе.

Сложнее оценивать на этом фоне, например, Гараничева со Стрельцовым. Первый после новогодних праздников показал, что намерен еще побороться за высокие места, и существенно улучшил свои навыки в стрельбе. Правда, ходом Евгений сильно уступает многим биатлонистам. Принцип «тише едешь — дальше будешь» может сработать, наверное, только в эстафете.

Что касается Стрельцова, то новобранец сборной показал себя очень даже неплохо, когда на этапе КМ в Поклюке позарился на спринтерское превосходство Логинова, превзойдя его в точности на огневых рубежах.

Таким образом, Гараничева было бы логично поставить на эстафету, а 23-летнему новичку сборной — дать проявить себя на индивидуальной гонке, благо ту же дистанцию в Поклюке Кирилл прошел вообще без промахов (хотя ходом, конечно, не впечатлил).

Но на данный момент стоит признать, что и Гараничев, и Стрельцов вызывают больше сомнения, нежели уверенности в своих силах.

Еще сложнее судить о женской сборной. Болельщики, эксперты и даже тренеры уже привыкли к тому, что максимум российских биатлонисток — борьба за место в топ-20, не более. Хотя смешанная эстафета в Поклюке показала, что девушки с таким отношением явно не согласны — Старых и Лариса Куклина провели свои этапы практически идеально и помогли команде занять четвертое место.

Но проблема биатлонисток нашей сборной заключается хотя бы в том, что тренерский штаб до сих пор не может элементарно определиться с четверкой на обычную эстафету. Каждый раз наставники женской команды надеются на удачный тычок пальцем в небо. Вероятно, турнир в Антхольце исключением не станет.

Зато на другие гонки определенно стоит обратить внимание. Особенно — на Миронову.

У Светланы этот сезон не получился совсем. Те результаты, которые она показывала на этапах КМ, явно не соответствуют ее потенциалу. Но если верить словам старшего тренера женской сборной Виталия Норицына о том, что девушки полностью восстановились и уже вовсю рвутся в борьбу за медали, то надеяться на Миронову скорее нужно, чем нет. В идеале Светлана может, например, пропустить первую эстафету, но при этом отбежать спринт с пасьютом. Если не в этих гонках искать удачи, то уже и негде.

А вот Лариса Куклина совершенно точно отбежит эстафету. 29-летняя биатлонистка зарекомендовала себя как лучший стрелок сборной, да и ходом она еще может прибавить. Если Лариса восстановилась и подготовилась к старту ЧМ с новыми силами, то ее также можно ожидать на индивидуальной гонке на 15 км.

Вероятнее всего, на эстафету с индивидуальной гонкой попадет и Старых.

У Ирины оказался смазанный старт сезона, что было связано сперва со скандалами в СБР и сборной, а затем с проблемами со здоровьем. Сейчас Старых вылечилась, и этап в Поклюке откатала лучше всех из россиянок, едва не вырвав бронзу в смешанной эстафете (если бы тот же Логинов отстрелялся бы чуть точнее, то об антирекорде говорить не пришлось).

Не исключено, что Ирину помимо «индивидуалки» с эстафетой поставят и на смешанную эстафету на старте ЧМ — пожалуй, лучшего графика для нее придумать нельзя.