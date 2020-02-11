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«Впал в депрессию»: Пеле не может ходить и заперся дома

Король футбола Пеле не может передвигаться без посторонней помощи

Король футбола Пеле потерял возможность самостоятельно передвигаться после операции по замене тазобедренного сустава. Об этом сообщил сын легендарного бразильца, который также отметил, что его 79-летний отец впал в депрессию.

Легендарный бразилец Пеле, лучший футболист прошлого века по версии Международной федерации футбола (ФИФА), находится в плачевном состоянии. Эдиньо, сын короля футбола, рассказал, что тот не может передвигаться самостоятельно после перенесенной операции, из-за чего впал в состояние депрессии.

«Он очень смущается, стал затворником. Представьте: он король, всегда был такой внушительной фигурой, а сегодня он не может нормально ходить. Он смущен, не хочет выходить на улицу, не хочет, чтобы его замечали, вообще не хочет выходить из дома, — рассказал Эдиньо Globo Esporte.

— Сейчас он довольно слаб. Ему заменили тазобедренный сустав, но реабилитация не была идеальной. Поэтому у него есть проблемы с подвижностью, что вызвало что-то вроде депрессии».

Прошлый год действительно получился для великого бразильского футболиста очень тяжелым. Он лечился от мочевой инфекции, и в итоге ему удалили камень из мочеточника, а потом была операция по замене тазобедренного сустава,

после которой Пеле поначалу вообще передвигался на инвалидной коляске.

Так что нынешнее состояние, когда он уже на своих ногах, пусть передвигается и с посторонней помощью, является прогрессом. Другое дело, что для футболиста, который привык быть не просто сильным и здоровым, а лучше других, ситуация кажется мучительной.

Наверное, лучше всего можно понять, почему 79-летний трехкратный чемпион мира испытывает гамму неприятных ощущений, вплоть до стыда, по знаменитым цитатам самого бразильца, сказанных им в разное время. А надо понимать, что Пеле всегда был достаточно смел на язык и уверен в себе, но при этом он еще и обладает неплохим чувством юмора.

«Если ты первый — ты на вершине. Если второй — ты никто», — жизненная философия короля футбола.

«Наверное, каждый парнишка в мире, начинающий играть в футбол, хочет вырасти похожим на Пеле. В связи с этим я испытываю огромную ответственность: важно не только показать, как быть классным футболистом, но и то, как стать хорошим человеком», — а это уже глубже и про чувство ответственности.

«У меня почетная миссия: куда бы я ни прибыл — везде представляю родную Бразилию. Поэтому я привык включать максимальную отдачу, чтобы не разочаровывать соотечественников», — это также говорил Пеле, и теперь он наверняка чувствует себя неважно, потому что не способен давать ту самую максимальную отдачу.

Да и путешествовать на пороге 80-летнего юбилея (исполнится в октябре) уже, конечно, совсем непросто. Сейчас, в первую очередь родственникам, важно поддержать короля футбола и дать ему тепло и заботу, ведь Пеле уже всем все давно доказал своей славной жизнью.

Напомним, что Пеле четырежды участвовал в чемпионатах мира и трижды выигрывал их, став единственным таким игроком в истории футбола. При этом на своем первом турнире в 1958 году он был признан лучшим молодым футболистом, а на последнем — в 1970-м стал самым ценным игроком вообще.

В финальных стадиях чемпионатов мира он забил 12 мячей и является одним из четырех игроков, наравне с Уве Зеелером, Мирославом Клозе и Криштиану Роналду, кто отличался на четырех мундиалях.

В его активе 92 матча за национальную команду Бразилии, в которых он отличился 77 раз, что является рекордом самой титулованной сборной мира. Всего же за карьеру на счету Пеле 1298 мячей, и он, понятное дело, лучший по этому показателю в истории.

В официальных матчах на счету Пеле тоже больше всех голов — 767. Правда, это достижение наверняка побьют Криштиану Роналду (723) и Лионель Месси (705), что вряд ли снизит значение короля футбола в истории.

Заслуги легендарного бразильского форварда столь велики, что он был признан Международным олимпийским комитетом вообще лучшим спортсменом ХХ века.

Пеле уникален даже тем, что женился в третий раз в своей жизни относительно недавно — в 75-летнем возрасте!

Есть на счету Пеле и одна знаменитая шутка-пророчество про Россию: мол, наши футболисты станут чемпионами мира по футболу не раньше, чем бразильцы выиграют чемпионат мира по хоккею. Что ж, пока ни того, ни другого действительно не случилось.