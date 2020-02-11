«Стало плохо, схватился за грудь»: умер Валерий Рейнгольд

11 февраля любителей, болельщиков и всех причастных к отечественному футболу шокировала неожиданная новость — в возрасте 77 лет неожиданно скончался легендарный советский футболист Валерий Рейнгольд. Смерть ветерана московского «Спартака» оказалась внезапной. Причины гибели пока официально не называются, однако по словам товарища Валерия Леонидовича и еще одного бывшего игрока красно-белых Александра Мирзояна, у Рейнгольда остановилось сердце.

«Да, он умер. Сердце»,

— приводит слова Мирзояна РИА «Новости».

Сегодня скончался ветеран «Спартака», чемпион СССР в составе красно-белых Валерий Леонидович Рейнгольд. Ему было 77 лет



ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича pic.twitter.com/gJtN8Lc1Vd — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 11, 2020

Руководство «Спартака» уже отреагировало на новость о гибели своего ветерана и выразило намерение оказать материальную и любую другую помощь родственникам Рейнгольда, который отдал красно-белым семь лет своей недолгой карьеры.

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«Всю необходимую помощь мы окажем. Это был великий футболист, мы всегда восхищались его игрой. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — приводит ТАСС слова владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Соболезнования родным и близким Валерия Рейнгольда также выразили сообщество фанатов «Спартака» — «Фратрия», — и пресс-служба сборной России по футболу.

Умер Валерий Рейнгольд



Чемпион СССР "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщил РИА Новости бывший игрок красно-белых Александр Мирзоян.



"Фратрия" приносит искренние соболезнования семье, близким и друзьям Валерия Леонидовича. pic.twitter.com/l5cnVO9RYB — Фратрия (@fratria) February 11, 2020

Не стало Валерия Рейнгольда. Легендарному спартаковцу и мастеру спорта СССР было 77 лет



Сборная России соболезнует родным и близким Валерия Леонидовича pic.twitter.com/43IHvdx5mL — Сборная России (@TeamRussia) February 11, 2020

Кроме того, трагическую новость о гибели легендарного футболиста прокомментировал и его бывший одноклубник, ныне главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, который поиграл с Рейнгольдом в «Спартаке» два года. В своих воспоминаниях 72-летний специалист отметил, что тот всегда отличался добродушным характером, но также отдельно подчеркнул выступление своего товарища на товарищеском турнире в Италии, по итогам которого местные СМИ сравнивали Рейнгольда с легендарным бразильцем Пеле.

«Это был очень позитивный человек, который никогда не унывал. Рейнгольд вносил в любое общение радость. Какими бы сложными не были ситуации, он всегда улыбался, всегда находил только положительные стороны. Он был честным по отношению к футболу.

Я вспоминаю сейчас один из моментов: мы со «Спартаком» играли в Болонье турнир. Там были мы, бразильская команда, «Болонья» и кто-то еще. В газетах тогда про него писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд никогда не видели».

У него была потрясающая скорость. Он раз восемь выходил один на один в каждом матче. Тогда команды делали много офсайдных ловушек, а Рейнгольд с его скоростью их на этом ловил. Да, он не много забивал, потому что не лучшим образом реализовывал моменты. Но он был таким стержнем на передней линии, какого больше не было», — цитирует Семина «Чемпионат».

О госпитализации Валерия Рейнгольда стало известно к 18:00 по московскому времени. Об этом РИА «Новости» сообщил еще один ветеран «Спартака» Евгений Ловчев. По его словам, у Рейнгольда резко ухудшилось самочувствие во время товарищеского футбольного турнира, который был посвящен 110-й годовщине со дня рождения бывшего игрока красно-белых Владимира Степанова. Мероприятие традиционно прошло в манеже «Спартак» академии имени Федора Черенкова. Оттуда Рейнгольд был экстренно доставлен в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева.

«Когда я вошел в манеж, он лежал в проходе, а медики приводили его в чувство, дали подышать воздухом и подняли, после чего на «скорой» увезли в больницу. Я остался на турнире. Знаю, что у Валеры были операции, надеюсь, с ним будет все нормально», — заявил организатор мероприятия Владимир Степанов-младший.

Состояние здоровья и причина потери сознания ветерана красно-белых были неизвестны. Однако, как утверждал бывший голкипер сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили, у Рейнгольда было подозрение на инсульт. Впрочем, этот диагноз не подтвердился.

«Он сейчас на обследовании. Инсульт, слава богу, не подтвердился. Валерию стало плохо в манеже, схватился за грудь, его быстро увезли в больницу. Супруга и дочка с ним, они ничего пока не знают о состоянии, ждут результатов обследования. Будем верить, что он выздоровеет и все будет хорошо»,

— сказал Кавазашвили.

Однако лучше Рейнгольду не стало. По словам его дочери, тот все время находился в реанимации, откуда выбраться не смог.

Свою футбольную карьеру Валерий Рейнгольд начинал в московском «Динамо», однако вскоре ушел в школу столичного «Спартака», где и дебютировал на профессиональном уровне. Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат СССР в 1962 году, а также завоевал два Кубка страны. Спустя семь лет карьеры в «народной» команде, в 1967 году Рейнгольд ушел из «Спартака», после чего защищал цвета воронежского «Труда» и ярославского «Шинника». Ровно десять лет назад, что примечательно, Валерий Рейнгольд потерял одного из своих лучших товарищей — Юрия Севидова, с которым он познакомился именно в составе красно-белых.