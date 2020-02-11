«Опухоль размером с мяч»: болезнь мозга выдавила чемпиона из ММА

Чемпион престижного промоушена смешанных единоборств (ММА) Bellator в среднем весе Рафаэль Ловато был вынужден отказаться от своего титула.

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Причиной тому — редкая болезнь головного мозга под названием кавернома. Она представляет из себя опухоль (или не одну), заполненную кровью и тромбами, которая может находиться в разных частях мозга.

К заболеванию раком эта опухоль не приводит, однако способна вызвать другие проблемы со здоровьем. Так, человек может чувствовать головную боль, испытывать рвоту, а иногда это даже приводит к психическим отклонениям и потере речи.

Из-за наличия каверномы также случаются кровоизлияния в мозг, эпилептические припадки и паралич. Все эти серьезные последствия наступают в случае, если стенки опухоли разрываются.

Наиболее эффективным способом лечения на данный момент считается устранение каверномы хирургическим путем. Решился ли Ловато на операцию, пока неизвестно, но, скорее всего, на такие радикальные меры боец еще не пошел, иначе обязательно сообщил бы об этом официально.

На данный момент известно только то, что он добровольно отказался от выстраданного пояса Bellator, поскольку не может выйти на бой без риска для жизни.

Точные причины появления каверномы в мозгу человека до сих пор не установлены. Специалисты предполагают, что в основном это врожденный порок, возникающий из-за вируса в утробе матери, однако есть и вероятность, что такая опухоль появляется из-за черепно-мозговых травм, которых в смешанных единоборствах не избежать.

Поражает, что о своем недуге Ловато узнал еще до боя с Гегардом Мусаси, в котором он и завоевал пояс чемпиона Bellator. Изначально поединок должен был пройти в Калифорнии, и местные доктора не давали Рафаэлю добро на бой.

Однако затем у Мусаси случилась травма спины, из-за чего это противостояние перенесли на полгода, и оно состоялось на другом турнире Bellator — в Лондоне. Здесь действовала уже другая медицинская служба, которая позволила Ловато драться.

Тот бой навсегда останется в памяти американца: под свист публики, которая почти полностью поддерживала фаворита, он одержал победу большинством судейских голосов. Один судья дал ничью 47-47, и два арбитра насчитали победу Ловато 48-47.

По ходу этого поединка Рафаэль падал в нокдаун, получал рассечение, у него заплывал правый глаз, но боец сумел дотерпеть и изрядно помучить Мусаси в партере, что принесло ему долгожданный чемпионский титул — первый в карьере и вполне возможно, что уже последний.

Учитывая, на фоне какого диагноза Ловато выиграл этот поединок, такой результат кажется еще более невероятным.

«Я узнал о каверноме до боя с Гегардом. МРТ показала, что в мозгу много разных опухолей — от размером с попкорн до тех, что напоминали по объему нечто среднее между мячиком для гольфа и бейсбольным мячом,

— признался американец в подкасте Джо Рогана. — Теперь я хочу сохранить здоровье — неважно, продолжу я драться или нет. И я так же не хочу задерживать развитие моего дивизиона в Bellator.

Организация была очень добра и терпелива ко мне. Я понимаю, что есть другие парни, которые заслуживают боя за титул, и Bellator должен провести поединок за звание нового чемпиона. Я же буду делать все для того, чтобы вернуться в октагон, но пауза в моей карьере сейчас напоминает бессрочную».

Врачи из организации Safe MMA не уверены, что Ловато когда-нибудь вновь получит разрешение на бой.

«Даже если это действительно угрожает мне и я больше никогда не буду допущен к поединкам, я наконец-то нашел место, где могу двигаться дальше в своей жизни, обучая других», — признался американец, имея в виду собственную школу бразильского джиу-джитсу и ММА, основанную не так давно в Оклахоме.

По поводу своего отказа от титула в среднем весе Ловато заявил следующее:

«Я мечтал долго властвовать в своем дивизионе, но иногда у жизни на тебя другие планы. Bellator оказал мне большую поддержку в ситуации, которая еще никогда не происходила в нашем виде спорта.

Теперь я желаю всем отличных боев на пути к завоеванию пояса, который оставляю. Если я больше не смогу вернуться, жизнь все равно продолжит быть для меня изумительной, и я очень надеюсь поработать когда-нибудь с Bellator уже в другом качестве».

Президент промоушена Скотт Кокер в официальном заявлении назвал Рафаля «настоящим воином спорта» и заверил, что его здоровье является приоритетом для организации.

Напомним, Ловато успел провести всего десять поединков на профессиональном уровне и выиграл их все, причем нередко победными становились эффектные приемы, вроде удушения сзади, треугольника руками или рычага локтя.

В своем последнем поединке американец стал чемпионом — более кинематографичного окончания карьеры не придумаешь.