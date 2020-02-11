Русская катастрофа в НХЛ: Овечкин выдал худший результат

Александр Овечкин остановился в шаге от покорения красивой отметки в 700 голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и этот барьер грозит превратиться в серьезную психологическую преграду.

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«Думаю ли я о том, что 700 голов не за горами? Как же мне забыть об этом, если вы постоянно спрашиваете?» — иронизировал Овечкин над журналистами после того, как забросил свою 698-ю шайбу в фантастическом матче против «Лос-Анджелес Кингз», в котором он оформил хет-трик за четыре минуты и помог своему «Вашингтон Кэпиталз» избежать внезапного поражения от аутсайдеров всей Западной конференции (4:3).

Однако когда российскому нападающему осталось всего два гола до цифры 700, он словно растерялся.

В следующем матче против «Филадельфии Флаерз» Ови не набрал ни одного очка, и команда без его помощи потерпела разгромное поражение со счетом 2:7.

К сожалению, ничего не изменилось и в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» — клуба, который тренирует бывший наставник «Кэпс» Барри Тротц и с которым у «столичных» теперь своеобразное дерби.

Еще до встречи нынешний тренер «Вашингтона» Тодд Рирден начал отвечать на вопросы про грядущие 700 голов своего капитана.

«По данному поводу не стоит переживать — это дело времени. Всем ясно, что Алекс забросит две недостающие шайбы. Вопрос только в том, когда и как это произойдет», — утверждал специалист.

В итоге Овечкин опять ничем не отличился и закончил игру с показателем полезности «-4», повторив свой худший результат этого сезона.

Все вообще пошло наперекосяк с самого начала — 22-летний нападающий соперников Энтони Бовиллье оформил дубль уже к шестой минуте.

В случае с первым голом нью-йоркцы изящно вскрыли оборону «Вашингтона» несколькими передачами, и Энтони расстрелял ворота россиянина Ильи Самсонова с пары метров без какого-либо сопротивления.

NELSON BAILEY BEAUVILLIER



(Beauvillier's first goal) pic.twitter.com/LLsCKBgekL — New York Islanders (@NYIslanders) February 11, 2020

А во втором «Айлендерс» устроили кучу-малу на пятаке «Кэпс», а молодой форвард дождался удачного отскока шайбы и отправил ее мимо вратаря.

THAT'S TWO FOR BEAUVILLIER! pic.twitter.com/xHblx4EI2Y — New York Islanders (@NYIslanders) February 11, 2020

На 13-й минуте «Вашингтон» сподобился на ответ, причем изначально казалось, что это Овечкин забил свой 699-й, — он активно поборолся с защитниками на пятаке, а затем победно вскинул руку в воздух. Даже режиссер трансляции выхватил именно лицо Александра, не оставляя сомнений в авторстве гола.

Однако затем оказалось, что шайба залетела в ворота после рикошета от защитника, к которому привел дальний выстрел Джона Карлсона, а Овечкин снаряда не коснулся. Как бы то ни было, счет стал 1:2, и у «Вашингтона» появились шансы на камбэк.

Carly gets his 15th of the season! pic.twitter.com/bqDJ54yLkk — Washington Capitals (@Capitals) February 11, 2020

Но не тут-то было. Даже после быстрого дубля Бовиллье и трудового гола Карлсона расслабленность «Кэпс» в обороне никуда не делась, и они продолжили дарить гостям момент за моментом, видимо, надеясь на своего российского вратаря-чудотворца. Однако Самсонов в этот раз не смог включить режим супермена, и Дэвон Тэйвз без труда сделал счет 3:1 после выхода один на один.

T O E W S pic.twitter.com/nlR76ggh7s — New York Islanders (@NYIslanders) February 11, 2020

Затем ворота «Вашингтона» поразил бывший динамовец Леонид Комаров — также без сопротивления защитников (4:1).

Uncle Leo goes five-hole! pic.twitter.com/lsWV5j7QPT — New York Islanders (@NYIslanders) February 11, 2020

Помимо гола, Комаров отличился и тем, что жестко толкнул в борт российского нападающего «Кэпс» Евгения Кузнецова, в результате чего тот повредил левую руку и досрочно прекратил свое участие в матче.

The hit that injured Evgeny Kuznetsov pic.twitter.com/anSlsxSV3y — Ian Oland (@ianoland) February 11, 2020

Главный тренер «Вашингтона» Рирден уже сообщил, что россиянин пройдет медобследование 12 февраля, а пока что характер и степень тяжести травмы неизвестны.

Тем временем дела на площадке становились все хуже и хуже. До унизительного счета 5:1 дело довел нападающий «Айлендерс» Джордан Эберле, после чего Самсонов был заменен на более опытного Брэйдена Холтби. Шла только 30-я минута — середина матча.

Jordan Eberle.

Top shelf.

NICE. pic.twitter.com/MAyISSmilx — New York Islanders (@NYIslanders) February 11, 2020

Времени еще оставалось вагон, но даже обозленные «Кэпс» сподобились только на два гола — и ни один из них не принадлежал Овечкину.

Сначала Ларс Эллер огорчил «Айлендерс», умудрившись попасть клюшкой по шайбе, будучи плотно зажатым между пихавшим его защитником и вратарем.

Затем Ти Джей Оши мощно щелкнул из левого круга вбрасывания — в стиле Овечкина (3:5).

Но этим голевые подвиги «Кэпиталз» и ограничились. Из других интересных моментов можно выделить разве что драку американского нападающего «Вашингтона» Гарнета Хэтэуэя с Россом Джонстоном, в ходе которой на лед были завалены и два арбитра.

После этого поражения «Вашингтон» оказался с 77 очками на втором месте Восточной конференции, а «Айлендерс» набрали 70 и поднялись на пятое место.

Овечкин же позволил догнать себя в гонке лучших снайперов регулярного чемпионата Остону Мэттьюсу из «Торонто Мэйпл Лифс» — у обоих теперь по 40 голов. Россиянину пора просыпаться — и не только из-за борьбы за индивидуальные рекорды, но и ради всей команды, которая без него пока не может победить.