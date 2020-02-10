«Судья — мужененавистница»: за что арестовали Емельяненко

В январе руководство лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) утвердило серию соревнований на текущий год. В нее вошел и турнир ACA 107, который пройдет 3 апреля на московской «ВТБ Арене». Главным событием бойцовского вечера станет поединок Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым. Накануне соперники встретились в московском кинотеатре «Октябрь» на совместной пресс-конференции. Теперь же Емельяненко дал небольшое интервью организаторам турнира, в котором рассказал о последних громких событиях, которые произошли в его жизни.

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Во-первых, Александр подтвердил, что его поединок с Исмаиловым совершенно точно состоится и сорваться может только в том случае, если кто-то из соперников получит травму и не сможет выйти в октагон. При этом Емельяненко выразил уверенность в своей победе.

«Многие вообще в меня не верят. Близкие меня похоронили лет десять назад, а я все еще живу. Почему боя-то не будет? До него еще практически 60 дней. За это время можно провести три полноценных сбора. Скоро я выезжаю в Грозный на подготовку. Пускай никто не сомневается, я приду на поединок. А к тем, кто сомневается, я приду потом. Бой состоится, буду бить Исмаилова. Его заявления в мой адрес? Ничего не видел, не слышал.

Конечно же, я его побью. Он через 20 секунд сдохнет. Его единственное спасение, чтобы хоть как-то продержаться, — прыгнуть мне в ногу, схватить ее, тянуть к сетке, а самому ходить и искать кислород.

Но в итоге получит серию ударов от меня, голову он никуда спрячет. Кислород донесу до него своими руками», — заявил Емельяненко.

Однако поединок действительно находился под угрозой срыва. И совсем не по причине проблем со здоровьем кого-то из бойцов. 21 января Александр Емельяненко ввязался в очередной скандал, который сам же и спровоцировал: во время своего пребывания на базе отдыха «Спорт» в анапском селе Супсех боец вызвал негодование у местных жильцов своим поведением. В частности, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и при этом выражался громко и нецензурно, в связи с чем и был задержан органами правопорядка.

После того как полицейские доставили Емельяненко в отделение, над бойцом состоялся суд: за нарушение общественного порядка он был арестован на семь суток.

Сам Александр утверждает, что не понимает причин подобный меры наказания.

«Ровным счетом ничего я не сделал. Я не хулиганил, никого не побил, не обидел. Выпил вина и громко матерился. Без замечаний были вызваны сотрудники полиции. Те приехали и спрашивают, мол, где ваш хулиган. Ну, и ему: «Это я. Иди сюда». Он вызвал еще пять машин патрульным. Мы постояли возле забора, и я потом говорю: «Все, пацаны, я спать пошел», они в ответ мне заявили, что не могут отпустить, так как патруль уже вызван. Им нужно было меня задержать «для галочки», чтобы не засчитали за ложный вызов.

Приехали в отделение… Про судью я промолчу. Мне сразу сказали, что она — мужененавистница. Полицейские стояли, скрестив пальцы и надеясь на то, чтобы судья больше семи суток мне не дала. В итоге арестовала на семь суток. Непонятно за что. Ну, выпил, поругался матом, а мне — держи семь суток. А чего не пятнашку сразу? Или до двух лет рассматривать меру наказания. Непонятно, чем судья руководствовалась. Видимо, какими-то личными амбициями. Пришла на работу с плохим настроением»,

— сказал боец.

О пристрастиях Емельяненко к алкоголю широко известно уже достаточно давно. Из-за вызывающего поведения после потребления спиртных напитков боец неоднократно ввязывался в скандалы и имел проблемы с законом. В какой-то момент он даже утверждал, что «завязал» с алкоголем и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Однако в новом интервью Емельяненко подчеркнул, что спиртные напитки позволяют ему «уйти от реальности».

«Расслабиться помогает. Представляете, как выключить мозги, будучи постоянно в работе. Семьи нет, дочка в интернате, дел куча, все навалилось. Ну, выпил, расслабился, голову отпустило. По-новому на жизнь смотришь. Жениться? Мама сказала, что жены мне больше не нужны, а дочка вообще обиделась, узнав, что я собираюсь жениться и добавить ей братиков. Те, кто отрицает мое поведение, — закомплексованные люди. Они намного хуже спортсмена, который может заявить, что выпивает. Каждый расслабляется, как может. Мне так легче. А умники, утверждающие, что спортсмен употреблять алкоголь не имеет права, сами пьют ежедневно», — отметил он.

Кроме того, Емельяненко анонсировал свой следующий бой. Правда, ни даты, ни места, ни даже имени соперника не назвал по причине тайны, лишь пообещав устроить «очень интересное шоу». Зато откровенно высказался в отношении своего старшего брата — Федора. Тот в конце декабря прошлого года неожиданно затронул тему скандальной судьбы Александра, заявив, что тот «для него мертв». Емельяненко-младший же ранее тоже нелицеприятно отзывался о Федоре, однако сейчас подчеркнул, что неоднократно пытался урегулировать с ним конфликт.

«Я пробовал тысячу раз выйти с ним на контакт, звонил ему. Не понимаю, что происходит у этого человека. Будто бы я забрал у него пол жизни, всегда дышит ядом. у него жизнь по отношению ко мне строится на претензиях. Да я о нем куда большее говно могу рассказать, чем он что-то говорит обо мне. Только вот я молчу, в отличие от него. А его разрывает периодически»,

— ответил боец.

В своей карьере ММА Александр Емельяненко провел 37 поединков, выиграв 29 из них. Кроме того, он попробовал себя и в боксе, одержав две победы в двух боях. Последний поединок состоялся 29 ноября 2019 года и завершился победой Емельяненко над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.